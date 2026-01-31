Advertisement
Magh Purnima 2026: रवि पुष्य योग में कितने घंटे के लिए सोना-चांदी खरीदने या किसी प्रॉजेक्ट को शुरू करने का समय मिलेगा? इस बारे में आइए विस्तार से जान लेते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 31, 2026, 02:34 PM IST
Ravi Pushya Yoga February 2026: इस साल माघ पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी 2026 को रविवार के दिन पड़ रही है. विशेष ये है कि माघ पूर्णिमा तिथि पर अति शुभ योगों में से एक रवि पुष्य योग का निर्माण हो रहा है. इस योग को अति शुभ माना जाता है. इस समय किए काम, नई बिजनेस को शुरू करने से जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं. रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति होने से रवि पुष्य योग बनता है. आइए इस कड़ी में जानें कि रवि पुष्य योग कब से कब तक बना रहेगा. रवि पुष्य योग में कौन से विशेष काम किए जा सकते हैं जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी.

रवि पुष्य योग कब से कब तक?
1 फरवरी 2026 को माघ पूर्णिमा तिथि पर रवि पुष्य योग का अति शुभ योग बन रहा है. रवि पुष्य योग सुबह के 07:09 से बन रहा है और रात के 11:58 बजे तक रहेगा. ऐसे में पूरा दिन और रात का समय मिलेगा जिससे शुभ कार्यों को संपन्न कर सकते हैं या सोने चांदी की खरीदारी कर सकते हैं. सर्वार्थ सिद्धि योग भी सुबह से ही 07:09 बजे से रात के 11:58 बजे तक होगा. 

रवि पुष्य योग में क्या खरीदना शुभ?
रवि पुष्य योग में नया बिजनेस शुरू करना अति शुभ होगा. ऐसे बिजनेस में लगातार उन्नति होती है और धनलाभ बना रहेगा.
किसी नये प्रोजेक्ट या नये काम की शुरुआत करनी हो तो रवि पुष्य योग सबसे शुभ और उत्तम समय होगा. काम के शुभ फल प्राप्त होंगे.
नया मकान, दुकान, नई प्लॉट या नई कार खरीदने के लिए रवि पुष्य योग सबसे अच्छा है. किस्मत से अच्छी डील मिल सकती है.
रवि पुष्य योग में अगर सोना, चांदी या अन्य आभूषण खरीदे को माता लक्ष्मी का घर में वास होगा और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी.

रवि पुष्य योग में सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या करें
रवि पुष्य योग में सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहनें.
सूर्य देव की पूजा करें और जल से अर्घ्य दें. 
अर्घ्य के जल में लाल चंदन, लाल फूल, केसर, गुड़ जैसी सामग्री मिलाएं तो लाभ होगा.
सूर्य मंत्र का जाप करें ताकि सूर्य देव की कृपा से धन, धान्य, आरोग्य के साथ ही संतान सुख प्राप्त हो सके.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

