Mahabharat Katha: हवनकुंड से निकली कन्या बनी महाभारत की नायिका, जानें द्रौपदी के जन्म की कथा!

Draupadi Ki Janm Katha: महाभारत के सभी पात्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं लेकिन एक महिला पात्र की विशेष चर्चा होती है. महाभारत के रोचक इतिहास में द्रौपदी महाभारत की नायिका है जो न को साधारण पात्र है और ही उसके जन्म की कथा साधरण है. महाभारत में पांडव और कौरव तो मुख्य पात्र में हैं लेकिन द्रौपदी के बिना पूरा महाभारत की कथा अधूरी है. आइए इस कड़ी में हम विस्तार से जानें कि द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ.

राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ

गुरु द्रोण और पांचाल के राज द्रुपद अपने बाल समय में मित्र हुआ करते थे और एक ही आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे. शिक्षा ग्रहण करने के समय में ही द्रुपद ने द्रोण को वचन दिया कि जब वो पांचाल का राजा बन जाएगा तो जरूर उसकी यानी द्रोण की सहायता करेगा. वहीं जब समय बीतने पर द्रोण राजा द्रुपद से सहायता मांगने पहुंचे तो द्रुपद ने उनका अपमान किया. अब द्रोण ने ठान ली की वो पांचाल नरेश द्रुपद का अहंकार अपने ही शिष्य के द्वारा तुड़वाएंगे. आगे चलकर गुरु द्रोण के शिष्य अर्जुन और उनके सभी पांडव भाई ने गुरु द्रोण के सामने राजा द्रुपद को बंदी बनाकर ला खड़ा किया. वहीं द्रोण ने राजा द्रुपद से उनका आधा राज्य भी ले लिया. गुरु द्रोणाचार्य से इस अपमान का बदला लेने के लिए द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा के साथ एक यज्ञ किया. वो एक ऐसे पुत्र की इच्छा रखते थे जो गुरु द्रोण की को मार सके. वहीं द्रुपद को यज्ञ का फल प्राप्त हुआ और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई लेकिन इसी के साथ राजा द्रुपद को हवनकुंड की अग्नि से एक पुत्री भी प्राप्ति हुई, वह पुत्री कोई और नहीं द्रौपदी ही थी जो आगे चलकर पांडवों की पत्नी बनी और महाभारत की मुख्य नायिका बनी. द्रौपदी यज्ञ से जन्मी थी जिसके कारण उसका नाम यज्ञसेनी पड़ा. वहीं द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी जिसके कारण उसे पांचाली नाम से भी पुकारा गया. वहीं राजा द्रुपद का पुत्र दृष्ठद्युम्न ने महाबारत के युद्ध में गुरुद्रोण का अंत किया.

पिछले जन्म में कौन थी द्रौपदी

पौराणिक कथा है कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में राजा नल और दमयंती की पुत्री थी जिसका नाम नलयनी थी. शिव जी की परमभक्त नलयनी की तपस्या, पूजा, अर्चना और उपासना से एक दिन भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और नलयनी से वर मांगने के लिए कहा. इस पर नलयनी ने भगवान से वर मांगा कि मुझे सर्वगुण संपन्न पति की इच्छा है. ऐसी पौराणिक मान्यता है कि नलयनी ने भगवान के सामने अपनी ये इच्छा पांच बार दोहराई जिसके परिणाम में नलयनी अपने अगले जन्म में यानी द्रौपदी के रूप में 5 पांडवों को पति के रूप में पाया.

