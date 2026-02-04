Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रि पर शिवजी को चढ़ा दें ये चमत्कारी पत्ता, भोलेनाथ बरसाएंगे कृपा; शनि दोष होगा दूर

Advertisement
Maha Shivratri 2026 Upay: महाशिवरात्रि इस साल 15 फरवरी को मनाई जाएगी. पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ था. इसलिए भगवान शिव के भक्त इस दिन उनकी विशेष पूजा-आर्चना, रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस इस शमी के किस उपाय को करने भगवान शिव प्रसन्न होंगे. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 04, 2026, 11:57 PM IST
Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रि का महापर्व भगवान शिव के भक्तों के लिए खास महत्व रखता है. इस दिन भगवान शिव के भक्त रुद्राभिषेक और जलाभिषेक से उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, यह दिन शिव और शक्ति के मिलन का है. शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस महाशिवरात्रि 15 फरवरी को पड़ेगी. मान्यता है कि इस दिन किए गए ज्योतिषीय उपाय और पूजा पद्धति अत्यंत फलदायी होती है. शिव पुराण में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शमी के पत्तों (शमी पत्र) का विशेष महत्व बताया गया है. आइए जानते हैं कि इस महाशिवरात्रि पर शमी पत्र के विशेष और लाभकारी उपाय.

शमी का पत्ता क्यों है इतना खास

पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, शमी का वृक्ष नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने और विजय का आशीर्वाद देने वाला माना जाता है. भगवान शिव को शमी पत्र अर्पित करना उतना ही पुण्यकारी है जितना उन्हें बेलपत्र चढ़ाना. यह पत्ता सकारात्मक शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है. इससे भक्तों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है.

सुख-समृद्धि और धन लाभ के लिए

अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि की सुबह स्नान के बाद शिव मंदिर जाएं. वहां स्थापित शिवलिंग पर जल, दूध और गंगाजल चढ़ाएं. इसके बाद 5 या 7 शमी पत्र भगवान शिव को समर्पित करें. पूजा खत्म होने के बाद एक शमी पत्र आशीर्वाद के रूप में घर लाएं और उसे अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रखें. मान्यता है कि इससे आमदनी के नए स्रोत खुलते हैं.

विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए

जिन अविवाहितों के विवाह में अनावश्यक देरी हो रही है, तो उन्हें महाशिवरात्रि की रात शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा-अर्चना करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर 11 शमी के पत्ते चढ़ाते हुए जल्द विवाह की मनोकामना करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शिव-शक्ति के आशीर्वाद से विवाह के योग शीघ्र बनने हैं.

कर्ज और आर्थिक तनाव से मुक्ति

अगर आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, तो ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन शाम में शिवजी को 5 शमी के पत्तें. अगर कर्ज अधिक है, तो शमी पत्र के साथ साबुत सुपारी और अक्षत (चावल) भी अर्पित करें. पूजन के बाद 2 पत्तियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रखें, इससे आर्थिक तनाव कम होने लगता है.

यह भी पढ़ें: फाल्गुन अमावस्या पर पितर करेंगे 7 पीढ़ियों का उद्धार, जान लें पितरों को प्रसन्न करने के अचूक उपाय

करियर और व्यवसाय में सफलता

नौकरी में प्रमोशन या नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग पर 21 शमी के पत्ते चढ़ाएं और शिव चालीसा का पाठ करें. अगले दिन इनमें से एक पत्ता अपने पर्स में रख लें. मान्यता है कि यह पत्ता आपको कार्यस्थल पर सकारात्मक ऊर्जा और सफलता प्रदान करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

