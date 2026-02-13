Pauranik Katha: आखिर किसके श्राप की वजह से शिव के माथे पर विराजमान है चंद्रमा, पढ़ें पौराणिक कथा

Maha Shivratri 2026: भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि का पर्व इस साल 15 फरवरी को पड़ने वाली है. कहा जाता है कि देवाधिदेव महादेव की कृपा पाने के लिए यह दिन बेहद शुभ माना गया है. कहते हैं कि चंद्रमा के बिना शिवजी का स्वरूप अधूरा है. भगवान शिव अपने माथे पर चंद्रमा को विराजमान किए हुए हैं. पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख है कि आखिर किस वजह से भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दिया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने माथे पर क्यों विराजमान किए हुए हैं. शास्त्रों में इसको लेकर विस्तार से बताया गया है कि आखिर किसके श्राप की वजह से भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दिया. आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है.

रोहिणी से अधिक प्यार करते थे चंद्रमा

पौराणिक कथा के अनुसार, ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं (जिन्हें हम 27 नक्षत्रों के रूप में जानते हैं). इन सभी का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था. विवाह के समय चंद्रमा ने वचन दिया था कि वह अपनी सभी पत्नियों को समान स्नेह और सम्मान देंगे. लेकिन, चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों में से रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करते थे. वे अपना अधिकांश समय रोहिणी के साथ बिताते और बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा करते थे.

दक्ष ने क्रोध में दे दिया ये श्राप

कहते हैं कि अपनी अन्य पुत्रियों को दुखी देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए. उन्होंने चंद्रमा को कई बार समझाने का प्रयास किया कि वे सभी पत्नियों के साथ न्याय करें, लेकिन चंद्रमा के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया. पुत्रियों के कष्ट को देखकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया. "तुमने अपने रूप और गुणों पर अहंकार किया है और अपनों के साथ भेदभाव किया है, इसलिए तुम्हारा यह रूप नष्ट हो जाए. तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा और तुम धीरे-धीरे क्षीण होकर समाप्त हो जाओगे." मान्यता है कि श्राप के प्रभाव से चंद्रमा की चमक फीकी पड़ने लगी और उनका आकार घटने लगा. इसलिए कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का आकार धीरे-धीरे कम होने लगता है.

कैसे हुआ श्राप का निवारण?

पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक, जब चंद्रमा का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया, तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव की शरण ली और मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए कठिन तपस्या की. चंद्रमा की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए. चूंकि प्रजापति दक्ष का श्राप पूरी तरह निष्फल नहीं किया जा सकता था, इसलिए महादेव ने एक बीच का रास्ता निकाला. शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया. महादेव के स्पर्श से चंद्रमा को फिर से नया जीवन मिला. शिव ने व्यवस्था दी कि महीने के 15 दिन चंद्रमा का आकार घटेगा (कृष्ण पक्ष में) और अगले 15 दिन उनका आकार बढ़ेगा (शुक्ल पक्ष में). मान्यता है कि जिस दिन चंद्रमा पूरी तरह समाप्त होने वाले थे, उस दिन महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में स्थान देकर उनके प्राण बचाए. इसी कारण भगवान शिव का एक नाम चंद्रशेखर पड़ा. कहते हैं कि जिस स्थान पर चंद्रमा ने तपस्या कर अपना खोया हुआ तेज फिर से प्राप्त किया था, वह आज 'सोमनाथ'(गुजरात) के नाम से प्रसिद्ध है, जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है.

