/महाभारत युद्ध का परिणाम पहले से जानते थे सहदेव, जानिए श्री कृष्ण ने क्यों दिया था श्राप

Mahabharat Unknown Stories: इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक महाभारत का युद्ध को माना जाता है. इस महायुद्ध में लाखों योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई थी. आज हम आपको पांडवों के एक ऐसे योद्धा के बारे में बताएंगे जिसे इस महायुद्ध का अंजाम पहले से पता था. उसे मालूम था कि कौन सा योद्धा किस दिन और किसके हाथों मारा जाएगा. यह महायोद्धा कोई और नहीं बल्कि पांचों पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव थे. सहदेव के पास एक ऐसा अनोखा ज्ञान था जो उस दौर में किसी भी दूसरे योद्धा के पास नहीं था.
सहदेव को ज्योतिष शास्त्र और भविष्य देखने की विद्या में महारत हासिल थी. इसी अद्भुत क्षमता के कारण उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता था. त्रिकालदर्शी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो भूतकाल, वर्तमान काल और आने वाले भविष्य को साफ साफ देख सके. सहदेव अपनी इसी शक्ति के बल पर महाभारत युद्ध के एक एक परिणाम को पहले से जानते थे. उन्हें पता था कि कौरवों का अंत निश्चित है और जीत पांडवों की ही होगी. इसके बावजूद वे चाहकर भी इस बात को अपने भाइयों या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बता सकते थे.
इस परम ज्ञान के पीछे एक गहरा रहस्य और भगवान श्री कृष्ण का एक कठोर श्राप छिपा हुआ था. असल में श्री कृष्ण यह अच्छी तरह जानते थे कि सहदेव को भविष्य की हर बात मालूम है. कृष्ण को डर था कि अगर सहदेव ने युद्ध का परिणाम सबको पहले ही बता दिया, तो प्रकृति का नियम टूट जाएगा. लोग कर्म करना छोड़ देंगे और युद्ध का पूरा चक्र ही बदल जाएगा. इसलिए भगवान कृष्ण ने सहदेव को एक कड़ा श्राप दे दिया था. इस श्राप के कारण सहदेव के हाथ पूरी तरह से बंध चुके थे.
श्री कृष्ण के श्राप के मुताबिक सहदेव इस महायुद्ध से जुड़ा कोई भी रहस्य किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते थे. शर्त यह थी कि अगर सहदेव ने खुद से आगे बढ़कर किसी को भी भविष्य की बात बताई, तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी. अपनी जान के इसी खतरे और कृष्ण की लीला के कारण सहदेव हमेशा शांत रहते थे. वे सब कुछ जानते हुए भी मौन रहने के लिए मजबूर थे. उनके सामने उनके प्रियजनों की मृत्यु का समय तय था, लेकिन वे चुपचाप सब देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे.
महाभारत में एक बहुत ही दिलचस्प वाकया आता है जब खुद दुर्योधन युद्ध शुरू होने से पहले सहदेव के पास आया था. दुर्योधन जानता था कि सहदेव से बड़ा ज्योतिषी पूरी दुनिया में कोई नहीं है. उसने सहदेव से पूछा कि युद्ध जीतने के लिए उसे किस दिन और किस शुभ मुहूर्त में अपनी सेना तैयार करनी चाहिए. सहदेव इतने सच्चे और ईमानदार थे कि उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी बिल्कुल सही मुहूर्त बता दिया. उन्होंने दुर्योधन को वो समय बताया जिससे कौरवों का पलड़ा भारी हो सकता था, क्योंकि वे कभी झूठ नहीं बोलते थे.
जब भगवान कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे भी सहदेव की सच्चाई देखकर हैरान रह गए. इसके बाद कृष्ण ने अपनी माया रची ताकि दुर्योधन उस शुभ मुहूर्त का पूरी तरह से लाभ न उठा सके. सहदेव का ये चरित्र दिखाता है कि वे कितने धर्मपरायण थे. उनके मन में किसी के प्रति छल कपट नहीं था. वे जानते थे कि दुर्योधन उनका विनाश चाहता है, फिर भी एक ब्राह्मण और ज्योतिषी के धर्म का पालन करते हुए उन्होंने सही ज्ञान देने में कोई संकोच नहीं किया.
सहदेव का जीवन हमें सिखाता है कि कभी कभी सब कुछ जान लेना भी कितना बड़ा बोझ बन जाता है. भविष्य का ज्ञान होने के बाद भी वे अपनी नियति और भगवान की इच्छा के सामने पूरी तरह समर्पित थे. उन्होंने कभी अपनी शक्ति का गलत फायदा उठाने की कोशिश नहीं की. कुरुक्षेत्र के मैदान में जब एक एक करके महान योद्धा गिर रहे थे, तब सहदेव बिना विचलित हुए अपना कर्म कर रहे थे. इसी कारण से महाभारत की कहानी में सहदेव की बहुत इज्जत की जाती है.
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