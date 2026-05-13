कर्ण चाहता तो किसी भी पांडव को चुनौती दे सकता था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अर्जुन ही क्यों चुभता था? कर्ण-अर्जुन की दुश्मनी के ये 5 कारण बहुत खास हैं.
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महाभारत युद्ध में कौरव-पांडवों के अलावा एक और किरदार बहुत अहम था - कर्ण. पांडवों की मां कुंती की ही गोद से जन्मे कर्ण को हमेशा शिकायत रही कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ. जब उसे सच पता चला तब भी वो दुर्योधन की ओर ही रहा. उसने अर्जुन को मारने का प्रण किया था. चूंकि कौरवों के दुश्मन तो पांचों पांडव थे और कर्ण कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध लड़ रहा था. लेकिन अर्जुन से वह बहुत नफरत करता था, ऐसा क्यों.
महाभारत में ऐसे कई उल्लेख मिलेंगे, जिसमें साफ समझ में आता है कि कर्ण निजी तौर पर अर्जुन को सख्त नापसंद करता था. यहां तक कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भी कर्ण के निशाने पर हमेशा अर्जुन ही रहा, न कि बाकी 4 पांडव. जानिए ऐसी क्या वजहें थीं कि कर्ण अपने सगे भाई और वीर धनुर्धर अर्जुन को ही क्यों मारना चाहता था?
ईर्ष्या : कर्ण बेहद प्रतापी था, उसमें पांचों पांडवों से ज्यादा पराक्रम और युद्ध कुशलता थी लेकिन हमेशा अर्जुन को ही सबसे वीर धनुर्धर माना गया. यह बात कर्ण को हमेशा खलती थी.
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मित्र के प्रति निष्ठा : कर्ण को जब पूरी दुनिया ने सूतपुत्र कहकर ठुकरा दिया तब दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया, उसे अंग देश का राजा बनाया. चूंकि दुर्योधन पांडवों से द्वेष रखता था और पांडवों की सबसे बड़ी ताकत अर्जुन ही था. ऐसे में अपने मित्र दुर्योधन के प्रति निष्ठा भाव रखते हुए युद्ध में जीतने के लिए कर्ण के निशाने पर सबसे पहले अजुर्न ही रहा.
द्रौपदी का ताना : जब स्वयंवर में द्रौपदी ने कर्ण को सूतपुत्र कहकर अपमानित किया और अर्जुन ने स्वयंवर जीतकर द्रौपदी से विवाह किया तो यह घटना भी कर्ण के लिए बहुत नागवार रही.
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गुरुओं का प्रिय : अर्जुन हमेशा गुरुओं का प्रिय रहा और कर्ण प्रतिभावान होते हुए भी गुरुओं से शिक्षा नहीं ले सका.
कुंती को दिया वचन : युद्ध के मैदान में कर्ण के निशाने पर पांडवों में सिर्फ अर्जुन होने के पीछे एक वजह यह भी थी कि कर्ण ने अपनी मां कुंती को वचन दिया था कि उसके 5 पुत्र जीवित रहेंगे. दरअसल, युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से कहा था कि वह पांडवों को न मारे. तब कर्ण ने वादा किया कि वह अर्जुन के अलावा किसी अन्य पांडव को नहीं मारेगा, जिससे कुंती के पास 5 पुत्र जीवित रहें.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)