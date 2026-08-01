/ये हैं वो महाभारत के 5 सबसे बड़े धोखे, जब नियमों को ताक पर रखकर बदले गए युद्ध के नतीजे, आज भी उठते हैं सवाल

महाभारत सिर्फ वीरों की लड़ाई नहीं थी. इसमें बल से ज्यादा दिमाग और चालों का इस्तेमाल हुआ था. युद्ध के दौरान कई ऐसे मोड़ आए जब धर्म और नियमों को किनारे रख दिया गया. जीत हासिल करने के लिए ऐसे कदम उठाए गए जिन्हें आज भी दुनिया का सबसे बड़ा छल माना जाता है.
इन घटनाओं ने न केवल युद्ध का पासा पलटा, बल्कि इतिहास में कई कड़वे सवाल भी छोड़ दिए. आइए जानते हैं महाभारत के उन 5 बड़े धोखों के बारे में, जिनकी चर्चा आज भी होती है.
कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य को हराना नामुमकिन था. पांडवों की हार तय दिख रही थी. तब श्रीकृष्ण ने एक योजना बनाई. अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया गया. इसके बाद युधिष्ठिर ने गुरु द्रोण से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया.
उन्होंने धीरे से 'हाथी' भी बोला, लेकिन द्रोण तक सिर्फ अपने बेटे की मौत की खबर पहुंची. पुत्र मोह में टूटे गुरु ने हथियार डाल दिए. इसी बात का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया.
अर्जुन का बेटा अभिमन्यु अकेला ही चक्रव्यूह में घुस गया. उसने अकेले ही कौरवों के बड़े बड़े महारथियों के छक्के छुड़ा दिए. जब कौरव उसे सीधे युद्ध में नहीं हरा पाए, तो उन्होंने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए.
सात-सात महारथियों ने मिलकर एक निहत्थे और अकेले अभिमन्यु को घेर लिया. रथ से गिराकर उसकी जान ले ली गई. यह महाभारत की सबसे क्रूर और नियम तोड़ने वाली घटना मानी जाती है.
अभिमन्यु की मौत का बदला लेने के लिए अर्जुन ने कसम खाई. उन्होंने कहा कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारेंगे, नहीं तो खुद को आग के हवाले कर देंगे.
शाम होते ही श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूरज को छिपा दिया. सबको लगा कि रात हो गई है. जयद्रथ खुशी में बाहर निकल आया. तभी अचानक धूप निकल आई और अर्जुन ने पलक झपकते ही जयद्रथ का वध कर दिया.
कर्ण के पास जन्म से ही अमर करने वाले कवच और कुंडल थे. जब तक वे उसके शरीर पर रहते, कोई उसे हरा नहीं सकता था. अर्जुन को बचाने के लिए देवराज इंद्र ने छल का सहारा लिया. वे एक साधु का रूप धरकर कर्ण के पास पहुंचे.
उन्होंने दान में कवच कुंडल मांग लिए. कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाना जाता था. वह जानता था कि यह छल है, फिर भी उसने अपने अंग से काटकर उन्हें दान दे दिया.
भीष्म पितामह को हराना पांडवों के बस की बात नहीं थी. उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था. भीष्म ने कसम खाई थी कि वे किसी स्त्री पर बाण नहीं चलाएंगे. श्रीकृष्ण ने इसी बात का फायदा उठाया. उन्होंने पूर्व जन्म में अंबा रहीं शिखंडी को अर्जुन के रथ के आगे खड़ा कर दिया.
शिखंडी को देखते ही भीष्म ने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए. इसी आड़ का फायदा उठाकर अर्जुन ने बाणों की बरसात कर दी और भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लिटा दिया.
(Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी पौराणिक मान्यताओं, धर्मग्रंथों (महाभारत) और प्रचलित कथाओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, संस्कृति, समुदाय या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक व पौराणिक संदर्भों को पाठकों तक पहुंचाना है. पाठक इसे केवल पौराणिक संदर्भ और धार्मिक जानकारी के रूप में ही लें.