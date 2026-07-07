/शकुनी जैसी सोच वाले इन 4 तरह के लोगों से हमेशा रहें दूर, मीठी बातें कर पीठ पीछे कर देते हैं पूरा खानदान तबाह

महाभारत के समय में महात्मा विदुर को सबसे बुद्धिमान और दूरदर्शी इंसानों में से एक माना जाता था. उनकी कही बातें आज के समय में भी उतनी ही सच साबित होती हैं, जितनी सदियों पहले थीं.
विदुर जी ने अपनी नीति में कई ऐसे लोगों के बारे में बताया है, जो सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं. आज के दौर में चाहे आपका ऑफिस हो या आपके निजी रिश्ते, शकुनी जैसी सोच वाले लोग हर जगह मौजूद हैं. विदुर जी ने ऐसे 4 तरह के मीठे बोलने वाले साइलेंट दुश्मनों से हमेशा दूर रहने की चेतावनी दी है.
विदुर नीति के अनुसार, जो लोग आपके सामने आपकी झूठी तारीफों के पुल बांधते हैं, वे सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं. ऐसे लोग आपके मुंह पर इतनी मीठी बातें करेंगे कि आपको लगेगा कि इनसे अच्छा इंसान कोई है ही नहीं.
लेकिन असलियत में इनके दिल में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या यानी जलन होती है. जैसे ही आप उनसे दूर हटेंगे, वे पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे. ऐसे लोग मौका मिलते ही आपको और आपके पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते.
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे रिश्ता जोड़ते हैं. जब तक उन्हें आपसे कोई काम रहेगा, वे आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे. आपकी हर छोटी बड़ी बात मानेंगे और खुद को आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक दिखाएंगे.
लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, वे आपको पहचानना तक बंद कर देंगे. विदुर जी कहते हैं कि ऐसे मतलबी लोग संकट के समय कभी आपका साथ नहीं देते. बल्कि जरूरत पड़ने पर आपको मुसीबत में अकेला छोड़कर भाग जाते हैं.
इस केटेगरी में वे लोग आते हैं जो अकेले में तो आपके साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं. लेकिन जैसे ही चार लोग इकट्ठा होते हैं, वे मजाक मजाक में आपका अपमान करने लगते हैं. वे ऐसी मीठी छुरी होते हैं जो आपके आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ देते हैं.
वे दूसरों के सामने आपको कमतर दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते. आज के कॉर्पोरेट कल्चर यानी ऑफिस में ऐसे लोग बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं. ये लोग अपनी मीठी बातों से आपको अपना दोस्त बनाएंगे और फिर आपकी कमियों का फायदा उठाएंगे.
विदुर जी ने ऐसे लोगों को सबसे बड़ा आस्तीन का सांप माना है. इनके मन में आपके खिलाफ गहरी साजिशें चल रही होती हैं, लेकिन इनकी जुबान से हमेशा शहद टपकता है. ये लोग आपकी हर योजना और आपके घर परिवार की गुप्त बातें मीठी मीठी बातें करके जान लेते हैं.
इसके बाद ये उन जानकारियों का इस्तेमाल आपके खिलाफ ही करते हैं. इतिहास गवाह है कि ऐसे ही साइलेंट दुश्मनों की वजह से बड़े बड़े खानदान और साम्राज्य पल भर में तबाह हो गए. इसलिए ऐसे लोगों की मीठी बातों में आने से हमेशा बचना चाहिए.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)