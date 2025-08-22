Maha Lakshmi Vrat 2025: हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत की शुरूआत होती है और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर समापन होता है. मान्‍यता है कि कि जो भी साधक सच्‍चे मन से महालक्ष्‍मी व्रत रखता है उसे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है. ये व्रत गरीब को अमीर बना सकते हैं. इस साल महालक्ष्मी व्रत रविवार 31 अगस्त से आरंभ हो रहे हैं और 14 सितंबर को समाप्‍त होंगे. इन 16 दिन में किए गए कुछ उपाय बहुत लाभ दे सकते हैं और मालामाल कर सकते हैं.

धन-दौलत के साथ भाग्‍य सौंदर्य

महालक्ष्‍मी व्रत रखने से ना केवल धन-दौलत, वैभव मिलता है. बल्कि भाग्‍य प्रबल होता है. जातक का सौंदर्य और शक्ति बढ़ती है. विवाहित जातकों का दांपत्‍य जीवन सुखी होता है. जानिए इसके लिए महालक्ष्‍मी व्रत के दौरान क्‍या उपाय करें.

चांदी के सिक्के और कौड़ियां - महालक्ष्‍मी व्रत रखने के साथ पूजा भी करें. पूजा में महालक्ष्‍मी के चरणों में चांदी के सिक्‍के और कौड़ियां रखें. अगले दिन पूजा के बाद ये सिक्‍के और कौड़ियां लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें. ऐसा करने से दिनोदिन धन बढ़ता जाता है.

एकाक्षी नारियल - महालक्ष्मी व्रत के 16 दिनों के दौरान घर में एकाक्षी नारियल लाकर उसे माता लक्ष्मी को अर्पित करें. ऐसा करने से मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि, सकारात्‍मकता बढ़ती है.

खीर का भोग - ऐसे लोग जो करियर की तरक्‍की में आ रही बाधाओं से तंग है, वो लोग महालक्ष्‍मी व्रत के अंतिम दिन पूजा करें. पूजा में खीर का भोग लगाएं. फिर उसे कन्याओं में बांटे. इससे जल्‍द तरक्‍की मिलने के योग बनेंगे.

