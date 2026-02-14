Maha Shivratri 2026: भगवान शिव अपने शरीर पर क्यों लपेटे हैं चिता की भस्म, जानें उन्हें क्यों चढ़ाए जाते भांग-धतूरे

Maha Shivratri 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार शिव कृपा पाने के लिए महशिवरात्रि का अद्भुत संयोग 15 फरवरी को बनने वाला है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक, इस बार महाशिवरात्रि पर कई शुभ और दुर्लभ संयोग बनेंगे. यही वजह है कि इस बार की महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए अत्यंत खास और मंगलकारी मानी जा रही है. कहते हैं कि भगवान शिव का स्वरूप अन्य देवताओं से बिल्कुल अलग है. जहां अन्य देवता आभूषण और रेशमी वस्त्र धारण करते हैं, वहीं महादेव भस्म रमाते हैं और उन्हें कंद-मूल या पकवानों के बजाय भांग-धतूरा प्रिय है. इसलिए भगवान शिव के भक्त महाशिवरात्रि और सावन सोमवार जैसे शुभ अवसरों पर उन्हें भांग-धतूरे इत्यादि अर्पित करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को भांग-धतूरा क्यों प्रिय है और वे अपने शरीर पर चिता की भस्म क्यों लपेटे हुए हैं. आइए जानते हैं कि इस बारे में शास्त्र-पुराण क्या कहते हैं और मान्यताएं क्या हैं.

चिता के भस्म से है महादेव का गहरा नाता

शास्त्रों के अनुसार, भगवान शिव संहार के देवता हैं और भस्म उनके वैराग्य का प्रतीक है. भगवान शिव के शरीर पर चिता का भस्म इस बात का प्रतीक है कि यह शरीर नश्वर है और अंत में सब कुछ राख में मिल जाना है. शिव अपने शरीर पर भस्म लगाकर भक्तों को यह संदेश देते हैं कि मोह-माया और शारीरिक सुंदरता क्षण भर के सुख के लिए है. जबकि, आत्मा सत्य है और मृत्यु ही अंतिम सत्य है.

सती के वियोग की पौराणिक कथा

एक पौराणिक मान्यता के अनुसार, जब माता सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया था, तब शिव उनके वियोग में व्याकुल होकर उनके पार्थिव शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे. जब विष्णु जी ने चक्र से सती के शरीर के अंग अलग किए, तो शिव के हाथ में केवल उनकी देह की भस्म रह गई. अपने प्यार की याद में उन्होंने उस भस्म को अपने शरीर पर लेप लिया. इसके अलावा भस्म को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि भस्म शरीर के रोमछिद्रों को बंद कर देती है, जिससे कड़ाके की ठंड या गर्मी का शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता. इसलिए योगी और संन्यासी भी भस्म का इस्तेमाल करते हैं.

शिव को क्यों प्रिय है भांग-धतूरा और आक

शिव पूजा में जो चीजें चढ़ाई जाती हैं, वे आमतौर पर जहरीली या कड़वी होती हैं. इसके पीछे के कारण बहुत रोचक हैं. कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला, तो सृष्टि की रक्षा के लिए शिव ने उसे पी लिया. विष की गर्मी से शिव का मस्तिष्क और शरीर तपने लगा. तब देवताओं ने उनके मस्तिष्क को ठंडा करने के लिए उन पर जल अर्पित किया और भांग, धतूरा व बेलपत्र जैसी औषधियां चढ़ाईं. कहते हैं कि तभी से ये चीजें शिवजी को प्रिय हो गईं.

