माघ पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि योग समेत कई शुभ योग, अमीर बनना है तो जरूर करें यह काम

Maghi purnima 2026 Date Time : माघ पूर्णिमा का दिन बहुत पवित्र होता है. इसी दिन माघ मेला में त्रिवेणी संगम पर कल्‍पवास का आखिरी दिन होता है. साथ ही माघ मेले में पूर्णिमा स्‍नान किया जाता है. इस साल माघी पूर्णिमा पर कई शुभ योग बन रहे हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 25, 2026, 01:46 PM IST
Magh purnima 2026 Date : माघ महीना का हर दिन पवित्र और खास होता है. इस महीने में गंगा स्‍नान करना सारे पापों को धो देता है. इसलिए प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर माघ मेला लगता है. इसमें गृहस्‍थजन कल्‍पवास करते हैं. वे 1 महीना तक त्रिवेणी संगम पर सादगी से रहकर भगवान की भक्ति करते हैं. माघ महीना भगवान विष्‍णु को समर्पित है. माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्‍नान के साथ-साथ लक्ष्‍मी नारायण की पूजा की जाती है. इस साल माघी पूर्णिमा के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं. इन योगों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. धन-समृद्धि बढ़ती है. इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए चंद्र देव की भी पूजा की जाती है.  

माघ पूर्णिमा कब है? 

वैदिक पंचांग के अनुसार, माघ पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी को सुबह 05 बजकर 52 मिनट से शुरू होकर 2 फरवरी को सुबह 03 बजकर 38 मिनट तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा का पर्व 2 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा. वहीं इस दिन चंद्रोदय शाम 06 बजकर 02 मिनट है. 

माघी पूर्णिमा पर शुभ योग

ज्‍योतिष के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग का संयोग बन रहा है. इतने सारे शुभ योगों में गंगा स्नान और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से धन, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है. साथ ही इस दिन धन प्राप्ति के भी उपाय करें, जो तेजी से धन देंगे. 

माघ पूर्णिमा पर धन प्राप्ति के उपाय 

शुक्रवार की तरह माघ पूर्णिमा की रात को भी मां लक्ष्‍मी की पूजा का विधान है. इस दिन विधि-विधान से मां लक्ष्‍मी की पूजा करने और कुछ उपाय करने से वे प्रसन्‍न होती हैं और खूब धन-दौलत, वैभव देती हैं. लिहाजा माघ पूर्णिमा पर धन प्राप्ति के ये उपाय जरूर करें. 
 
तुलसी पूजन - माघ पूर्णिमा की शाम को सूर्यास्‍त के बाद तुलसी की पूजा जरूर करें. तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जाएं. इससे लक्ष्‍मी जी प्रसन्‍न होकर सुख-समृद्धि देती हैं. 

खीर का भोग - माघ पूर्णिमा की शाम को मां लक्ष्‍मी की पूजा करें और उन्‍हें केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं. इससे मानसिक शांति मिलती है. धन बढ़ता है और सेहत अच्‍छी रहती है. 

हल्दी की गांठ - धन पाने के लिए माघ पूर्णिमा की पूजा में सात हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांधकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें. फिर श्रीहरि और लक्ष्‍मी जी की विधि-विधान से पूजा करें. इसके बाद अगले दिन हल्‍दी की गांठ की ये पोटली तिजोरी में रख दें. धन बढ़ने लगेगा. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

