Hindi Newsधर्मसाल 2026 में महाशिवरात्रि कब है? शिवाभिषेक और पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त भी जान लें

साल 2026 में महाशिवरात्रि कब है? शिवाभिषेक और पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त भी जान लें

Mahashivratri 2026 date : फाल्‍गुन माह के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है. वहीं हर महीने के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि व्रत रखा जाता है. जानिए साल 2026 में महाशिवरात्रि कब है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 11, 2025, 03:09 PM IST
साल 2026 में महाशिवरात्रि कब है? शिवाभिषेक और पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त भी जान लें

Mahashivratri kab hai : महाशिवरात्रि हिंदुओं के महापर्व में से एक है. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था. विवाह के लिए महाशिवरात्रि का दिन अतिउत्‍तम माना जाता है. हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है. इस दिन शिव भक्‍त व्रत रखते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं. देशभर के मंदिरों में महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. साल 2026 में महाशिवरात्रि कब है और पूजा का सबसे उत्‍तम मुहूर्त क्‍या है, जानिए. 

साल 2026 में महाशिवरात्रि 

पंचांग के अनुसार फाल्‍गुन कृष्‍ण चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 को शाम 5 बजकर 4 मिनट पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 16 फरवरी को शाम 5 बजकर 34 मिनट पर होगा. चूंकि शिवरात्रि की पूजा मध्य रात्रि में करना बेहद शुभ माना जाता है इसलिए 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी. इसी दिन व्रत रखा जाएगा और शिव जी का विशेष अभिषेक और पूजन होगा. 

यह भी पढ़ें: कड़कड़ाती ठंड में 4 राशि वाले नोटों की गर्मी में रहेंगे मस्‍त, जनवरी 2026 में शनि की राशि में त्रिग्रही योग अचानक बदलेगा जिंदगी

महाशिवरात्रि 2026 पर पूजा मुहूर्त 

साल 2026 में महाशिवरात्रि पर पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त 15 फरवरी की रात 12 बजकर 9 मिनट से देर रात 1 बजकर 1 मिनट तक रहेगा. वहीं महाशिवरात्रि व्रत का पारण समय अगले दिन 16 फरवरी को सुबह 06 बजकर 59 मिनट से दोपहर 3 बजकर 24 मिनट तक किया जा सकेगा. महाशिवरात्रि व्रत के पारण से पहले स्‍नान-पूजन करें और फिर सात्विक चीजें खाकर व्रत का पारण करें. 

महाशिवरात्रि चार पहर पूजा मुहूर्त 

महाशिवरात्रि पर रात के चारों प्रहर में भगवान शिव की पूजा करने का विधान है. साल 2026 में महाशिवरात्रि पर चार पहर पूजा के लिए ये मुहूर्त रहेंगे -

रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय - 15 फरवरी की शाम 6 बजकर 11 मिनट से रात 9 बजकर 23 मिनट तक
रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय - 15 फरवरी की रात 9 बजकर 23 मिनट से देर रात 12 बजकर 35 मिनट तक 
रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय - 15 और 16 फरवरी की दरम्‍यानी देर रात 12 बजकर 35 मिनट से प्रातः 3 बजकर 47 मिनट तक 
रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय - 16 फरवरी की तड़के सुबह 3 बजकर 47 मिनट से सुबह 6 बजकर 59 मिनट तक 

यह भी पढ़ें: अपनी बर्थडेट से जानिए क्‍या है आपकी असली ताकत, जानेंगे तो जिस काम में हाथ डालेंगे सफल होंगे, सितारों की तरह चमकेंगे

मिलेगा पूरा फल 

महाशिवरात्रि के एक दिन पहले यानी त्रयोदशी तिथि पर सात्विक भोजन करें और एक ही समय भोजन करें. इसके बाद महाशिवरात्रि पर पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करें. शिव-पार्वती जी का विधि-विधान से पूजन करें और फिर अगले दिन व्रत का पारण करें. पूरे दिन केवल सात्विक भोजन ही करें. ऐसा करने से व्रत का पूरा फल मिलता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

