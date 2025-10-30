Advertisement
trendingNow12981941
Hindi Newsधर्म

Mahabharat Katha: हवनकुंड से निकली कन्या बनी महाभारत की नायिका, जानें द्रौपदी के जन्म की कथा!

story of Draupadi birth Mahabharat Katha: पौराणिक कथाओं में द्रौपदी के जन्म को लेकर काफी चर्चा होती है. दरअसल द्रौपदी का जन्म साधारण नहीं था बल्कि द्रौपदी अग्नि से जन्मी थी. आइए द्रौपदी की कथा को विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 30, 2025, 09:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mahabharat Story Of Draupadi Birth
Mahabharat Story Of Draupadi Birth

Draupadi Ki Janm Katha: महाभारत के सभी पात्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं लेकिन एक महिला पात्र की विशेष चर्चा होती है. महाभारत के रोचक इतिहास में द्रौपदी महाभारत की नायिका है जो न को साधारण पात्र है और ही उसके जन्म की कथा साधरण है. महाभारत में पांडव और कौरव तो मुख्य पात्र में हैं लेकिन द्रौपदी के बिना पूरा महाभारत की कथा अधूरी है. आइए इस कड़ी में हम विस्तार से जानें कि द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ.

राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ
गुरु द्रोण और पांचाल के राज द्रुपद अपने बाल समय में मित्र हुआ करते थे और एक ही आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे. शिक्षा ग्रहण करने के समय में ही द्रुपद ने द्रोण को वचन दिया कि जब वो पांचाल का राजा बन जाएगा तो जरूर उसकी यानी द्रोण की सहायता करेगा. वहीं जब समय बीतने पर द्रोण राजा द्रुपद से सहायता मांगने पहुंचे तो द्रुपद ने उनका अपमान किया. अब द्रोण ने ठान ली की वो पांचाल नरेश द्रुपद का अहंकार अपने ही शिष्य के द्वारा तुड़वाएंगे. आगे चलकर गुरु द्रोण के शिष्य अर्जुन और उनके सभी पांडव भाई ने गुरु द्रोण के सामने राजा द्रुपद को बंदी बनाकर ला खड़ा किया. वहीं द्रोण ने राजा द्रुपद से उनका आधा राज्य भी ले लिया. गुरु द्रोणाचार्य से इस अपमान का बदला लेने के लिए द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा के साथ एक यज्ञ किया. वो एक ऐसे पुत्र की इच्छा रखते थे जो गुरु द्रोण की को मार सके. वहीं द्रुपद को यज्ञ का फल प्राप्त हुआ और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई लेकिन इसी के साथ राजा द्रुपद को हवनकुंड की अग्नि से एक पुत्री भी प्राप्ति हुई, वह पुत्री कोई और नहीं द्रौपदी ही थी जो आगे चलकर पांडवों की पत्नी बनी और महाभारत की मुख्य नायिका बनी. द्रौपदी यज्ञ से जन्मी थी जिसके कारण उसका नाम यज्ञसेनी पड़ा. वहीं द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी जिसके कारण उसे पांचाली नाम से भी पुकारा गया. वहीं राजा द्रुपद का पुत्र दृष्ठद्युम्न ने महाबारत के युद्ध में गुरुद्रोण का अंत किया.

पिछले जन्म में कौन थी द्रौपदी
पौराणिक कथा है कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में राजा नल और दमयंती की पुत्री थी जिसका नाम नलयनी थी. शिव जी की परमभक्त नलयनी की तपस्या, पूजा, अर्चना और उपासना से एक दिन भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और नलयनी से वर मांगने के लिए कहा. इस पर नलयनी ने भगवान से वर मांगा कि मुझे सर्वगुण संपन्न पति की इच्छा है. ऐसी पौराणिक मान्यता है कि नलयनी ने भगवान के सामने अपनी ये इच्छा पांच बार दोहराई जिसके परिणाम में नलयनी अपने अगले जन्म में यानी द्रौपदी के रूप में 5 पांडवों को पति के रूप में पाया.

Add Zee News as a Preferred Source

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Gemstones for Money: ये 5 रत्न करेंगे भारी से भारी कर्ज से मुक्त, धारण करते ही खुल जाएंगे धन लाभ के रास्ते!

और पढ़ें- Astro Tips: यह पापी ग्रह किसी को भी बना सकता है शराबी! किन उपायों से पा सकते हैं नशा से मुक्ति, तुरंत जान लें

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

mahabharat katha

Trending news

RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
Priyank Kharge
RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह
Mohammad Azharuddin
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का एनकाउंटर, आरोपी की मौत पर क्या बोले DCP
Mumbai News
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का एनकाउंटर, आरोपी की मौत पर क्या बोले DCP
'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari
'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
mumbai
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
Jammu-kashmir
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
Mumbai News
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
maharashtra news in hindi
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
about Dawood
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान