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महाभारत युद्ध में जब दुर्योधन ही बना पांडवों का 'तारणहार', जानिए पांडवों का अहसान चुकाने की यह अनसुनी कहानी

Mahabharat : महाभारत युद्ध में अर्जुन और दुर्योधन एक-दूसरे के खून के प्‍यासे थे लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि उन दोनों ने एक-दूसरे की जान भी बचाई थी. जानिए वो वजह. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 04, 2026, 06:48 AM IST
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महाभारत युद्ध में जब दुर्योधन ही बना पांडवों का 'तारणहार', जानिए पांडवों का अहसान चुकाने की यह अनसुनी कहानी

Arjun Duryodhan Story: महाभारत युद्ध की बेहद रोचक कथा है, जब दुर्योधन एक वचन के कारण मजबूर हो गया और उसे पांडवों को जीवनदान देना पड़ा था. क्‍योंकि एक समय अर्जुन ने भी दुर्योधन की जान बचाई थी. आइए जानते हैं ये दोनों रोचक घटनाक्रम 

जब अर्जुन ने बचाई दुर्योधन की जान 

एक बार की बात है कि वनवास के दौरान द्वैतवन में एक सरोवर के पास पांचों पांडव द्रौपदी के साथ कुटिया बनाकर रहते थे. दुर्योधन उस क्षेत्र में गायों की गणना करने के बहाने अपने मामा शकुनि और सैनिकों के साथ पहुंच गया. जब वह पहुंचा तब युधिष्ठिर और उनके भाई राजर्षि यज्ञ कर रहे थे.
 
तभी दुर्योधन ने अपने सेवकों को आज्ञा दी की यहां शीघ्र ही एक क्रीड़ाभवन तैयार करो. जब सेवक इस भवन का निर्माण करने लगे तो वहां के रक्षक मुखिया गंधर्वों ने उन्हें रोक लिया. जो कि पहले से सरोवर में जलक्रीड़ा कर रहे थे. तब दुर्योधन ने अपने सेवकों से कहा कि सारे गंधर्वों को वहां से निकाल दो. लेकिन उन सैनिकों को उल्टे पांव लौटना पड़ा.

(यह भी पढ़ें: जन्म तारीख से खुलता है पैसा खींचने का सीक्रेट! 10 सेकंड में जानें अपना मनी कोड
 
इससे दुर्योधन भड़क उठा और वो सभी सेनापतियों के साथ गंधर्वों से युद्ध करने पहुंच गया. गंधर्व भागकर चित्रसेन के पास पहुंचे. चित्रसेन की सेना ने दुर्योधन की सेना को खूब नुकसान पहुंचाया. कर्ण के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले. सभी भागने लगे लेकिन चित्रसेन की सेना ने दुर्योधन और दुशासन को मारने की दृष्‍टि से घेरकर पकड़ लिया. 
 
तब कौरवों की सेना ने वहीं रह रहे पाण्डवों की शरण ली और उन्हें पूरा घटनाक्रम बताया. तब युद्धिष्ठिर ने गंधर्वों को समझाने का प्रयास किया और दुर्योधन को छोड़ने के लिए कहा, पर गंधर्व नहीं माने. तब अंत में अर्जुन ने दिव्यास्त्र का संधान किया. अर्जुन के इस अस्त्र से चित्रसेन घबरा गया. तब उसने अर्जुन के समक्ष पहुंचकर कहा, मैं तुम्हारा सखा चित्रसेन हूं. अर्जुन ने यह सुनकर दिव्यास्त्र को लौटा लिया. साथ ही चित्रसेन ने दुर्योधन को छोड़ दिया. 

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इसके बाद दुर्योधन भावुक हो गया और अपनी जान बचाने के अहसान के बदले अर्जुन से कुछ भी मांगने को कहा. तब अर्जुन ने कहा कि अभी नहीं जब वक्त आएगा तब मांग लूंगा. दुर्योधन ने वचन दिया कि तुम जो मांगोगे मिलेगा. 

कुरुक्षेत्र के मैदान में मांगे भीष्‍म के 5 तीर 

जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो एक रात शिविर में दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि मुझे तो आप पर संदेह होता है कि पितामाह कि आप हमारी ओर हैं या कि पांडवों की ओर? मुझे लगता है कि पांडवों के प्रति आपके प्रेम के कारण आप पांडवों पर आत्मघाती प्रहार नहीं कर रहे हैं. आप जैसा शूरवीर योद्धा जो हजारों योद्धाओं को अपने एक ही बाण से मार सकता है ऐसे में उसके प्रहार से पांडव कैसे बच सकते हैं.
 
दुर्योधन के कटु वचन सुनकर भीष्म पितामह दुखी और क्रोधित हो गए. उन्‍होंने कहा कि मैं कल एक ही दिन में पांचों पांडवों को मार दूंगी. इसके बाद उन्‍होंने अपनी मंत्र शक्ति से पांडवों को मारने के लिए सोने के 5 तीर भी तैयार कर लिए. 

भीष्‍म पितामह ने दुर्योधन से कहा कि ये अत्‍यंत शक्तिशाली तीर हैं और कल इन्‍हीं तीरों से मैं पांडवों का वध करूंगा. यह देखकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और अब उसे विश्वास हो गया कि अब तो पांडव मारे जाएंगे. लेकिन दुर्योधन के मन में शंका थी कि कहीं रात भर में ये तीर गायब न हो जाएं क्‍योंकि पितामह पांडवों को बहुत प्रेम करते थे. 

तब दुर्योधन ने भीष्‍म पितामह से वह पांचों तीर मांग लिए और अपने पास रख लिए. साथ ही कहा कि मैं ये तीर आपको कल युद्ध के समय लौटाऊंगा, तब तक ये मेरे पास सुरक्षित रहेंगे. इसके बाद दुर्योधन उन पांचों तीरों को लेकर अपने शिविर में वापस लौट आया और अगले दिन का इंतजार करने लगा.

(यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों को पैसा खुद ढूंढता है! एक उम्र के बाद अचानक बदल जाती है किस्मत

पांडवों के शिविर में इस पूरी घटना की खबर पहुंच गई. साथ ही सब समझ गए कि भीष्‍म पितामह के इन 5 तीरों से अब उनका बचना नामुमकिन है. तब श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम अभी जाओ और दुर्योधन से वे पांचों तीर मांग लो. तुम दुर्योधन को उस अहसान की याद दिलाओ जब गंधर्वों के साथ युद्ध में तुमने उसकी जान बचाई थी. 

यह सुनकर अर्जुन रोमांचित हो जाता है और वह तुरंत ही दुर्योधन के पास पहुंच जाता है और वह विनम्रता पूर्वक उस युद्ध की याद दिलाता है. साथ ही कहता है कि आज मुझे कुछ आवश्‍यकता है अगर तुम अपना वचन पूरा करना चाहते हो आज पूरा कर सकते हो. 

दुर्योधन कहता है कि हां तुम मांगों क्‍या मांगना चाहते हो. इसके बाद अर्जुन वो 5 स्‍वर्णिम तीर मांग लेता है और दुर्योधन बड़े भारी मन से अपना वचन निभाने के लिए उन तीरों को अर्जुन को दे देता है. इस तरह वह पांचों पांडवों की जान बचाता है. 

(यह भी पढ़ें: किस उम्र में बदलेगी आपकी किस्मत? मूलांक से जानें लाइफ का टर्निंग पॉइंट

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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