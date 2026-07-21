/बिना किसी सहारे जमीन से ऊपर तैर रहा है भारी भरकम पत्थर, हर साल 1 इंच ऊपर उठने का क्या है रहस्य?

हमारे देश के गांवों में आज भी महाभारत के जमाने की ऐसी कई अतरंगी चीजें मिल जाती हैं, जिन्हें देखकर दिमाग घूम जाता है. ऐसी ही एक कहानी राजस्थान के ऐतिहासिक विराटनगर से सामने आती है जहां पर एक बहुत ही भारी भरकम पत्थर रखा हुआ है. गांव देहात के लोग कहते हैं कि ये पत्थर महाबली भीम के टाइम का है.
सबसे मजेदार बात ये कि इतना भारी होने के बाद भी यह पत्थर जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में अधर लटका हुआ दिखता है. और तो और, वहां के लोग दावा करते हैं कि ये हर साल 1 इंच ऊपर भी खिसक जाता है.
गांव के पुराने बुज़ुर्गों से पूछो तो वे बताते हैं कि इस भारी पत्थर का सीधा कनेक्शन पांडवों वाले भीम से है. कहते हैं जब पांडव जंगलों में भटक रहे थे और यहां से गुजरे, तो भीम ने अपनी विद्या और ताकत का जलवा दिखाने के लिए इस भारी चट्टान को उठाकर यहां टिका दिया था.
बस तभी से गांव वाले इसे कोई आम पत्थर नहीं मानते हैं. उनके लिए तो यह भीम की ताकत का जीता जागता सबूत है, इसलिए वे इसकी पूजा पाठ भी करते हैं.
इस पत्थर को अगर आप पहली बार देखोगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. इतना क्विंटल भारी पत्थर जमीन को पूरी तरह छूता ही नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो लगेगा जैसे पत्थर और जमीन के बीच में गैप है और यह हवा में झूल रहा है.
यही वजह है कि इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग खिंचे चले आते हैं कि भाई आखिर यह बिना किसी टेक के टिका कैसे है.
यहां के लोकल लोगों से बात करो तो वे एक और चटपटी बात बताते हैं. उनका कहना है कि यह पत्थर एक जगह जमा नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है. गांव के बड़े बूढ़े कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से बीते सालों में इसके नीचे का गैप बढ़ते देखा है.
उनका मानना है कि ये हर साल 1 इंच ऊपर खिसक जाता है. अब इस बात का कोई सरकारी या वैज्ञानिक कागज तो नहीं है, लेकिन गांव वालों का भरोसा एकदम पक्का है.
अब अगर साइंस के चश्मे से देखें, तो वैज्ञानिकों का कहना होता है कि कई बार पत्थर का बैलेंस ऐसा सेट हो जाता है कि नीचे से मिट्टी हटने पर भी वो गिरता नहीं और हवा में लटका दिखता है.
बार बार हवा और पानी से नीचे की मिट्टी बहने से भी गैप बड़ा लग सकता है. लेकिन भगवान में आस्था रखने वालों के लिए तो यह सीधा सीधा भीम का चमत्कार है.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई बातें गांव-देहात की पुरानी कहानियों, लोक-मान्यताओं और वहां के लोगों के दावों पर आधारित हैं. हमारा मकसद किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना नहीं है. इसे केवल एक दिलचस्प जानकारी और लोक-कथा के रूप में ही पढ़ें.