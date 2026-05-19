महाभारत के सबसे खूबसूरत पुरुष और महिला क्यों नहीं बन पाए पति-पत्नी? अधूरी रह गई....

महाभारत की घटनाएं बेहद रोचक और रहस्‍यमयी हैं. साथ ही इसके किरदार भी कमाल के थे. आज हम ऐसे 2 किरदारों के बारे में बात करेंगे, जो जीवनसाथी बन सकते थे लेकिन एक घटना ने उन्‍हें दूर कर दिया. ये महाभारत काल के सबसे खूबसूरत महिला और पुरुष थे.

यहां तक उल्‍लेख मिलता है कि वे एक-दूसरे से विवाह के इच्‍छुक भी थे, लेकिन एक घटना ने उन्‍हें दूर कर दिया. बात हो रही है सूर्यपुत्र कर्ण और यज्ञसेनी द्रौपदी की.

ठहर जाती थीं लोगों की आंखें

महाभारत और शिवाजी सावंत द्वारा लिखित किताब मृत्‍युंजय में वर्णन है कि कर्ण का बलिष्‍ट और तेज से चमकता चेहरा व शरीर ऐसा था कि वो जहां से निकल जाते थे, लोग उन्‍हें देखते रह जाते थे. कर्ण को लेकर यह भी कहा गया कि महाभारत काल में श्रीकृष्‍ण के बाद सबसे सुंदर पुरुष कर्ण ही थे. उन्‍हें मिले कवच-कुंडली उनके आकर्षण को दोगुना कर देते थे.

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वहीं राजा द्रुपद द्वारा कराए गए यज्ञ के हवनकुंड से निकली द्रौपदी को यज्ञसेनी भी कहा जाता है. पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी का सौंदर्य अद्भत था. उनके रूप-लावण्‍य ऐसा था कि उसकी चर्चा दूर-दूर तक थी. उनके शरीर से हमेशा एक दिव्‍य सुगंध आती रहती थी.

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कर्ण भी पहुंचे थे स्‍वयंवर में

द्रौपदी का रूप-सौंदर्य ऐसा था कि जब पांचाल देश के राजा द्रुपद ने पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए स्‍वयंवर रखा तो उसमें हिस्‍सा लेने के लिए दूर-दूर से राजा और राजकुमार पहुंचे थे. दुर्योधन और कर्ण भी पहुंचे थे. कर्ण में वो काबिलियत भी थी कि वे घूमती हुई मछली का प्रतिबिंब पानी में देखकर उसकी आंख पर निशाना लगा लेते.

कह सकते हैं उस पूरी सभा में केवल अर्जुन और कर्ण ही ऐसे थे जो द्रौपदी का स्‍वयंवर जीत सकते थे. यह भी उल्‍लेख मिलता है कि द्रौपदी ने भी कर्ण के पराक्रम, रूप और तेज के बारे में सुना था उनके मन में उन्‍हें पति के रूप में वरण करने का ख्‍याल आया था. लेकिन जब उन्‍हें पता चला कि कर्ण सूतपुत्र है तो उन्‍होंने उनका अपमान करके स्‍वयंवर से बाहर कर दिया था.

यदि हकीकत जानतीं तो...

यदि द्रौपदी को पता होता कि कर्ण सूतपुत्र नहीं बल्कि सूर्य देव और कुंती के पुत्र हैं तो जाहिर है वह स्‍वयंवर में हिस्‍सा लेते. इसके बाद ऐसा भी हो सकता था कि महाभारत के सबसे सुंदर स्‍त्री-पुरुष एक-दूसरे के जीवनसाथी बन जाते. यानी कि अगर परिस्थितियां अलग होतीं, तो दोनों की जोड़ी इतिहास की सबसे चर्चित जोड़ी बन सकती थी. लेकिन द्रौपदी स्वयंवर में हुए एक फैसले ने सबकुछ बदल दिया.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)