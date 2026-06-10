/आखिर शकुनी मामा क्यों चाहते थे कौरवों की बर्बादी? अपनी ही बहन के परिवार को कर दिया तबाह!

Shakuni Revenge: महाभारत की कहानी में शकुनी को सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है. लोग सोचते हैं कि वो केवल एक दुष्ट इंसान था. लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है. शकुनी का हर कदम एक गहरे बदले की भावना से जुड़ा हुआ था. वो गांधार देश का राजकुमार थे. उसकी बहन गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र से हुआ था.
इस विवाह से शकुनी का परिवार बिल्कुल खुश नहीं था. वे इसे अपने देश का अपमान मानते थे. इसी अपमान का बदला लेने के लिए शकुनी ने एक बड़ा संकल्प लिया. उसका असली मकसद कुरुवंश का पूरी तरह से नाश करना था.
भीष्म पितामह ने गांधार पर दबाव बनाकर यह शादी करवाई थी. शकुनी के मन में भीष्म और हस्तिनापुर के प्रति गहरी नफरत भर गई थी. एक पुरानी कथा के अनुसार हस्तिनापुर की सेना ने गांधार पर हमला भी किया था. उस युद्ध में शकुनी के पिता और भाइयों को बंदी बना लिया गया था. जेल में उन्हें बहुत कम खाना दिया जाता था.
शकुनी के पिता ने तय किया कि वे अपना सारा भोजन शकुनी को देंगे. ताकि वह जीवित रहकर हस्तिनापुर से बदला ले सके. पिता की मृत्यु के बाद शकुनी के मन में केवल प्रतिशोध की आग बची थी. वो किसी भी कीमत पर हस्तिनापुर के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाना चाहता था.
अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए शकुनी ने हस्तिनापुर में ही अपना डेरा डाल लिया. उसने धृतराष्ट्र और गांधारी के बच्चों का मामा बनकर उनका विश्वास जीता. शकुनी ने सबसे पहले दुर्योधन को अपना मोहरा बनाया. उसने दुर्योधन के मन में बचपन से ही पांडवों के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया.
वो जानता था कि सीधे युद्ध में हस्तिनापुर को हराना नामुमकिन है. इसलिए उसने कूटनीति और षड्यंत्र का सहारा लिया. उसने दुर्योधन की ईर्ष्या को हवा दी. इसी वजह से कौरव और पांडवों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं. शकुनी की चालों ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया.
शकुनी पासे फेंकने की कला में बहुत माहिर था. उसके पास जो पासे थे, वे उसके पिता की हड्डियों से बने थे. वे पासे हमेशा शकुनी की बात मानते थे. उसने इसी कला का इस्तेमाल द्युत क्रीड़ा यानी चौपड़ के खेल में किया. उसने पांडवों को इस खेल में हराकर उनका सब कुछ छीन लिया.
यहां तक कि द्रौपदी का अपमान भी उसी खेल की वजह से हुआ. शकुनी जानता था कि पांडव इस अपमान को कभी नहीं भूलेंगे. वह जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बना रहा था जिससे बड़ा युद्ध टाला न जा सके. उसका लक्ष्य कौरवों की मदद करना नहीं, बल्कि उन्हें युद्ध की आग में झोंकना था.
कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शकुनी की कूटनीति का ही परिणाम था. इस युद्ध में कौरवों के पूरे वंश का नाश हो गया. भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और दुर्योधन जैसे शक्तिशाली योद्धा मारे गए. अंत में पांडवों के हाथों शकुनी का भी अंत हुआ. लेकिन मरने से पहले शकुनी ने अपना वह संकल्प पूरा कर लिया था जो उसने अपने पिता से किया था.
उसने पूरे हस्तिनापुर साम्राज्य को उजाड़ कर रख दिया. इसलिए शकुनी को केवल एक कपटी मामा के रूप में देखना सही नहीं है. वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने पूरे जीवन को सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध के नाम कर दिया था.
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