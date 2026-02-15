Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रि के दिन शाम की पूजा में शिवलिंग पर गलती से भी ना चढ़ाएं ये चीजें, लगता है दोष

Maha Shivratri 2026 Puja Mistakes: हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व आस्था और भक्ति का सबसे बड़ा संगम माना जाता है. इस विशेष दिन भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं और जलाभिषेक करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, विधि-विधान से की गई पूजा भक्तों की झोली खुशियों से भर देती है. हालांकि, शिव पुराण और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, भगवान शिव की पूजा के कुछ विशेष नियम हैं. शिवजी जितने भोले हैं, उतने ही अनुशासन प्रिय भी. अनजाने में चढ़ाई गई कुछ वस्तुएं आपकी पूजा के फल को कम कर सकती हैं या उल्टा प्रभाव डाल सकती हैं. आइए जानते हैं वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित है.

शिवलिंग पर ना चढ़ाएं तुलसी

हिंदू धर्म में तुलसी को परम पवित्र माना गया है, लेकिन शिवलिंग पर इसे चढ़ाना वर्जित है. इसके पीछे पौराणिक कथा है कि भगवान शिव ने तुलसी के पति, असुर जालंधर का वध किया था. इससे दुखी और क्रोधित होकर तुलसी ने शिव जी की पूजा में शामिल न होने का निर्णय लिया था. इसीलिए शिव पूजा में तुलसी के पत्तों का त्याग किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सिंदूर और कुमकुम से रहें दूर

सिंदूर और कुमकुम को सौभाग्य और स्त्री सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है. इसके विपरीत, महादेव वैरागी हैं, जिनका सांसारिक श्रृंगार से कोई मोह नहीं है. शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है, इसलिए इस पर सिंदूर की जगह भस्म या सफेद चंदन चढ़ाना अत्यंत फलदायी माना जाता है. इससे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होता है.

हल्दी अर्पित करना है वर्जित

जिस प्रकार कुमकुम वर्जित है, वैसे ही हल्दी भी शिव पूजा में निषेध है. शास्त्रों के अनुसार, हल्दी का संबंध सौंदर्य और स्त्रियों से है. शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र और पुरुष तत्व माना जाता है, इसलिए महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती. पूजा में हल्दी का प्रयोग आपकी प्रार्थना के फल को प्रभावित कर सकता है.

शंख का भूलकर भी न करें इस्तेमाल

आमतौर पर हर शुभ कार्य और आरती में शंख बजाना अनिवार्य होता है, लेकिन शिव पूजा में शंख का जल या शंख वादन वर्जित है. पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया था, जिसकी हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। चूंकि वह दैत्य विष्णु भक्त था पर शिव का शत्रु, इसलिए शिव साधना में शंख का उपयोग नहीं होता.

यह भी पढ़ें: भगवान शिव अपने शरीर पर क्यों लपेटे हैं चिता की भस्म, जानें उन्हें क्यों चढ़ाए जाते भांग-धतूरे

केतकी और लाल फूल ना चढ़ाएं

महाशिवरात्रि पर महादेव को बेलपत्र, धतूरा और भांग प्रिय हैं. लेकिन केतकी के फूल को शिव पूजा से बाहर रखा गया है. कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के एक झूठ में साथ देने के कारण शिव जी ने केतकी के फूल को श्राप दिया था. इसके अलावा, महादेव को कनेर या बहुत गहरे लाल रंग के फूल चढ़ाने से भी बचना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)