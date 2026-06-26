Draupadi sons: महाभारत के युद्ध और पांडवों के जीवन से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं, जिनके बारे में लोग आज भी कम जानते हैं. ऐसा ही एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि जब पांडव जुए में हारने के बाद 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास पर गए थे, तो उनके छोटे बच्चे उस दौरान कहां थे. आम तौर पर लोग यही मान लेते हैं कि द्रौपदी के पांचों बेटे अपने नाना राजा द्रुपद की नगरी पांचाल में रह रहे होंगे, क्योंकि वह उनका ननिहाल था. लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है. इस बात का सटीक और प्रामाणिक जवाब हमें स्वयं वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत के वनपर्व में मिलता है.
महाभारत के वनपर्व के अंतर्गत आने वाले मार्कण्डेय समस्या उप पर्व के 183वें अध्याय में इस रहस्य से पर्दा उठता है. ग्रंथ के अनुसार जब अर्जुन स्वर्ग से सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र सीखकर वापस लौटे, तो भगवान श्रीकृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ पांडवों से मिलने वन में आए थे. इसी मुलाकात के दौरान यह साफ होता है कि पांडवों के पुत्र पांचाल में नहीं, बल्कि श्रीकृष्ण के साथ उनकी बेहद सुरक्षित और वैभवशाली नगरी द्वारका में रह रहे थे.
भगवान श्रीकृष्ण ने वन में द्रौपदी से मिलकर उन्हें बच्चों की कुशलता के बारे में डिटेल से बताया था. श्रीकृष्ण ने कहा था कि द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और उनके भाइयों ने बच्चों को कई बार सुख सुविधाओं का लालच देकर पांचाल बुलाया.
इसके बावजूद बच्चों का मन अपने नाना या मामा के घर में नहीं लगा और उन्होंने द्वारका में ही रहना पसंद किया. द्वारका में अर्जुन की दूसरी पत्नी सुभद्रा उन सभी बच्चों की देखरेख बिल्कुल अपनी सगी मां की तरह कर रही थीं. वे बच्चों को वही अच्छे संस्कार और सदाचार सिखा रही थीं, जो खुद द्रौपदी या माता कुंती उन्हें देती थीं.
ग्रंथ में बच्चों की पढ़ाई और युद्ध कौशल की शिक्षा का भी बहुत सुंदर वर्णन मिलता है. श्रीकृष्ण के बड़े बेटे प्रद्युम्न उन सभी बच्चों के मुख्य गुरु और रक्षक थे. प्रद्युम्न जिस तरह अपने बेटों को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाते थे, ठीक उसी तरह वे द्रौपदी के बेटों को भी धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे.
इसके साथ ही अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु भी अपने इन भाइयों को गदा और तलवार चलाने के बेहतरीन दांव पेंच सिखाते थे. अभिमन्यु उन्हें रथ चलाने और घोड़ों को हांकने की कला में भी माहिर बना रहे थे. द्वारका में इन बच्चों का ठाट बाट राजाओं जैसा था और जब वे नगर घूमने निकलते थे, तो उनके पीछे हाथी, घोड़े और पालकियां चलती थीं.
इसके आगे वनपर्व के ही द्रौपदी सत्यभामा संवाद उप पर्व में श्रीकृष्ण की पत्नी सत्यभामा भी द्रौपदी को ढांढस बंधाती हैं. वे द्रौपदी के पांचों पुत्रों प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन के नाम लेकर बताती हैं कि वे सब अब शस्त्रविद्या में पूरी तरह निपुण हो चुके हैं.
द्वारका में रुक्मिणी देवी, बलराम जी और श्रीकृष्ण के पिता भी इन बच्चों के खान पान और सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखते थे. इस प्रकार महाभारत का यह प्रसंग साफ करता है कि वनवास के कठिन दिनों में पांडवों के बच्चे द्वारका नगरी में पूरी तरह सुरक्षित और खुश थे.
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(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)