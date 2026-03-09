Mahabharata Facts: जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर हनुमान जी की हुंकार से कांप उठे थे कौरव! जानें बजरंगबली के 5 पराक्रम

Mahabharata Facts about Hanuman: रामायण और महाभारत में हनुमान जी के पराक्रम से जुड़े कई दिलचस्प प्रसंगों का जिक्र किया गया है. कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम के अनन्य भक्त रहे हनुमान जी अमरता के वरदान के कारण द्वापर युग में भी उपस्थित थे. महाभारत के कालखंड में उन्होंने न सिर्फ पांडवों को रास्ता दिखाया, बल्कि अपनी लीलाओं से बड़े-बड़े योद्धाओं का अहंकार भी चूर किया. आइए जानते हैं हनुमान जी के उन 5 प्रमुख पराक्रमों के बारे में, जिनका वर्णन ग्रंथों में मिलता है.

पौंड्रक की नगरी को किया तहस-नहस

नकली वासुदेव बनने का ढोंग करने वाले राजा पौंड्रक ने जब भगवान श्रीकृष्ण को चुनौती दी, तब हनुमान जी ने उसे कड़ा पाठ पढ़ाया. पौंड्रक के मित्र वानर द्वीत की सहायता से हनुमान जी स्वयं बंदी बनकर उसकी नगरी पहुंचे. वहां उन्होंने पौंड्रक को अपनी दिव्यता का आभास कराया और धर्म के रास्ते पर लौटने की चेतावनी दी. जब वह नहीं माना, तो हनुमान जी ने उसके अहंकार के प्रतीक महल और नगरी को तहस-नहस कर दिया, जिससे उसकी शक्ति नष्ट हो गई.

जब दूर हुआ भीम का घमंड

पांडु पुत्र भीम को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था. एक बार गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी एक बूढ़े वानर का रूप धरकर भीम के रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर लेट गए. भीम के बार-बार कहने पर भी जब उन्होंने पूंछ नहीं हटाई, तो हनुमान जी ने कहा कि 'तुम स्वयं इसे हटा दो.' भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह हनुमान जी की पूंछ को एक इंच भी हिला नहीं पाए. तब भीम को मालूम हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि स्वयं उनके बड़े भाई पवनपुत्र हनुमान हैं.

जब अर्जुन का अहंकार हुआ दूर

अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर गर्व था कि वह बाणों से पुल बना सकता है. हनुमान जी से भेंट होने पर अर्जुन ने कहा कि 'श्री राम को पत्थरों के बजाय बाणों का पुल बनाना चाहिए था.' हनुमान जी ने चुनौती दी कि 'तुम्हारा बाणों का सेतु मेरा भार भी सहन नहीं कर पाएगा.' जैसे ही अर्जुन ने पुल बनाया और हनुमान जी ने उस पर अपना पहला कदम रखा, वह सेतु तिनकों की तरह बिखर गया. कहते हैं कि इसी घटना ने अर्जुन को विनम्रता का पाठ पढ़ाया.

कैसे दूर हुआ बलराम जी अहंकार

बलराम जी को अपने गदा युद्ध और शारीरिक बल पर घमंड हो गया था. तब श्रीकृष्ण की लीला के अनुसार हनुमान जी ने द्वारिका की वाटिका में भ्रमण किया. जब बलराम जी उन्हें रोकने आए, तो दोनों के बीच भीषण गदा युद्ध हुआ. आखिरकार बलराम जी थकने लगे और उन्हें हनुमान जी की वास्तविक शक्ति का ज्ञान हुआ. इसी प्रकार, हनुमान जी ने गरुड़ देव की गति और सुदर्शन चक्र की शक्ति के अहंकार को भी अपनी भक्ति और सामर्थ्य से शांत किया.

महाभारत युद्ध में कहां था हनुमानजी का वास

महाभारत के भीषण युद्ध में हनुमान जी ने प्रत्यक्ष शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन वे सूक्ष्म रूप में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहे. यही कारण था कि भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों के भयंकर अस्त्र भी उस रथ का बाल भी बांका नहीं कर सके. युद्ध के अंत में जब हनुमान जी रथ से उतरे, तब वह रथ तत्काल भस्म हो गया.

