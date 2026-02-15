Advertisement
trendingNow13110465
Hindi Newsधर्मMaha Shivratri 2026: महाशिवरात्रि के दिन शाम की पूजा में शिवलिंग पर गलती से भी ना चढ़ाएं ये चीजें, लगता है दोष

Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रि के दिन शाम की पूजा में शिवलिंग पर गलती से भी ना चढ़ाएं ये चीजें, लगता है दोष

Maha Shivratri 2026 Puja Mistakes:  महाशिवरात्रि का पर्व आज यानी 15 फरवरी को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. शिव मंदिरों भक्तों की कतार लगी हैं. श्रद्धालु दिन के मुहूर्त में शिव जी की जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर क्या अर्पित नहीं करना चाहिए. आइए, शिव पुराण के अनुसार जानते हैं उन चीजों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 15, 2026, 02:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रि के दिन शाम की पूजा में शिवलिंग पर गलती से भी ना चढ़ाएं ये चीजें, लगता है दोष

Maha Shivratri 2026 Puja Mistakes: हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व आस्था और भक्ति का सबसे बड़ा संगम माना जाता है. इस विशेष दिन भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं और जलाभिषेक करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, विधि-विधान से की गई पूजा भक्तों की झोली खुशियों से भर देती है. हालांकि, शिव पुराण और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, भगवान शिव की पूजा के कुछ विशेष नियम हैं. शिवजी जितने भोले हैं, उतने ही अनुशासन प्रिय भी. अनजाने में चढ़ाई गई कुछ वस्तुएं आपकी पूजा के फल को कम कर सकती हैं या उल्टा प्रभाव डाल सकती हैं. आइए जानते हैं वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित है.

शिवलिंग पर ना चढ़ाएं तुलसी 

हिंदू धर्म में तुलसी को परम पवित्र माना गया है, लेकिन शिवलिंग पर इसे चढ़ाना वर्जित है. इसके पीछे पौराणिक कथा है कि भगवान शिव ने तुलसी के पति, असुर जालंधर का वध किया था. इससे दुखी और क्रोधित होकर तुलसी ने शिव जी की पूजा में शामिल न होने का निर्णय लिया था. इसीलिए शिव पूजा में तुलसी के पत्तों का त्याग किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सिंदूर और कुमकुम से रहें दूर

सिंदूर और कुमकुम को सौभाग्य और स्त्री सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है. इसके विपरीत, महादेव वैरागी हैं, जिनका सांसारिक श्रृंगार से कोई मोह नहीं है. शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है, इसलिए इस पर सिंदूर की जगह भस्म या सफेद चंदन चढ़ाना अत्यंत फलदायी माना जाता है. इससे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होता है.

हल्दी अर्पित करना है वर्जित

जिस प्रकार कुमकुम वर्जित है, वैसे ही हल्दी भी शिव पूजा में निषेध है. शास्त्रों के अनुसार, हल्दी का संबंध सौंदर्य और स्त्रियों से है. शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र और पुरुष तत्व माना जाता है, इसलिए महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती. पूजा में हल्दी का प्रयोग आपकी प्रार्थना के फल को प्रभावित कर सकता है.

शंख का भूलकर भी न करें इस्तेमाल

आमतौर पर हर शुभ कार्य और आरती में शंख बजाना अनिवार्य होता है, लेकिन शिव पूजा में शंख का जल या शंख वादन वर्जित है. पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया था, जिसकी हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। चूंकि वह दैत्य विष्णु भक्त था पर शिव का शत्रु, इसलिए शिव साधना में शंख का उपयोग नहीं होता.

यह भी पढ़ें: भगवान शिव अपने शरीर पर क्यों लपेटे हैं चिता की भस्म, जानें उन्हें क्यों चढ़ाए जाते भांग-धतूरे

केतकी और लाल फूल ना चढ़ाएं

महाशिवरात्रि पर महादेव को बेलपत्र, धतूरा और भांग प्रिय हैं. लेकिन केतकी के फूल को शिव पूजा से बाहर रखा गया है. कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के एक झूठ में साथ देने के कारण शिव जी ने केतकी के फूल को श्राप दिया था. इसके अलावा, महादेव को कनेर या बहुत गहरे लाल रंग के फूल चढ़ाने से भी बचना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Maha Shivratri 2026:

Trending news

एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
Maharashtra news
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
No confidence motion
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
jammu kashmir news
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
India-Pakistan Cricket
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
IndiavsPakistan
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
Sanjay Raut
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
West Bengal
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल
bangladesh elections
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल
हल्के में मत लेना! एयरफोर्स के जेट में PM का सड़क पर लैंड करना...ये जंग की तैयारी है
Assam news
हल्के में मत लेना! एयरफोर्स के जेट में PM का सड़क पर लैंड करना...ये जंग की तैयारी है
टीपू की अंगूठी पर 'राम'! सावरकर पर ओवैसी का तंज- अंग्रेजों को नहीं लिखा लव लेटर
bjp tipu sultan
टीपू की अंगूठी पर 'राम'! सावरकर पर ओवैसी का तंज- अंग्रेजों को नहीं लिखा लव लेटर