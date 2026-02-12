Maha Shivratri 2026: रुद्राक्ष के ये 5 अचूक उपाय, रातों-रात बदल सकते हैं आपकी किस्मत!

Maha Shivratri 2026 Rudraksha Upay: महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद खास होता है. इस साल यह पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा. ऐसे में आइए इस दिन रुद्राक्ष के किन उपायों से रातोंरात किस्मत पलट सकती हैं.
Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी. इस दिन भगवान शिव के भक्त उनका जल, दूध और विशेष चीजों से अभिषेक करते हैं. कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने पर कई गुना अधिक लाभ मिलता है. इसके अलावा भगवान शिव के भक्त कई अन्य प्रकार के विशेष उपाय भी करते हैं. मान्यता है कि इस दिन रुद्राक्ष से जुड़े उपाय करने पर हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं. शिव पुराण के अनुसार, रुद्राक्ष की उत्पत्ति महादेव के आंसुओं से हुई है, इसलिए इसे साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है. अगर आप आर्थिक तंगी, करियर में रुकावट या मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं, तो महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष के ये 5 अचूक उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं.
आर्थिक तंगी दूर करने के लिए करें'अभिषेक'
अगर आप लंबे समय से कर्ज या धन की कमी से परेशान हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन गौरी-शंकर रुद्राक्ष की पूजा करें. इसके लिए एक तांबे के पात्र में जल भरें और उसमें रुद्राक्ष डाल दें. इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें. इसके बाद उस रुद्राक्ष को अपनी तिजोरी में रख दें. माना जाता है कि इससे धन के द्वार खुलते हैं.
करियर और व्यापार में उन्नति के लिए
मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो तीन मुखी या चौदह मुखी रुद्राक्ष धारण करना लाभकारी होता है. महाशिवरात्रि की रात को रुद्राक्ष को गंगाजल और दूध से शुद्ध करें. शिव मंदिर में जाकर इसे महादेव के चरणों से स्पर्श कराएं और 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप कर इसे लाल धागे में गले में धारण करें.
दांपत्य जीवन में खुशहाली के लिए
जिन जातकों के विवाह में देरी हो रही है या वैवाहिक जीवन में अनबन रहती है, उनके लिए रुद्राक्ष का यह उपाय वरदान साबित होता है. ऐसे में महाशिवरात्रि पर दो मुखी रुद्राक्ष को माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित करें. इसके बाद इसे अपने बेडरूम में या पूजा स्थान पर स्थापित करें. यह आपसी प्रेम और सामंजस्य को बढ़ाता है.
नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए
अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मकता है या बार-बार नजर लगती है, तो रुद्राक्ष का जल छिड़कें. महाशिवरात्रि की सुबह एक पंचमुखी रुद्राक्ष को रात भर तांबे के बर्तन में पानी में भिगोकर रखें. शिव पूजा के बाद उस पानी को पूरे घर में छिड़क दें. इससे नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं.
बेहतर स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के लिए
बीमारियों से मुक्ति और मानसिक शांति के लिए एक मुखी या पांच मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करें. महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष को धारण करने से हृदय रोग और तनाव में कमी आती है. अगर आप इसे धारण नहीं कर सकते, तो इसे अपने सिरहाने रखकर सोएं, इससे बुरे सपने आना बंद होते हैं और आत्मबल बढ़ता है.
