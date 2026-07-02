/पांडवों को केदारनाथ में क्यों मिले थे बैल रूपी शिव? जानें महाभारत के बाद पंच केदार के निर्माण की रहस्यमयी कथा

महाभारत का महायुद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन इसके बाद पांडवों के मन को चैन नहीं मिल रहा था. जीत के बाद भी वे भारी ग्लानि और दुख में डूबे हुए थे. इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि युद्ध में उन्होंने अपने ही भाइयों, गुरुओं और सगे संबंधियों का वध किया था.
इस वजह से उन पर गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या जैसे भयानक पापों का दोष लग गया था. इन महापापों का प्रायश्चित करने और अपने मन की शांति के लिए पांचों पांडव भगवान शिव की खोज में निकल पड़े. वे जानते थे कि केवल भोलेनाथ ही उन्हें इस भारी पाप से मुक्ति दिला सकते हैं.
पांडव शिवजी से मिलने के लिए सबसे पहले उनकी नगरी काशी पहुंचे. लेकिन भगवान शिव पांडवों से बहुत ज्यादा नाराज थे. वे युद्ध में हुए इस भारी नरसंहार के कारण पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे.
इसलिए शिवजी काशी से छिपकर उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में चले गए. जब पांडवों को इस बात का पता चला, तो वे भी हार न मानते हुए शिवजी के पीछे पीछे हिमालय की तरफ बढ़ गए.
पांडवों को अपने करीब आते देख भगवान शिव ने उनसे बचने के लिए एक गुप्त युक्ति अपनाई. उन्होंने वहां चर रहे बैलों के झुंड के बीच खुद को छिपाने के लिए एक बैल का रूप धारण कर लिया.
जब पांडव केदार घाटी पहुंचे, तो भीम को कुछ अजीब लगा. वहां बहुत सारे बैल चर रहे थे, लेकिन भीम ने भांप लिया कि इनमें से ही कोई एक भगवान शिव हैं. शिवजी को पहचानने के लिए भीम ने एक विशाल रूप धारण किया और घाटी के दो पहाड़ों पर अपने पैर फैलाकर खड़े हो गए.
चर रहे सभी बैल भीम के पैरों के नीचे से निकलने लगे, लेकिन बैल रूपी शिवजी ने ऐसा करने से मना कर दिया. जैसे ही भीम उस बैल को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही भगवान शिव धरती के अंदर समाने लगे. भीम ने फुर्ती दिखाते हुए बैल की पीठ का कूबड़ कसकर पकड़ लिया.
पांडवों की इस सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए. उन्होंने धरती से प्रकट होकर पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया. बैल रूपी शिवजी का जो हिस्सा भीम ने पकड़ा था, वह केदारनाथ में ही रह गया.
आज भी केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव के इसी त्रिकोणीय रूप की पूजा की जाती है. लेकिन कथा यहीं खत्म नहीं होती. जब शिवजी धरती में समाए, तो उनके शरीर के अन्य चार अंग हिमालय के अलग अलग हिस्सों में प्रकट हुए. इन सभी पवित्र जगहों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है.
इन पांच जगहों पर शिवजी के अलग अलग अंगों की पूजा की जाती है. केदारनाथ में बैल की पीठ, तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाएं (हाथ), रुद्रनाथ में उनका मुख (चेहरा), मदमहेश्वर में उनकी नाभि और कल्पेश्वर में शिवजी की जटाएं प्रकट हुईं.
पांडवों ने इन पांचों जगहों पर सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया ताकि वे भगवान शिव के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकें. यही कारण है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने केदारनाथ की कठिन यात्रा की थी. आज भी इन पांचों धामों की यात्रा का सनातन धर्म में बहुत बड़ा और पवित्र महत्व माना जाता है.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)
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