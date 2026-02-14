Advertisement
trendingNow13109787
Hindi Newsधर्मMaha Shivratri 2026: भगवान शिव अपने शरीर पर क्यों लपेटे हैं चिता की भस्म, जानें उन्हें क्यों चढ़ाए जाते भांग-धतूरे

Maha Shivratri 2026: भगवान शिव अपने शरीर पर क्यों लपेटे हैं चिता की भस्म, जानें उन्हें क्यों चढ़ाए जाते भांग-धतूरे

Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए उन्हें भांग, धतूरे और आक इत्यादि अर्पित करते हैं. मान्यता है कि शिवजी को ये चीजें अत्यंत प्रिय है. लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया कि आखिर भगवान शिव को ये चीजें क्यों चढ़ाई जाती हैं और वे अपने शरीर पर चिता का भस्म क्यों धारण हुए हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे का पौराणिक महत्व और वैज्ञानिक कारण.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 14, 2026, 08:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maha Shivratri 2026: भगवान शिव अपने शरीर पर क्यों लपेटे हैं चिता की भस्म, जानें उन्हें क्यों चढ़ाए जाते भांग-धतूरे

Maha Shivratri 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार शिव कृपा पाने के लिए महशिवरात्रि का अद्भुत संयोग 15 फरवरी को बनने वाला है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक, इस बार महाशिवरात्रि पर कई शुभ और दुर्लभ संयोग बनेंगे. यही वजह है कि इस बार की महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए अत्यंत खास और मंगलकारी मानी जा रही है. कहते हैं कि भगवान शिव का स्वरूप अन्य देवताओं से बिल्कुल अलग है. जहां अन्य देवता आभूषण और रेशमी वस्त्र धारण करते हैं, वहीं महादेव भस्म रमाते हैं और उन्हें कंद-मूल या पकवानों के बजाय भांग-धतूरा प्रिय है. इसलिए भगवान शिव के भक्त महाशिवरात्रि और सावन सोमवार जैसे शुभ अवसरों पर उन्हें भांग-धतूरे इत्यादि अर्पित करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को भांग-धतूरा क्यों प्रिय है और वे अपने शरीर पर चिता की भस्म क्यों लपेटे हुए हैं. आइए जानते हैं कि इस बारे में शास्त्र-पुराण क्या कहते हैं और मान्यताएं क्या हैं.

चिता के भस्म से है महादेव का गहरा नाता

शास्त्रों के अनुसार, भगवान शिव संहार के देवता हैं और भस्म उनके वैराग्य का प्रतीक है. भगवान शिव के शरीर पर चिता का भस्म इस बात का प्रतीक है कि यह शरीर नश्वर है और अंत में सब कुछ राख में मिल जाना है. शिव अपने शरीर पर भस्म लगाकर भक्तों को यह संदेश देते हैं कि मोह-माया और शारीरिक सुंदरता क्षण भर के सुख के लिए है. जबकि, आत्मा सत्य है और मृत्यु ही अंतिम सत्य है.

Add Zee News as a Preferred Source

सती के वियोग की पौराणिक कथा

एक पौराणिक मान्यता के अनुसार, जब माता सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया था, तब शिव उनके वियोग में व्याकुल होकर उनके पार्थिव शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे. जब विष्णु जी ने चक्र से सती के शरीर के अंग अलग किए, तो शिव के हाथ में केवल उनकी देह की भस्म रह गई. अपने प्यार की याद में उन्होंने उस भस्म को अपने शरीर पर लेप लिया. इसके अलावा भस्म को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि भस्म शरीर के रोमछिद्रों को बंद कर देती है, जिससे कड़ाके की ठंड या गर्मी का शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता. इसलिए योगी और संन्यासी भी भस्म का इस्तेमाल करते हैं.

शिव को क्यों प्रिय है भांग-धतूरा और आक

शिव पूजा में जो चीजें चढ़ाई जाती हैं, वे आमतौर पर जहरीली या कड़वी होती हैं. इसके पीछे के कारण बहुत रोचक हैं. कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला, तो सृष्टि की रक्षा के लिए शिव ने उसे पी लिया. विष की गर्मी से शिव का मस्तिष्क और शरीर तपने लगा. तब देवताओं ने उनके मस्तिष्क को ठंडा करने के लिए उन पर जल अर्पित किया और भांग, धतूरा व बेलपत्र जैसी औषधियां चढ़ाईं. कहते हैं कि तभी से ये चीजें शिवजी को प्रिय हो गईं.

यह भी पढ़ें: महाशिवरात्रि पर भद्रा का संकट! 12 घंटे तक रहेगा अशुभ समय, जानें जल चढ़ाने के लिए सबसे शुभ समय और मुहूर्त

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

maha shivratri 2026

Trending news

सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?
PM Rahat Scheme
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?
नदी के नीचे दौड़ेगी ट्रेन और कार, देश की पहली ट्विन-ट्यूब अंडरवाटर टनल को हरी झंडी
twin tube Tunnel
नदी के नीचे दौड़ेगी ट्रेन और कार, देश की पहली ट्विन-ट्यूब अंडरवाटर टनल को हरी झंडी
पाकिस्तान को अब भारत देगा एक और चोट, 4 दशक से अधूरे पड़े वुलर बैराज पर दिखेगा एक्शन
hindi Jammu and Kashmir news
पाकिस्तान को अब भारत देगा एक और चोट, 4 दशक से अधूरे पड़े वुलर बैराज पर दिखेगा एक्शन
17 साल के लड़के ने नाबालिग दोस्तों के साथ 160 की स्पीड से दौड़ाई कार, खौफनाक हादसा
bengaluru news in hindi
17 साल के लड़के ने नाबालिग दोस्तों के साथ 160 की स्पीड से दौड़ाई कार, खौफनाक हादसा
‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह
amit shah
‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह
'कुछ लोग अभी कांप रहे हैं...', असम से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM Modi in Assam
'कुछ लोग अभी कांप रहे हैं...', असम से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
Narendra Modi
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, स्वैग देखकर सीख ले रहे लोग
Kerala
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, स्वैग देखकर सीख ले रहे लोग
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
pulwama attack
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन
Mumbai Metro Pillar Collapse
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन