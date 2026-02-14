Advertisement
Hindi Newsधर्मMaha Shivratri 2026: कर्ज से जल्द मिल जाएगी मुक्ति, शिवलिंग पर चढ़ा दें ये 1 चीज

Maha Shivratri 2026: कर्ज से जल्द मिल जाएगी मुक्ति, शिवलिंग पर चढ़ा दें ये 1 चीज

Maha Shivratri 2026 Karj Mukti Upay: महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की कृपा पाने का विशेष माना गया है. इस दिन भगवान शिव के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई उपाय करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कर्ज से मुक्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए. इसके लिए शास्त्रों में क्या बताया क्या है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 14, 2026, 05:00 PM IST
Maha Shivratri 2026: कर्ज से जल्द मिल जाएगी मुक्ति, शिवलिंग पर चढ़ा दें ये 1 चीज

Maha Shivratri 2026 Maha Upay: सनतान धर्म में महाशिवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है. इस बार यह शुभ संयोग 15 फरवरी को बनने जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग क्या चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति मिल सकती है. इसके लिए शास्त्रों में क्या विशेष विधान बताए गए हैं.कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव की उपसना से कठिन से कठिन मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है. साथ ही शिवजी की कृपा से स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और रोग-शोक दूर होते हैं. इसके अलावा इस दिन शिव जी से जुड़े उपाय करना भी अत्यंत लाभकारी साबित होता है. ऐसे में अगर आप कर्ज से परेशान हैं या कर्ज के बोझ तले दबे पड़े हैं और उससे निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा तो ऐसे में इस दिन क्या करना चाहिए, आइए इसे जानते हैं. 

महाशिवरात्रि पर बनेंगे कई अद्भुत संयोग

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस बार महाशिवरात्रि पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं. इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, व्यतिपात योग, ध्रुव योग, प्रीति योग, लक्ष्मी नारायण योग, चतुर्ग्रही योग, शुक्रादित्य योग और बुधादित्य योग का दुर्लभ संयोग बनेगा. ऐसे में इन शुभ संयोगों में इस बार की महाशिवरात्रि बेहद कल्याणकारी मानी जा रही है.  

महाशिवरात्रि 2025 शुभ मुहूर्त 

शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाने का विधान है. हिंदू पंचांग के मुताबिक, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 को शाम 5 बजकर 4 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 16 फरवरी 2026 को शाम 5 बजकर 34 मिनट पर होगी. ऐसे में चतुर्दशी तिथि 15 तारीख को रात में पड़ने की वजह से महाशिवरात्रि पर्व इसी दिन मनाया जाएगा. क्योंकि प्रदोष काल से लेकर आगे चारों प्रहर में शिव पूजन का विशेष विधान शास्त्रों में बताया गया है.  
कर्ज मुक्ति के उपाय

गन्ने के रस से करें अभिषेक- कर्ज मुक्ति के लिए गन्ने का रस सबसे उत्तम माना गया है. महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस की पतली धारा चढ़ाते हुए 'ॐ नमः शिवाय' या 'ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः' मंत्र का जाप करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गन्ने का रस लक्ष्मी का प्रतीक है. इससे दरिद्रता दूर होती है और धन के नए स्रोत खुलते हैं.

अक्षत (साबुत चावल) चढ़ाएं- शिवलिंग पर बिना टूटे हुए, साफ अक्षत (चावल) चढ़ाना बहुत शुभ होता है. इसके लिए महाशिवरात्रि के दिन मुट्ठी भर साबुत चावल 'ॐ नमः शिवाय' बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं. ध्यान रहे कि चावल का एक भी दाना टूटा हुआ न हो. शास्त्रों के अनुसार, इससे अक्षय पुण्य मिलता है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं.

यह भी पढ़ें: भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका, जानें रुद्राभिषेक की सही विधि और मंत्र

शहद से अभिषेक- अगर कर्ज के कारण मानसिक तनाव बहुत बढ़ गया है, तो शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करें. शहद चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में वाणी और व्यवहार में सौम्यता आती है, जिससे व्यापार और करियर में उन्नति होती है और कर्ज चुकाने के रास्ते बनते हैं.

मूंग की दाल चढ़ाएं- महाशिवरात्रि पर अभिषेक के बाद शिवलिंग पर हरी मूंग की दाल चढ़ाना भी ऋण मुक्ति के लिए अचूक माना जाता है. इससे ग्रहों की शांति होती है और पुराने अटके हुए धन की प्राप्ति की संभावना बढ़ती है. 

बिल्व पत्र पर 'राम' लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं-  बेलपत्र के तीनों पत्तों पर सफेद चंदन से 'राम' लिखें और इसे उल्टा (चंदन वाला हिस्सा शिवलिंग की तरफ) करके चढ़ाएं. कहते हैं कि हनुमान जी के स्वामी भगवान राम का नाम शिव को अत्यंत प्रिय है. इससे शिव और हनुमान दोनों की कृपा मिलती है, जो कर्ज के संकट को काट देती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

maha shivratri 2026

