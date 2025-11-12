अर्जुन को देख सुध बुध खो बैठी थी नाग लोक की कन्या, महाभारत की यह प्रेम कहानी है अद्भुत!

Arjun Aur Ulupi Ki Prem Kahani In Hindi: महाकाव्य महाभारत में अनेक छोटी छोटी कहानियां हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं. इन्हीं कहानियों में से एक है वीर अर्जुन और नाग कन्या उलूपी की प्रेम कहानी. यह प्रेम कहानी कर्तव्य और वरदान के बारे में बताती है.

अर्जुन और उलूपी की प्रेम कहानी

महाभारत में अर्जुन की द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा और उलूपी नाम की चार पत्नी थीं. इस कड़ी में हम अर्जुन और उलूपी की कथा के बारे में जानेंगे. कथा ये है कि पांडव वनवास में थे. अर्जुन गंगा नदी में स्नान कर रहे थे. तभी नागलोक वालों ने इस अवसर का लाभ लेकर अर्जुन को मारने की एक पूरी योजना बना डाली. दरअसल, तब अर्जुन को नागलोक अपना दुश्मन मानता था क्योंकि इंद्रप्रस्थ को बसाने के लिए अर्जुन ने खांडवप्रस्थ से नागों को बागने पर विवश किया था और कुछ नागों की मृत्यु भी हुई थी. अर्जुन को मारने के लिए नागों की अति सुंदर राजकुमारी उलूपी आगे आई. योजना ये थी कि उलूपी अर्जुन को मारने के लिए गंगा नदी के तट पहुंची जहां पानी के भीतर से ही वो अर्जुन को डसकर मारने वाली थी. लेकिन जैसे ही अर्जुन को उलूपी ने देखा वैसे ही वह अपने सुध बुध खो बैठी और अर्जुन पर मोहित हो गई. अर्जुन को देखते ही उलूपी को उससे प्रेम हो गया. कहां तो वह अर्जुन को मारने आई थी और कहां तो वह उससे प्रेम कर बैठीं. फिर क्या था उलूपी ने अर्जुन को मारा नहीं बल्कि उसने अपने विष से अर्जुन को बेहोश किया और नाग लोग ले गयी. उलूपी ने इस समय एक स्त्री का रूप धारण कर लिया था. वहीं, नागलोक में जब अर्जुन को होश आया तो उन्होंने अपने सामने एक बेहद सुंदर नाग कन्या को देखा. उलूपी ने अर्जुन को साफ साफ बताया कि वह उसे मारने आयी थी लेकिन अब वह उससे प्रेम करती है और उससे विवाह करना चाहती है. फिर क्या था दोनों ने एक दूसरे का प्रेम स्वीकार किया और विवाह के बंधन में बंध गए. वहीं उलूपी ने वरदान दिया कि अर्जुन जल में हमेशा अजेय रहेंगे. वे जल में किसी भी शत्रु को हरा सकते हैं. उलूपी अर्जुन के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी जो पत्नी, संरक्षिका और मार्गदर्शक के रूप में अर्जुन का साथ निभाया. आगे चलकर अर्जुन और उलूपी का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम इरावन था. इरावन वीर और पराक्रमी योद्धा था. इरावन ने महाभारत के युद्ध में भी हिस्सा लिया और वीरगति को प्राप्त किया.

