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क्या महाभारत काल में ही बन गया था दुनिया का पहला परमाणु बम? अर्जुन के 'पाशुपतास्त्र' के आगे आज के हथियार भी फेल!

महाभारत ग्रंथ में वर्णित अर्जुन के पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों की मारक क्षमता और उनके इस्तेमाल के बाद प्रकृति में होने वाले विनाशकारी बदलाव हूबहू आज के आधुनिक परमाणु बम और पल्स एनर्जी हथियारों जैसे थे.

Written Byharsh singh
Published: Jul 14, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:28 PM IST
क्या महाभारत काल में ही बन गया था दुनिया का पहला परमाणु बम? अर्जुन के 'पाशुपतास्त्र' के आगे आज के हथियार भी फेल!

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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