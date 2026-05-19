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Hindi Newsधर्ममहाभारत के सबसे खूबसूरत पुरुष और महिला क्यों नहीं बन पाए पति-पत्नी? अधूरी रह गई....

महाभारत के सबसे खूबसूरत पुरुष और महिला क्यों नहीं बन पाए पति-पत्नी? अधूरी रह गई....

महाभारत में एक ऐसा रिश्ता भी था, जो जुड़ सकता था लेकिन जुड़ नहीं पाया. ये रिश्‍ता था महाभारत काल के सबसे पराक्रमी व खूबसूरत योद्धा और सबसे खूबसूरत राजकुमारी का. इसके पीछे एक खास वजह थी. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 19, 2026, 11:00 AM IST
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कर्ण और द्रौपदी का रिश्‍ता नहीं जुड़ पाया क्‍योंकि द्रौपदी ने सूतपुत्र कहकर उन्‍हें स्‍वयंवर से बाहर कर दिया था.
कर्ण और द्रौपदी का रिश्‍ता नहीं जुड़ पाया क्‍योंकि द्रौपदी ने सूतपुत्र कहकर उन्‍हें स्‍वयंवर से बाहर कर दिया था.

महाभारत की घटनाएं बेहद रोचक और रहस्‍यमयी हैं. साथ ही इसके किरदार भी कमाल के थे. आज हम ऐसे 2 किरदारों के बारे में बात करेंगे, जो जीवनसाथी बन सकते थे लेकिन एक घटना ने उन्‍हें दूर कर दिया. ये महाभारत काल के सबसे खूबसूरत महिला और पुरुष थे. 

यहां तक उल्‍लेख मिलता है कि वे एक-दूसरे से विवाह के इच्‍छुक भी थे, लेकिन एक घटना ने उन्‍हें दूर कर दिया. बात हो रही है सूर्यपुत्र कर्ण और यज्ञसेनी द्रौपदी की. 

ठहर जाती थीं लोगों की आंखें 

महाभारत और शिवाजी सावंत द्वारा लिखित किताब मृत्‍युंजय में वर्णन है कि कर्ण का बलिष्‍ट और तेज से चमकता चेहरा व शरीर ऐसा था कि वो जहां से निकल जाते थे, लोग उन्‍हें देखते रह जाते थे. कर्ण को लेकर यह भी कहा गया कि महाभारत काल में श्रीकृष्‍ण के बाद सबसे सुंदर पुरुष कर्ण ही थे. उन्‍हें मिले कवच-कुंडली उनके आकर्षण को दोगुना कर देते थे. 

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(यह भी पढ़ें: पांचों पांडवों में सिर्फ अर्जुन को ही क्‍यों मारना चाहता था कर्ण? इस दुश्‍मनी के पीछे थे 5 कारण

वहीं राजा द्रुपद द्वारा कराए गए यज्ञ के हवनकुंड से निकली द्रौपदी को यज्ञसेनी भी कहा जाता है. पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी का सौंदर्य अद्भत था. उनके रूप-लावण्‍य ऐसा था कि उसकी चर्चा दूर-दूर तक थी. उनके शरीर से हमेशा एक दिव्‍य सुगंध आती रहती थी. 

(यह भी पढ़ें: 5 पतियों की पत्नी होने के बाद भी द्रौपदी को क्यों कहा गया 'कन्या'? जानिए उनकी अद्भुत सुंदरता के 5 रहस्य)

कर्ण भी पहुंचे थे स्‍वयंवर में

द्रौपदी का रूप-सौंदर्य ऐसा था कि जब पांचाल देश के राजा द्रुपद ने पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए स्‍वयंवर रखा तो उसमें हिस्‍सा लेने के लिए दूर-दूर से राजा और राजकुमार पहुंचे थे. दुर्योधन और कर्ण भी पहुंचे थे. कर्ण में वो काबिलियत भी थी कि वे घूमती हुई मछली का प्रतिबिंब पानी में देखकर उसकी आंख पर निशाना लगा लेते. 

कह सकते हैं उस पूरी सभा में केवल अर्जुन और कर्ण ही ऐसे थे जो द्रौपदी का स्‍वयंवर जीत सकते थे. यह भी उल्‍लेख मिलता है कि द्रौपदी ने भी कर्ण के पराक्रम, रूप और तेज के बारे में सुना था उनके मन में उन्‍हें पति के रूप में वरण करने का ख्‍याल आया था. लेकिन जब उन्‍हें पता चला कि कर्ण सूतपुत्र है तो उन्‍होंने उनका अपमान करके स्‍वयंवर से बाहर कर दिया था. 

यदि हकीकत जानतीं तो... 

यदि द्रौपदी को पता होता कि कर्ण सूतपुत्र नहीं बल्कि सूर्य देव और कुंती के पुत्र हैं तो जाहिर है वह स्‍वयंवर में हिस्‍सा लेते. इसके बाद ऐसा भी हो सकता था कि महाभारत के सबसे सुंदर स्‍त्री-पुरुष एक-दूसरे के जीवनसाथी बन जाते. यानी कि अगर परिस्थितियां अलग होतीं, तो दोनों की जोड़ी इतिहास की सबसे चर्चित जोड़ी बन सकती थी. लेकिन द्रौपदी स्वयंवर में हुए एक फैसले ने सबकुछ बदल दिया. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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