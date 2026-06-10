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आखिर शकुनी मामा क्यों चाहते थे कौरवों की बर्बादी? अपनी ही बहन के परिवार को कर दिया तबाह!

Shakuni Revenge: शकुनी मामा केवल दुष्ट नहीं, बल्कि अपने परिवार के अपमान और विनाश का बदला लेने के लिए प्रतिबद्ध गांधार के राजकुमार थे. उनका एकमात्र अंतिम लक्ष्य कौरवों की मदद करना नहीं, बल्कि पांडवों को मोहरा बनाकर पूरे हस्तिनापुर साम्राज्य का सर्वनाश करना था.

Written Byharsh singh
Published: Jun 10, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:50 PM IST
आखिर शकुनी मामा क्यों चाहते थे कौरवों की बर्बादी? अपनी ही बहन के परिवार को कर दिया तबाह!

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है. करीब तीन महीने तक उन्होंने जी भारत में डिफेंस बीट पर काम किया, जहां उनकी रिपोर्टिंग और फैक्ट-आधारित स्टाइल को खूब सराहना मिली. इसके पहले ये ऑटोमोबाइल की खबरें भी करते थे. अब हर्ष धर्म से जुड़ी खबरों की कवरेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में दर्शकों तक जरूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. हर्ष अपनी धारदार लेखन शैली, भरोसेमंद खबरों और रिकॉर्ड पेज-व्यूज के लिए जाने जाते हैं. बिहार चुनाव 2025 की लाइव कवरेज के दौरान उनके अपडेट्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं:Harsh.singh@India.com

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