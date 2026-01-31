Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा के दिन भूल से भी ना करें ये काम, नोट कर लें स्नान-दान का सबसे शुभ मुहूर्त

Magh Purnima 2026 Mistakes: हिंदू धर्म में माघ मास की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है. मान्यता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में स्नान-दान करने से कई गुना अधिक पुण्यफल की प्राप्ति होती है. लेकिन, इस कुछ कामों को करने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन क्या करें और क्या नहीं.
Trending Photos
Magh Purnima 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है. इस साल यह पवित्र तिथि 1 फरवरी 2026 को पड़ रही है. सनातन धर्म में माघ पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है क्योंकि इसे देवमास का समापन दिन माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन स्वयं देवता स्वर्ग से उतरकर गंगा स्नान के लिए धरती पर आते हैं. इस लिए माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर किए गए पवित्र स्नान और दान का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है. इस दिन शुभ मुहूर्त में स्नान और दान करने से कई गुना अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है. इस दिन जहां कुछ काम करना बेहद शुभ होता है, वहीं कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं और इस दिन पवित्र स्नान और दान के लिए शुभ मुहूर्त व चंद्रोदय का समय क्या है.
माघ पूर्णिमा का ज्योतिषीय और धार्मिक महत्व
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में और सूर्य मकर राशि में विराजमान होते हैं, तब माघ पूर्णिमा का अद्भुत संयोग बनता है. इस दिन चंद्रमा अपनी समस्त 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, जो मानसिक शांति और सुख-समृद्धि का प्रतीक है. इस तिथि पर किए गए जप, तप और दान का फल अन्य दिनों की तुलना में अनंत गुना अधिक प्राप्त होता है.
माघ पूर्णिमा पर क्या करें?
माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करें. अगर ऐसा संभव न हो, तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें. इसके बाद दिन तिल, गुड़, कंबल, घी, अन्न और सामर्थ्य अनुसार धन का दान करें. ऐसा करना विशेष फलदायी माना गया है. इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. भगवान शिव के भक्त महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं. अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और तर्पण विधि करना अत्यंत शुभ माना जाता है. इस दिन साधु-संतों और गरीबों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं.
माघ पूर्णिमा पर क्या ना करें
माघ मास की पूर्णिमा के दिन शराब या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन न करें. इस दिन घर में कलह न होने दें और अपशब्दों के प्रयोग से बचें. किसी की निंदा या अपमान करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं. दान हमेशा गुप्त और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए. दान का अहंकार करने से उसका आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता. शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखें। आलस्य और नियमों की अनदेखी करने से व्रत भंग हो सकता है.
यह भी पढ़ें: क्या आप भी रविवार को खरीदते हैं ये चीजें? हो जाएं सतर्क, बन सकता है बड़े अपशकुन का कारण
स्नान-दान और चंद्रोदय का समय
हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ पूर्णिमा के दिन स्नान-दान के लिए सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 30 मिनट से लेकर 7 बजकर 09 मिनट तक रहेगा. ऐसे में इस दौरान स्नान और दान करने से विशेष लाभ प्राप्त होगा. इसके अलावा पूर्णिमा तिथि पर चंद्रोदय का समय शाम 5 बजकर 46 मिनट पर रहेगा.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)