Maha Shivratri 2026: शिवजी और नंदी के बीच का वो 'पवित्र समझौता', जिसके कारण नंदी के बिना अधूरी है आपकी मनोकामना

Maha Shivratri 2026: हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का महावर्व भगवान शिव को समर्पित है. इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा. आमतौर पर इस दिन लोग उनकी विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. इस दिन शिव मंदिर की चौखट पर कदम रखते ही एक दृश्य बड़ा सामान्य लगता है. श्रद्धालु शिवलिंग की पूजा के बाद नंदी महाराज के समीप जाते हैं और उनके कान में अपनी मनोकामनाएं कहते हैं. नंदी के कान में मनोकामना कहने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव के इतने करीब होने के बावजूद हम अपनी बात नंदी के कान में ही क्यों कहते हैं? आइए जानते हैं कि इससे पीछे की मुख्य वजह क्या है और इससे जुड़ी परंपरा क्या है.

महाशिवरात्रि 2026 डेट और महत्व

हिंदू पंचांह के अनुसार, इस साल महाशिवरात्रि का पर्व रविवार, 15 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा. यह वह रात है जब शिव तत्व पृथ्वी के सबसे करीब होता है. इस दिन की गई साधना और प्रार्थना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, यही वजह है कि भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी कराने के लिए नंदी महाराज की शरण में जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

शिव के द्वारपाल हैं नंदी

भगवान शिव के गणों में नंदी का स्थान सबसे ऊपर है. वे सिर्फ शिव की सवारी नहीं, बल्कि उनके सबसे प्रिय शिष्य और द्वारपाल भी हैं. मंदिर में नंदी की दृष्टि हमेशा शिवलिंग पर टिकी होती है, जो लगातार ध्यान की अवस्था को दर्शाती है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, महादेव अक्सर गहन समाधि में रहते हैं. ऐसे में नंदी ही वह माध्यम हैं जो भक्तों की अर्जी को उचित समय पर शिव तक पहुंचाते हैं. जैसे घर के मुखिया तक बात पहुंचाने के लिए उनके सबसे करीबी व्यक्ति की मदद ली जाती है, वैसे ही भक्त नंदी का सहारा लेते हैं.

दाहिने कान में ही क्यों कही जाती है मनोकामना?

अक्सर लोग भ्रम में रहते हैं कि अपनी बात किस कान में कहें. हालांकि भक्ति भाव प्रधान है, लेकिन दाहिने कान का विशेष महत्व बताया गया है. हिंदू धर्म में दाहिने भाग को शुभता और सौर ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि दाहिने कान में कही गई बात सीधे सात्विक ऊर्जा से जुड़ती है. नंदी महाराज के कान में धीरे से बोलना इस बात का प्रतीक है कि आपकी प्रार्थना और भगवान के बीच कोई तीसरा नहीं है. शिवलिंग और नंदी के बीच से निकलना वर्जित माना जाता है. इसलिए दाहिनी ओर से जाकर कान में अपनी बात कहना शास्त्रों के अनुसार सही है.

यह भी पढ़ें: रुद्राक्ष के ये 5 अचूक उपाय, रातों-रात बदल सकते हैं आपकी किस्मत!

नंदी महाराज को मनोकामना कहने की सही विधि

अगर आप महाशिवरात्रि पर अपनी मुराद पूरी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक और पूजन करें. शिव की अनुमति के बिना नंदी के पास जाना अधूरा माना जाता है. नंदी को छूने के बजाय उन्हें प्रणाम करें. संभव हो तो उन्हें दूर्वा या बेलपत्र अर्पित करें. इसके साथ ही "ॐ नमः शिवाय" का मन ही मन उच्चारण करते हुए उनके पास जाएं. इसके बाद अपने होंठों को नंदी के दाहिने कान के पास ले जाएं और हाथों से ओट बनाकर अपनी इच्छा कहें. ध्यान रहे, आपकी बात किसी और को सुनाई न दे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)