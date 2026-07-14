क्या महाभारत काल में ही बन गया था दुनिया का पहला परमाणु बम? अर्जुन के 'पाशुपतास्त्र' के आगे आज के हथियार भी फेल!

आज की दुनिया में परमाणु बम को सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा ही एक महाविनाशकारी हथियार अपने देश में हजारों साल पहले ही चल चुका था. जी हां, महाभारत की कहानियों में अर्जुन के पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र का जो जिक्र मिलता है, उसे पढ़कर दिमाग चकरा जाता है.
जब इन हथियारों के चलने के बाद मची तबाही के बारे में आप पढ़ेंगे, तो लगेगा कि यार ये तो हूबहू आज के परमाणु बम जैसा ही धमाका था. हमारे पुरखों के उन जादुई तीरों के आगे आज के बड़े बड़े मिसाइल भी पानी भरते नजर आते हैं.
महाभारत की कहानी तो हम सबने सुनी है. अर्जुन ने भगवान शिव को खुश करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की थी और तब जाकर उन्हें ये पाशुपतास्त्र मिला था.
अब ये कोई मामूली तीर नहीं था जिसे धनुष पर चढ़ाया और चला दिया. असल में ये एक ऐसा खतरनाक हथियार था जो मंत्रों की ताकत और दिमाग के इशारे पर काम करता था.
आज की भाषा में कहें तो यह एक ऐसी एनर्जी मिसाइल थी, जिसे अगर एक बार छोड़ दिया जाए तो ये पूरी की पूरी सृष्टि को पल भर में राख के ढेर में बदल सकती थी.
जब महाभारत में इस हथियार के चलने का वर्णन आता है, तो वो हुबहू वैसा ही है जैसे हिरोशिमा पर गिरे एटम बम के समय हुआ था. ग्रंथों में लिखा है कि जब यह चलता था, तो आसमान में एक साथ हजारों सूरज चमकने लगते थे.
इतनी तेज गर्मी पैदा होती थी कि नदियां उबलने लगती थीं और पेड़ पौधे जलकर कोयला हो जाते थे. सबसे डरावनी बात तो ये है कि जो लोग बच जाते थे, उनके बाल और नाखून झड़ने लगते थे. अब सोचो, यही तो वो रेडिएशन का असर है जो आज परमाणु हमले के बाद होता है.
आजकल की बड़ी बड़ी सेनाएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसे नए नए हथियार बना रही हैं. ये ऐसे हथियार होते हैं जो कोई बड़ा धमाका नहीं करते, लेकिन अपनी खतरनाक तरंगों से सामने वाले देश के सारे कंप्यूटर, रडार और बिजली सिस्टम को एक झटके में ठप कर देते हैं.
हमारे पाशुपतास्त्र में भी कुछ ऐसी ही सेटिंग थी. इसके चलते ही हवाएं उल्टी बहने लगती थीं, बिजली कड़कने लगती थी और सामने वाले दुश्मन के हथियार अपने आप काम करना बंद कर देते थे. यानी बिना छुए ही खेल खत्म.
अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वाकई उस जमाने में हमारे पास ऐसी गजब की टेक्नोलॉजी थी. आज के कई वैज्ञानिक और रिसर्च करने वाले लोग भी इस बात को देखकर हैरान हैं.
उनका कहना है कि हजारों साल पहले जब आज का विज्ञान पैदा भी नहीं हुआ था, तब हमारे पूर्वजों ने परमाणु हमले और उसके बाद फैलने वाले जहर के बारे में इतनी सटीक बातें कैसे लिख दीं.
इसे आप कहानी मानिए या हमारा पुराना खोया हुआ विज्ञान, पर यह सोचने पर तो मजबूर जरूर करता है कि हमारे पुरखे कितने बड़े वैज्ञानिक थे.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक ग्रंथों, व्रत कथाओं, पौराणिक प्रसंगों एवं प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. विभिन्न ग्रंथों, क्षेत्रों, परंपराओं और विद्वानों के मतानुसार कथाओं एवं उनके विवरण में अंतर संभव है. इसका उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है.)
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