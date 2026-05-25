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महाभारत का वो महायोद्धा, जिसका अंतिम संस्कार श्रीकृष्ण ने अपनी हथेली पर किया था

Karna ka Antim Sanskar: महाभारत युद्ध में मारे गए लाखों योद्धाओं का अंतिम संस्‍कार भी एक बड़ा काम था. लेकिन इनमें एक महायोद्धा ऐसा था, जिसका अंतिम संस्‍कार स्‍वयं भगवान कृष्‍ण ने किया था और वो भी अपनी हथेली पर रखकर!  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 25, 2026, 12:28 PM IST
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महाभारत का वो महायोद्धा, जिसका अंतिम संस्कार श्रीकृष्ण ने अपनी हथेली पर किया था

Karan ko kahan jalaya gaya tha: महाभारत युद्ध ने कुरुक्षेत्र की धरती को योद्धाओं के खून से लाल कर दिया था. कौरवों और पांडवों दोनों की ओर से लाखों योद्धा मारे गए थे. इनमें एक योद्धा ऐसा था, जो कौरवों की ओर से युद्ध में उतरा था और धर्म के खिलाफ युद्ध कर रहा था, फिर भी स्‍वयं भगवान कृष्‍ण ने उसका अंतिम संस्‍कार किया था. 

ये योद्धा था सूर्यपुत्र कर्ण. एक ओर भगवान कृष्‍ण के कहने पर निहत्‍थे कर्ण पर अर्जुन ने बाण चलाया था. वहीं दूसरी ओर स्‍वयं श्रीकृष्‍ण ने कर्ण का अंतिम संस्‍कार किया, वह भी अपनी हथेली पर कर्ण का शव रखकर. 

धर्म की देवियां कर रही थीं रक्षा 

जब महाभारत युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया फंस गया और अर्जुन ने अपने बाण से कर्ण को घायल कर दिया तो भी कर्ण की मृत्‍यु नहीं हुई. महाभारत कथा में मिले वर्णन के अनुसार कर्ण के अच्छे कर्मों के कारण धर्म देवियां उनकी रक्षा कर रही थी. 

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जब कृष्ण को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण किया और कर्ण से उसके अच्छे कर्मों को दान में मांग लिया. कर्ण ने सहर्ष ही सारे अच्‍छे कर्म दे दिए. इससे श्रीकृष्‍ण बहुत प्रसन्‍न हुए और उन्‍होंने कर्ण से वरदान मांगने के लिए कहा. 

(यह भी पढ़ें: पांचों पांडवों में सिर्फ अर्जुन को ही क्‍यों मारना चाहता था कर्ण? इस दुश्‍मनी के पीछे थे 5 कारण

कुंवारी जगह पर हो अंतिम संस्‍कार 

तब कर्ण ने भगवान कृष्‍ण से वरदान मांगा कि उसका अंतिम संस्‍कार वे स्‍वयं करें और ऐसी भूमि पर करें, जो कुंवारी हो. क्‍योंकि कुंवारी मां की कोख से ही कर्ण का जन्‍म हुआ. श्रीकृष्‍ण ने उनकी बात मान ली और तब जाकर कर्ण की देह से प्राण निकले. 

अपनी हथेली पर जलाई कर्ण की चिता 

इसके बाद कर्ण की अंतिम इच्‍छा के अनुसार भगवान कृष्‍ण ने स्‍वयं उसका अंतिम संस्‍कार किया. इसे लेकर 2 तथ्‍य मिलते हैं. एक तथ्‍य के अनुसार - दुनिया में कहीं भी कुंवारी भूमि या ऐसा स्‍थान नहीं था, जहां कभी किसी का अंतिम संस्‍कार न हुआ हो, तब भगवान कृष्‍ण ने अपनी बाईं हथेली पर कर्ण का शव रखकर उसका अंतिम संस्‍कार किया. 

वहीं दूसरे तथ्‍य के अनुसार कुरुक्षेत्र में एक ऐसा स्‍थान था जहां किसी का अंतिम संस्‍कार नहीं हुआ था, वहां श्रीकृष्‍ण ने कर्ण का अंतिम संस्‍कार किया. जिसमें उसकी पत्‍नी वैशाली ने भी खुद को समर्पित कर दिया था और सती हो गई थी. 

(यह भी पढ़ें: महाभारत के सबसे खूबसूरत पुरुष और महिला क्यों नहीं बन पाए पति-पत्नी? अधूरी रह गई....

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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