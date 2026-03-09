Advertisement
trendingNow13135220
Hindi Newsधर्मMahabharata Facts: जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर हनुमान जी की हुंकार से कांप उठे थे कौरव! जानें बजरंगबली के 5 पराक्रम

Mahabharata Facts: जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर हनुमान जी की हुंकार से कांप उठे थे कौरव! जानें बजरंगबली के 5 पराक्रम

Mahabharata Facts: रामायण काल में हनुमान जी के अद्भुत पराक्रमों के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमानजी महाभारत के युद्ध में भी सूक्ष्म रूप में मौजूद थे और उनके 5 प्रमुख पराक्रम कौन-कौन थे. अगर आप भी अब तक इस बात से अनजान हैं, तो आइए जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम कौन-कौन से थे.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 09, 2026, 09:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mahabharata Facts: जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर हनुमान जी की हुंकार से कांप उठे थे कौरव! जानें बजरंगबली के 5 पराक्रम

Mahabharata Facts about Hanuman: रामायण और महाभारत में हनुमान जी के पराक्रम से जुड़े कई दिलचस्प प्रसंगों का जिक्र किया गया है. कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम के अनन्य भक्त रहे हनुमान जी अमरता के वरदान के कारण द्वापर युग में भी उपस्थित थे. महाभारत के कालखंड में उन्होंने न सिर्फ पांडवों को रास्ता दिखाया, बल्कि अपनी लीलाओं से बड़े-बड़े योद्धाओं का अहंकार भी चूर किया. आइए जानते हैं हनुमान जी के उन 5 प्रमुख पराक्रमों के बारे में, जिनका वर्णन ग्रंथों में मिलता है.

पौंड्रक की नगरी को किया तहस-नहस

नकली वासुदेव बनने का ढोंग करने वाले राजा पौंड्रक ने जब भगवान श्रीकृष्ण को चुनौती दी, तब हनुमान जी ने उसे कड़ा पाठ पढ़ाया. पौंड्रक के मित्र वानर द्वीत की सहायता से हनुमान जी स्वयं बंदी बनकर उसकी नगरी पहुंचे. वहां उन्होंने पौंड्रक को अपनी दिव्यता का आभास कराया और धर्म के रास्ते पर लौटने की चेतावनी दी. जब वह नहीं माना, तो हनुमान जी ने उसके अहंकार के प्रतीक महल और नगरी को तहस-नहस कर दिया, जिससे उसकी शक्ति नष्ट हो गई.

जब दूर हुआ भीम का घमंड

पांडु पुत्र भीम को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था. एक बार गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी एक बूढ़े वानर का रूप धरकर भीम के रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर लेट गए. भीम के बार-बार कहने पर भी जब उन्होंने पूंछ नहीं हटाई, तो हनुमान जी ने कहा कि 'तुम स्वयं इसे हटा दो.' भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह हनुमान जी की पूंछ को एक इंच भी हिला नहीं पाए. तब भीम को मालूम हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि स्वयं उनके बड़े भाई पवनपुत्र हनुमान हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जब अर्जुन का अहंकार हुआ दूर

अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर गर्व था कि वह बाणों से पुल बना सकता है. हनुमान जी से भेंट होने पर अर्जुन ने कहा कि 'श्री राम को पत्थरों के बजाय बाणों का पुल बनाना चाहिए था.' हनुमान जी ने चुनौती दी कि 'तुम्हारा बाणों का सेतु मेरा भार भी सहन नहीं कर पाएगा.' जैसे ही अर्जुन ने पुल बनाया और हनुमान जी ने उस पर अपना पहला कदम रखा, वह सेतु तिनकों की तरह बिखर गया. कहते हैं कि इसी घटना ने अर्जुन को विनम्रता का पाठ पढ़ाया.

कैसे दूर हुआ बलराम जी अहंकार

बलराम जी को अपने गदा युद्ध और शारीरिक बल पर घमंड हो गया था. तब श्रीकृष्ण की लीला के अनुसार हनुमान जी ने द्वारिका की वाटिका में भ्रमण किया. जब बलराम जी उन्हें रोकने आए, तो दोनों के बीच भीषण गदा युद्ध हुआ. आखिरकार बलराम जी थकने लगे और उन्हें हनुमान जी की वास्तविक शक्ति का ज्ञान हुआ. इसी प्रकार, हनुमान जी ने गरुड़ देव की गति और सुदर्शन चक्र की शक्ति के अहंकार को भी अपनी भक्ति और सामर्थ्य से शांत किया.

यह भी पढ़ें: धरती पर कैसे आया पहला नारियल? पढ़ें ऋषि की जिद और स्वर्ग की अनसुनी कहानी

महाभारत युद्ध में कहां था हनुमानजी का वास

महाभारत के भीषण युद्ध में हनुमान जी ने प्रत्यक्ष शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन वे सूक्ष्म रूप में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहे. यही कारण था कि भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों के भयंकर अस्त्र भी उस रथ का बाल भी बांका नहीं कर सके. युद्ध के अंत में जब हनुमान जी रथ से उतरे, तब वह रथ तत्काल भस्म हो गया. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Mahabharata Facts

Trending news

'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच तेल संकट ने भारत में दी दस्तक! बेंगलुरु में कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच तेल संकट ने भारत में दी दस्तक! बेंगलुरु में कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
Buzzballz drink
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
Karnataka Murder Case
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
israel iran war
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
West Asia crisis
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
israel iran war
'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?