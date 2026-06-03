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Hindi Newsधर्म100 कौरवों की मौत के बाद भी बच गया था धृतराष्ट्र का ये बेटा, जानिए 101वें भाई का सच!

100 कौरवों की मौत के बाद भी बच गया था धृतराष्ट्र का ये बेटा, जानिए 101वें भाई का सच!

Mahabharat Yuyutsu Story: महाभारत की कथा में युयुत्सु का नाम कम लिया जाता है, लेकिन उनका चरित्र बेहद प्रेरणादायक माना जाता है. धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में जहां अधिकांश कौरव दुर्योधन के साथ अधर्म के मार्ग पर चले, वहीं युयुत्सु ने हमेशा सत्य और न्याय का साथ दिया था. 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 05:01 PM IST
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100 कौरवों की मौत के बाद भी बच गया था धृतराष्ट्र का ये बेटा, जानिए 101वें भाई का सच!

Mahabharat Yuyutsu Story: आज हम धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु के बारे में डिटेल से जानेंगे. इनके पिता तो धृतराष्ट्र थे लेकिन उनकी माता रानी गांधारी नहीं थीं. उनका जन्म एक वैश्य महिला के गर्भ से हुआ था. इसी वजह से उन्हें कौरव भाइयों जैसा सम्मान नहीं मिला. फिर भी वे अपने अच्छे स्वभाव, समझदारी और धर्मप्रियता के कारण सबसे अलग पहचान बनाने में सफल रहे. महाभारत में उनका स्थान एक ऐसे व्यक्ति का है जिसने रिश्तों से ऊपर उठकर सत्य का साथ चुना.

कैसे हुआ था जन्म?

कहा जाता है कि गांधारी का गर्भ बहुत लंबे समय तक नहीं खुला था. इस दौरान धृतराष्ट्र चिंतित रहने लगे थे. उसी समय एक वैश्य महिला से उनके संबंध बने और बाद में युयुत्सु का जन्म हुआ. माना जाता है कि वह दुर्योधन के बाद धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्रों में से एक थे. बचपन से ही युयुत्सु को अपने सौतेले भाइयों से वो अपनापन नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी. दुर्योधन और अन्य कौरव अक्सर उन्हें अलग नजर से देखते थे. 

भीम और युयुत्सु की दोस्ती

जब पांडव हस्तिनापुर आए, तब युयुत्सु की उनसे अच्छी मित्रता हो गई. खासकर भीम के साथ उनका संबंध काफी अच्छा था. इसी दौरान एक घटना ने उनके चरित्र को और महान बना दिया. दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए उसके भोजन और पानी में जहर मिलाने की योजना बनाई. युयुत्सु को जब इस षड्यंत्र की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत भीम को सावधान कर दिया. उनकी वजह से भीम की जान बच गई.

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युयुत्सु केवल धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति ही नहीं थे, बल्कि एक साहसी योद्धा और कुशल प्रशासक भी थे. धृतराष्ट्र ने उन्हें वर्णाव्रत क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी थी. एक समय कई शक्तिशाली राजाओं ने मिलकर उस क्षेत्र पर हमला कर दिया. युयुत्सु ने बिना डरे उनका सामना किया. उन्होंने लगातार छह महीने तक अपने राज्य की रक्षा की थी. 

इस दौरान उन्हें हस्तिनापुर से कोई खास सहायता नहीं मिली. यहां तक कि दुर्योधन ने भी उनकी मदद के लिए सेना नहीं भेजी. इसके बावजूद युयुत्सु ने हार नहीं मानी. अंत में शत्रु राजा थककर पीछे हट गए. इस घटना ने साबित कर दिया कि युयुत्सु केवल नीति और धर्म के ज्ञाता ही नहीं थे, बल्कि रणभूमि में भी अद्भुत साहस दिखाने वाले योद्धा थे.

पांडवों की ओर से युद्ध 

जब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने वाला था, तब युयुत्सु के सामने सबसे कठिन फैसला आया. एक तरफ उनका अपना परिवार था और दूसरी तरफ धर्म और न्याय का मार्ग. युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने सबके सामने घोषणा की कि वे पांडवों की ओर से युद्ध करेंगे. यह फैसला पूरे हस्तिनापुर के लिए चौंकाने वाला था. युयुत्सु एकमात्र कौरव थे जिन्होंने खुलकर पांडवों का साथ दिया. युद्ध के दौरान उन्होंने बहादुरी से कई योद्धाओं का सामना किया. 

बारहवें दिन उन्होंने राजा भगदत्त और उसके विशाल हाथी सुप्रतीक से युद्ध किया. उन्होंने शकुनि के पुत्र उलूक से भी मुकाबला किया. युयुत्सु उन गिने चुने योद्धाओं में शामिल थे जो महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: द्रौपदी सुभद्रा नहीं, अर्जुन की इस तीसरी पत्नी ने नागलोक ले जाकर रचाई थी शादी

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

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