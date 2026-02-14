Maha Shivratri 2026: भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका, जानें रुद्राभिषेक की सही विधि और मंत्र

Maha Shivratri 2026 Rudrabhishek: सनातन धर्म में रुद्राभिषेक को सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि स्वयं को शिव तत्व से जोड़ने का सबसे शक्तिशाली माध्यम माना गया है. रुद्र भगवान शिव का ही एक प्रचंड और कल्याणकारी स्वरूप है और अभिषेक का अर्थ है पवित्र स्नान या अर्पण. इसलिए मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग पर पवित्र द्रव्यों की धारा प्रवाहित करना ही रुद्राभिषेक कहलाता है. शास्त्रों के अनुसार, रुद्राभिषेक करने से जातक को मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है. वैसे तो महादेव का पूजन हमेशा फलदायी होता है, लेकिन सावन (श्रावण मास) और महाशिवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करने की आसान विधि क्या है.

रुद्राभिषेक सामग्री

अक्सर लोग सामग्री की लंबी सूची देखकर घबरा जाते हैं, जबकि शिव पूजा बेहद आसान है. कुछ वस्तुएं भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने के लिए अनिवार्य मानी गई हैं. शिवलिंग (उपलब्ध न हो तो शिव प्रतिमा या मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग), शुद्ध जल (एक तांबे या पीतल के लोटे में), बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है. अगर आपके पास सिर्फ जल और बेलपत्र हैं, तब भी पूजा पूर्ण मानी जाती है. अक्षत, चंदन, दीपक और धूप, नैवेद्य (कोई भी ऋतु फल या मिठाई), गाय का दूध, दही, शहद, घी और शक्कर (पंचामृत) का उपयोग कर सकते हैं. गंगाजल और भस्म का प्रयोग भी अत्यंत शुभ माना जाता है.

रुद्राभिषेक की आसान विधि

पूजा स्थल की सफाई करें और दीपक जलाएं. अपने मोबाइल को दूर रखें. हाथ में जल लेकर एक सरल संकल्प लें- "हे महादेव, मैं पूर्ण श्रद्धा से आपका अभिषेक कर रहा हूं, मुझे शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें." इसके बाद शिवलिंग पर बहुत धीरे-धीरे जल की धार छोड़ें. जल डालते समय मन ही मन या सस्वर 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. जल की धीमी गति आपके मन को स्थिर करने में मदद करती है. अगर आप दूध या शहद चढ़ा रहे हैं, तो उन्हें अर्पित करने के बाद फिर से शुद्ध जल से अभिषेक करें ताकि शिवलिंग पूरी तरह स्वच्छ हो जाए. इसके बाद चंदन का तिलक लगाएं और तीन पत्तों वाला अखंडित बेल पत्र अर्पित करें. इस समय 'ॐ रुद्राय नमः' का उच्चारण करें. इसके बाद फूल, धूप और दीप दिखाएं. अभिषेक के बाद रुद्राक्ष की माला से कम से कम 108 बार 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. अंत में, एक मिनट के लिए आंखें बंद करके मौन बैठें. यही वह समय है जब आप शिव की ऊर्जा को स्वयं में महसूस करते हैं.

रुद्राभिषेक के लिए आसान मंत्र

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्

उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्

ॐ नमो भगवते रुद्राय

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे

महादेवाय धीमहि

तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्

ॐ हर हर महादेव

महाशिवरात्रि 4 प्रहर पूजा मुहूर्त

रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय - शाम 06:39 से 09:45 बजे तक

रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय -शाम 09:45 से 12:52 बजे तक

रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय - सुबह 12:52 से 03:59 बजे तक

रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय - सुबह 03:59 से 07:06 बजे तक

