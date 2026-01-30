Advertisement
Magh Purnima 2026 : गंगा में वास करेंगे श्रीहरि विष्‍णु, धरती पर आएंगे देवता, कब है माघ पूर्णिमा की यह पवित्र तिथि? कथा भी पढ़ें

Magh Purnima 2026 : गंगा में वास करेंगे श्रीहरि विष्‍णु, धरती पर आएंगे देवता, कब है माघ पूर्णिमा की यह पवित्र तिथि? कथा भी पढ़ें

Magh Purnima 2026 kab hai : हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा की पवित्र तिथि का बहुत महत्‍व है. इस दिन गंगा स्‍नान करना अत्‍यंत पुण्‍यदायी माना जाता है. जानिए इस साल माघ पूर्णिमा कब है और गंगा स्‍नान का सबसे शुभ मुहूर्त. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 30, 2026, 01:50 PM IST
Magh Purnima 2026 : गंगा में वास करेंगे श्रीहरि विष्‍णु, धरती पर आएंगे देवता, कब है माघ पूर्णिमा की यह पवित्र तिथि? कथा भी पढ़ें

Magh Purnima kab hai : माघ महीना समापन की ओर है और आखिरी दिन पूर्णिमा का होता है. जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है. साल की सभी 12 पूर्णिमा में माघ पूर्णिमा को विशेष महत्‍व दिया गया है क्‍योंकि मान्‍यता है कि इस दिन भगवान विष्‍णु गंगा जल में वास करते हैं. साथ ही उनकी पूजा के लिए देवतागण धरती पर आते हैं. 

माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर चल रहे माघ मेले में स्‍नान करने के लिए देश-दुनिया से आते हैं. इसी दिन कल्‍पवास समाप्‍त होता है. माघ पूर्णिमा पर गंगा स्‍नान करने से सारे पाप नष्‍ट होते हैं और भगवान विष्‍णु की विशेष कृपा हासिल होती है. इसलिए इस दिन गंगा स्नान, दान, ध्यान, जप और तप का कई गुना ज्‍यादा करने से कई गुना ज्‍यादा पुण्य फल प्राप्त होता है. जो लोग गंगा नदी में स्‍नान ना कर पाएं, वे घर पर ही पानी में कुछ बूंदें गंगाजल मिलाकर स्‍नान कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: कलंक लगा सकता है अशुभ 'चालीसा योग', 24 घंटे में होगा सक्रिय, इन 3 राशियों के लिए बेहद खतरनाक

माघ पूर्णिमा 2026 स्नान-दान मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार, माघ पूर्णिमा की तिथि 1 फरवरी 2026, रविवार की सुबह 5 बजकर 52 मिनट से शुरू होकर 2 फरवरी 2026, सोमवार को सुबह 3 बजकर 38 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदयातिथि के आधार पर माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 को ही मनाई जाएगी. इस दिन गंगा स्‍नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 24 मिनट से सुबह 6 बजकर 17 मिनट तक रहेगा. 

यह भी पढ़ें: बेस्‍ट पैरेंट्स साबित होते हैं इन मूलांकों वाले मां-बाप, बच्‍चे का हर कदम पर देते हैं साथ; बनाते हैं सफल और खुशहाल

माघ पूर्णिमा व्रत कथा 

माघ पूर्णिमा का व्रत रखें और पूजा में इसकी व्रत कथा भी पढ़ें. पूर्णिमा व्रत की कथा के अनुसार, कांतिका नगर में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण अपना जीवन भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह था. उसकी कोई संतान नहीं थी. एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया. फिर किसी ने ब्राह्मण दंपत्ति को 16 दिन तक मां काली की पूजा करने को कहा.
 
उन्होंने विधिवत पूजा करके आराधना की और तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर मां काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ. इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाते जाना है जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाएं. इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई. 

यह भी पढ़ें: फरवरी 2026 में राहु का महाविस्फोट; 4 ग्रहों पर डालेंगे छाया, इन राशि वालों की जिंदगी में आएंगे सबसे बड़े बदलाव

 
उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा. देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा. काशी में धोखे से देवदास का विवाह हो गया. देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया. कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया. कहा जाता है कि तभी से पूर्णिमा का व्रत करने से समस्त संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

magh purnima 2026

