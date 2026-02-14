महाशिवरात्रि पर भद्रा का संकट! 12 घंटे तक रहेगा अशुभ समय, जानें जल चढ़ाने के लिए सबसे शुभ समय और मुहूर्त

Advertisement
Maha Shivratri 2026 Bhadra: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है और इस दिन भद्रा का भी साया रहने वाला है. ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, इस दिन 12 घंटे तक भद्रा का साया रहेगा. ऐसे में भक्तों के मन में यह सवाल उठना बिल्कुल सही है कि क्या भद्रा काल में शिव जी को जल अर्पित कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर भद्रा काल होने की वजह से जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए शुभ मुहुर्त क्या है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 14, 2026, 08:03 PM IST
Maha Shivratri 2026 Jalabhishek, Rudrabhishek Time: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार की महाशिवरात्रि कई शुभ और अद्भुत संयोगों के बीच मनाई जाने वाली है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, ध्रुव योग, प्रीति योग और व्यतिपात जैसे शुभ योग बनेंगे. इसके अलावा महाशिवरात्रि पर ग्रह-नक्षत्रों के संयोग से लक्ष्मी नारायण, बुधादित्य, शुक्रादित्य और चतुर्ग्रही योग का विशेष संयोग भी बनेगा. महाशिवरात्रि का पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति का बेजोड़ संगम है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार साल 2026 में 15 फरवरी को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि पर भद्रा का साया रहने वाला है. आमतौर पर भद्रा को अशुभ मानकर इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन शिव पूजन को लेकर शास्त्रों में विशेष नियम और विधियां बताई गई हैं. आइए जानते हैं कि इस बार की महाशिवरात्रि पर भद्रा का साया कब से कब तक रहेगा और इस दिन जलाभिषेक और रुद्राभिषेक समेत पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा. 

महाशिवरात्रि पर कब तक है भद्रा

हिंदू पंचांग के मुताबिक, 15 फरवरी, 2026 को महाशिवरात्रि के दिन शाम 5 बजकर 04 मिनट से भद्रा काल शुरू हो जाएगा. जबकि, यह अगले दिन 16 फरवरी को सुबह 5 बजकर 23 मिनट तक रहेगी. ऐसे में इस बार महाशिवरात्रि पर तकरीबन 12 घंटे तक भद्रा का साया रहेगा.

भद्रा काल में शिवजी को जल चढ़ाना शुभ या अशुभ

शास्त्रों के अनुसार, इस बार भद्रा का निवास पाताल लोक में रहेगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, जब भद्रा पाताल या स्वर्ग लोक में होती है, तो पृथ्वी पर उसका अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता. इसलिए श्रद्धालु बिना किसी दुविधा के पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजन कर सकते हैं. 

महाशिवरात्रि पर शिव पूजा के 6 सबसे शुभ मुहूर्त 

पंचांग के मुताबिक, महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक और पूजन के लिए पूरे दिन में कई शुभ चौघड़िए मुहूर्त उपलब्ध हैं. दिन के शुभ मुहूर्त में चर, लाभ और अमृत योग खास माने जा रहे हैं. इस दिन चर योग सुबह 8 बजकर 24 मिनट से सेकर 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. जबकि, लाभ का शुभ मुहूर्त सुबह 9 बजकर 48 मिनट से लेकर 11 बजकर 11 मिनट तक रहेगा. वहीं, इस दिन अमृत योग सुबह 11 बजकर 11 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगा.

इसके अलावा महाशिवरात्रि पर शाम और रात्रि के लिए भी कुछ मुहूर्त शुभ माने जा रहे हैं. इस दिन शाम 6 बजकर 11 मिनट से लेकर 7 बजकर 47 मिनट तक शुभ का योग रहेगा. जबकि, अमृत सिद्धि योग शाम 7 बजकर 47 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 23 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा रात 9 बजकर 23 मिनट से लेकर रात 10 बजकर 59 मिनट तक चर का मुहूर्त रहेगा. ऐसे में इन 6 शुभ मुहूर्तों में से किसी एक मुहूर्त में जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करना विशेष फलदायी होगा.

महाशिवरात्रि पर कैसे करें शिवजी की पूजा 

महाशिवरात्रि के दिन जितना अधिक संभव हो सके मौन रहें और मन ही मन महादेव का ध्यान करें. शाम के समय मंदिर जाकर शिवलिंग पर गंगाजल, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर (पंचामृत) से अभिषेक करें. भगवान महाकाल को प्रिय बेलपत्र, धतूरा, मदार के फूल, चंदन और अक्षत अर्पित करें. पूजन के दौरान कम से कम 108 बार 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. अगर संभव हो, तो निराहार या निर्जला व्रत रखकर साधना करें, इससे विशेष पुण्य प्राप्त होता है.

महाशिवरात्रि पर चार प्रहर की पूजा का महत्व 

महाशिवरात्रि की रात्रि को चार प्रहरों में विभाजित किया गया है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खोलते हैं. यह रात्रि नकारात्मक ऊर्जाओं के नाश और आत्मिक शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि सृष्टि की सभी शक्तियां इस रात महादेव की शक्तियों को पाकर भक्तों के लिए कल्याणकारी रास्ते खोल देती हैं. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

