द्रौपदी सुभद्रा नहीं, अर्जुन की इस तीसरी पत्नी ने नागलोक ले जाकर रचाई थी शादी

Who was Ulupi: ये आर्टिकल महाभारत की नागकन्या उलूपी की कहानी के बारे में है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे अर्जुन पर मोहित होकर उनका अपहरण किया और उनसे विवाह रचाया था.
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Who was Ulupi: उलूपी नागराज कौरव्य की पुत्री थीं. उनके पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी. उनके कोई संतान भी नहीं थी. पति के निधन के बाद वह अपने पिता के साथ नागलोक में रहती थीं. जीवन में अकेलापन था और भविष्य को लेकर उनके मन में कोई खास उम्मीद नहीं बची थी.
एक दिन उलूपी अपनी सखियों के साथ गंगा तट पर स्थित भगवान शिव के मंदिर में पहुंचीं. वहीं उन्हें पता चला कि पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन कुछ समय के लिए गंगा किनारे एक आश्रम में रह रहे हैं. अर्जुन उस समय वनवास जैसी स्थिति में थे और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे. उलूपी ने पहले इस बात पर विश्वास नहीं किया. वो इस बात पर हैरान हुई कि इतना युवा और ताकतवर योद्धा तपस्वी जीवन कैसे जी सकता है.
लेकिन जब उनके साथ की लड़कियों ने अर्जुन के रूप और शौर्य का वर्णन किया, तो उलूपी के मन में उन्हें देखने की इच्छा जाग उठी. शाम के समय जब अर्जुन गंगा में स्नान कर भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे, तब उलूपी ने उन्हें पहली बार देखा. अर्जुन का तेज, उनका व्यक्तित्व और उनका शांत स्वभाव देखकर उलूपी पूरी तरह मोहित हो गईं.
अर्जुन को देखकर उलूपी के मन में प्रेम जाग उठा. वह जानती थीं कि वह एक विधवा हैं, लेकिन उनका मन अर्जुन को अपना जीवनसाथी बनाने की इच्छा से भर गया. उन्होंने सोचा कि यदि अर्जुन उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो जीवन का कोई अर्थ नहीं बचेगा. इसी भावना में बहकर उन्होंने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया और अर्जुन को नागलोक ले आईं.
जब अर्जुन की आंख खुली तो उन्होंने स्वयं को एक अनजान स्थान पर पाया. वहां उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा, जो संकोच के साथ उनकी ओर देख रही थी. अर्जुन ने पहले अपनी संध्या वंदना पूरी की और फिर उलूपी से वहां लाने का कारण पूछा. तब उलूपी ने बिना किसी झिझक के अपने मन की बात बता दी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह अर्जुन से प्रेम करने लगी हैं और उन्हें पति के रूप में पाना चाहती हैं.
अर्जुन पहले असमंजस में पड़ गए. उन्हें अपने व्रत और प्रतिज्ञा का ध्यान था. लेकिन उलूपी ने उन्हें समझाया कि उनका ब्रह्मचर्य व्रत केवल द्रौपदी से दूर रहने के लिए था. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि अर्जुन उनकी इच्छा स्वीकार नहीं करेंगे तो वो अपने प्राण त्याग देंगी. उलूपी ने अपने विधवा होने की बात भी अर्जुन से नहीं छिपाई. उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी.
अर्जुन ने परिस्थिति को समझा और माना कि एक दुखी और निराश स्त्री की रक्षा करना उनका धर्म है. उन्होंने उलूपी का सम्मान करते हुए उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया. इस तरह अर्जुन और उलूपी का विवाह हुआ. महाभारत में ये प्रसंग इस बात का जरूरी उदाहरण माना जाता है कि उस समय विधवा विवाह को हर जगह अस्वीकार्य नहीं माना जाता था.
कुछ समय बाद उलूपी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम इरावान रखा गया. उलूपी ने अपने बेटे का पालन पोषण नागलोक में ही किया. उन्होंने कभी अर्जुन पर अपने साथ रहने का दबाव नहीं बनाया. अर्जुन अपने तीर्थयात्रा और अन्य कर्तव्यों में व्यस्त रहे, जबकि उलूपी ने अकेले ही पुत्र को बड़ा किया. जब महाभारत का युद्ध निकट आया, तब इरावान अपने पिता से मिलने पहुंचे.
अर्जुन ने उनका स्वागत किया और युद्ध में भाग लेने का आदेश दिया. इरावान ने वीरता के साथ युद्ध किया, लेकिन कुरुक्षेत्र के आठवें दिन युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हो गए. पुत्र की मृत्यु के बावजूद उलूपी ने कभी अपने कर्तव्य और धैर्य का साथ नहीं छोड़ा.
महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भी उलूपी की भूमिका खत्म नहीं हुई. युद्ध में अर्जुन द्वारा भीष्म पितामह को शिखंडी की सहायता से पराजित किया गया था. इस घटना से कुछ देव शक्तियां और वसु नाराज हो गए थे. उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया कि उन्हें अपने ही पुत्र के हाथों मृत्यु का सामना करना पड़ेगा.
उलूपी को जब इस श्राप की जानकारी मिली तो उन्होंने इसका समाधान खोजने का निश्चय किया. बाद में अश्वमेध यज्ञ के दौरान अर्जुन मणिपुर पहुंचे, जहां उनके पुत्र बभ्रुवाहन रहते थे. उलूपी ने ही ऐसी परिस्थिति बनाई कि बभ्रुवाहन और अर्जुन के बीच युद्ध हो. युद्ध में अर्जुन घायल होकर भूमि पर गिर पड़े और श्राप पूरा हो गया.
अपनी बुद्धिमानी और प्रेम का एक और प्रमाण देते हुए उलूपी ने नागलोक से दिव्य मणि लाकर अर्जुन को फिर से जीवित कर दिया. इस प्रकार उन्होंने न केवल अर्जुन को श्राप से मुक्त कराया बल्कि उनके जीवन की रक्षा भी की.
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