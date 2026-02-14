Maha Shivratri 2026: शिव-पार्वती के उस पुत्र की कथा, जिसने अपनी ही माता पर डाल दी थी कुदृष्टि

Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रि का पर्व इस साल 14 फरवरी को मनाया जाएगा. कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था. यही वजह है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. इस दिन चारों प्रहरों में शिव उपासना का विधान है. कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव की उपासना से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है. पौराणिक ग्रंथों में भगवान शिव के कई रूपों और उनके पुत्रों का वर्णन मिलता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि महादेव और माता पार्वती का एक ऐसा पुत्र भी था, जिसका जन्म अंधकार में हुआ और जिसका अंत स्वयं महादेव को करना पड़ा? आइए जानते हैं उस दिलचस्प कथा के बारे में.

तीसरी आंख से हुआ था शिव से इस पुत्र का जन्म

वामन पुराण के अनुसार, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती काशी में विहार कर रहे थे. महादेव पूर्व दिशा की ओर मुख करके ध्यानमग्न थे. तभी माता पार्वती ने परिहास (मजाक) में पीछे से आकर महादेव की दोनों आंखों को अपनी हथेलियों से ढंक दिया. जैसे ही सृष्टि के आधार शिव की आंखें बंद हुईं, संपूर्ण ब्रह्मांड में घोर अंधकार छा गया. चहुंओर हाहाकार मच गया. सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने अपनी तीसरी आंख (त्रिनेत्र) खोल दी, जिससे फिर से रोशनी फैल गई. लेकिन इस प्रक्रिया में उत्पन्न हुई अत्यधिक ऊष्मा (गर्मी) के कारण माता पार्वती की हथेलियों पर पसीना आ गया. उस पसीने की बूंदों से एक अत्यंत भयानक, काले रंग के बालक का जन्म हुआ. अंधकार में जन्म लेने के कारण उसका नाम अंधक पड़ा.

वरदान जो बना विनाश का कारण

जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की, तो महादेव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में भेंट कर दिया. असुरों के बीच पला-बढ़ा अंधक आगे चलकर असुरों का राजा बना. उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और एक विचित्र वरदान मांगा-

"मेरी मृत्यु तभी हो, जब मैं काम वासना (यौन लालसा) से अपनी ही माता की ओर देखूं." अंधक को लगा कि उसकी तो कोई माता है ही नहीं, इसलिए वह अमर हो गया है. इस अहंकार में उसने देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया.

जब मां पर ही डाली कुदृष्टि

शक्ति के मद में चूर अंधक ने तय किया कि वह त्रिलोक की सबसे सुंदर महिला से विवाह करेगा. जब उसे पता चला कि हिमालय पुत्री पार्वती से सुंदर कोई नहीं है, तो वह उनके पास जा पहुंचा. उसने माता पार्वती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा और उन्हें बलपूर्वक ले जाने का प्रयास करने लगा.

उस समय माता पार्वती ने महादेव का आह्वान किया. जब शिव वहां प्रकट हुए, तो उन्होंने अंधक को उसके जन्म का सत्य बताया कि वह पार्वती का ही अंश है. लेकिन वासना और अहंकार में अंधा हो चुका अंधक नहीं माना. आखिरकार, अपने ही वरदान के जाल में फंसकर, कामुक दृष्टि से अपनी माता को देखने के कारण वह वध के योग्य हो गया और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका अंत कर दिया.

