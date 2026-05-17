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Hindi Newsधर्मतो इसलिए द्रौपदी ने दिया था ये भयानक श्राप, यहां से शुरू हुआ था कुरु वंश का समूल नाश

तो इसलिए द्रौपदी ने दिया था ये भयानक श्राप, यहां से शुरू हुआ था कुरु वंश का समूल नाश

Draupadi Curse Mystery: महाभारत में द्रौपदी का अपमान और उनके द्वारा दिया गया श्राप ही पूरे कुरु वंश और हस्तिनापुर के साम्राज्य के विनाश की सबसे बड़ी वजह बना था. इस खबर में जानें उस रहस्यमयी श्राप की पूरी कहानी जिसने हमेशा के लिए पूरे कौरव वंश को उजाड़ दिया.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 17, 2026, 06:42 PM IST
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तो इसलिए द्रौपदी ने दिया था ये भयानक श्राप, यहां से शुरू हुआ था कुरु वंश का समूल नाश

Draupadi Curse Mystery: द्रौपदी का अपमान महाभारत की सबसे बड़ी और दर्दनाक घटनाओं में माना जाता है. कहा जाता है कि इसी घटना ने पूरे कुरु वंश के विनाश की नींव रखी थी. महाभारत के अनुसार जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे. तब दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में बुलाने का आदेश दिया. उस समय भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया. यह घटना इतनी दुखद थी कि वहां मौजूद बड़े योद्धा और गुरु भी चुप रहे. इसी वजह से यह पल महाभारत के सबसे बड़े अधर्म के रूप में याद किया जाता है.

कौरवों के विनाश की प्रतिज्ञा

कथा के मुताबिक द्रौपदी ने सभा में भगवान से न्याय की प्रार्थना की थी. कहा जाता है कि उसी समय उन्होंने कौरवों के विनाश की प्रतिज्ञा भी ली. द्रौपदी ने खुले बालों के साथ प्रण किया था कि जब तक उनके अपमान का बदला नहीं लिया जाएगा. वह अपने बाल नहीं बांधेंगी. इस घटना के बाद पांडवों और कौरवों के बीच दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई. धीरे-धीरे यही विवाद महाभारत युद्ध का कारण बन गया.

दर्द और श्राप का असर...

धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि द्रौपदी के दर्द और श्राप का असर पूरे कुरु वंश पर पड़ा. महाभारत के युद्ध में एक-एक करके कौरव योद्धा मारे गए. भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अंत में दुर्योधन भी युद्ध में हार गए. कहा जाता है कि जिस सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ था. वही घटना कौरवों के पतन की सबसे बड़ी वजह बनी. कई लोग मानते हैं कि स्त्री के अपमान का परिणाम पूरे वंश को भुगतना पड़ा.

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महाभारत की यह कथा सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं मानी जाती है. बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक भी मानी जाती है. द्रौपदी को शक्ति, साहस और सम्मान की प्रतीक माना गया है. यही वजह है कि आज भी लोग इस घटना को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की मिसाल के रूप में देखते हैं. कई धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि किसी महिला का अपमान कभी शुभ नहीं माना जाता.

आज भी महाभारत की यह कथा लोगों को गहरी सीख देती है. कहा जाता है कि अहंकार और अन्याय का अंत हमेशा बुरा होता है. द्रौपदी का अपमान सिर्फ एक घटना नहीं था. बल्कि वही पल पूरे कुरु वंश के विनाश का कारण बना. यही वजह है महाभारत को सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन और कर्म का बड़ा संदेश माना जाता है.

 

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

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