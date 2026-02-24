Advertisement
Mahabharata Facts: महाभारत युद्ध के 5 सबसे विनाशकारी अस्त्र, जो पलक झपकते ही मिटा सकते थे सृष्टि

Mahabharata Facts: महाभारत युद्ध के 5 सबसे विनाशकारी अस्त्र, जो पलक झपकते ही मिटा सकते थे सृष्टि

5 Dangerous Weapons of Mahabharata: कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हुए महाभारत के युद्ध से हर कोई परिचित है. कहते हैं कि इस युद्ध में कई ऐसे शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्रों के प्रयोग किए गए, जो पलक झपकते ही सृष्टि के अस्तित्व को मिटा सकते थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वे 5 शक्तिशाली अस्त्र कौन-कौन से थे? आइए जानते हैं महाभारत काल के 5 शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 24, 2026, 05:17 PM IST
Mahabharata Facts: महाभारत युद्ध के 5 सबसे विनाशकारी अस्त्र, जो पलक झपकते ही मिटा सकते थे सृष्टि

Mahabharata Facts: महाभारत का युद्ध सिर्फ दो परिवारों का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह उस काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं और उनके शक्तिशाली अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन भी था. कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जहां एक ओर भीम और कर्ण जैसे बलशाली योद्धा थे, वहीं दूसरी ओर ऐसे दिव्यास्त्र थे जिनकी मारक क्षमता आज के परमाणु हथियारों से भी कहीं अधिक मानी जाती है. कहा जाता है कि अगर भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी नीति और माया से इन शस्त्रों के प्रभाव को नियंत्रित न किया होता, तो शायद इस युद्ध के बाद पृथ्वी पर जीवन का नामोनिशान मिट जाता. ऐसे में आइए जानते हैं उन 5 महाविनाशक अस्त्रों के बारे में, जिन्होंने महाभारत के युद्ध को इतिहास का सबसे भीषण संग्राम बना दिया.

पाशुपतास्त्र

भगवान शिव का यह परम अस्त्र अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली था. कहा जाता है कि अर्जुन ने कठिन तपस्या के बाद इसे महादेव से प्राप्त किया था. यह अस्त्र मन की गति से चलता था और सिर्फ एक संकल्प मात्र से पूरी सृष्टि का अंत कर सकता था. इसे सिर्फ अधर्मियों और राक्षसों के संहार के लिए चलाने का विधान था. अगर इसे किसी निर्दोष या पुण्य आत्मा पर चलाया जाता, तो यह चलाने वाले का ही अंत कर देता था. पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ शिव का त्रिशूल और विष्णु का सुदर्शन चक्र ही इसे थामने में सक्षम थे.

नारायणास्त्र

भगवान विष्णु का यह अस्त्र इतना भयानक था कि इसके प्रकट होते ही पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाता था. कहा जाता है कि अश्वत्थामा ने पांडवों की विशाल सेना पर इसका प्रयोग किया था. इस अस्त्र से मुकाबला करना असंभव था. यह उन योद्धाओं को चुन-चुनकर मारता था जिनके हाथ में शस्त्र होते थे. इस अस्त्र से बचने का एकमात्र तरीका था- शस्त्र छोड़कर पूर तरह से आत्मसमर्पण कर देना. श्रीकृष्ण के निर्देश पर पांडव सेना ने रथों से उतरकर और नतमस्तक होकर इस अस्त्र से अपनी जान बचाई थी.

वसावी शक्ति

इंद्र देव द्वारा कर्ण को दिया गया यह अस्त्र अमोघ कहलाता था, जिसका अर्थ है- जिसका वार कभी खाली न जाए. कर्ण ने इस अस्त्र को विशेष रूप से अर्जुन का वध करने के लिए सुरक्षित रखा था. युद्ध की विकट परिस्थितियों में, जब भीम पुत्र घटोत्कच ने कौरव सेना में तबाही मचा दी, तब कर्ण को विवश होकर यह अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा. अगर वह दिन अर्जुन का होता, तो अमोघ शक्ति के प्रहार से उनका बचना नामुमकिन था.

सुदर्शन चक्र

श्रीकृष्ण का सुदर्शन चक्र सिर्फ एक अस्त्र नहीं, बल्कि धर्म और न्याय का प्रतीक था. हालांकि, श्रीकृष्ण ने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन परोक्ष रूप से उनका चक्र अधर्म का विनाश कर रहा था. युद्ध के अंत में महाबली बर्बरीक के सिर ने यह रहस्य उजागर किया कि रणभूमि पर सिर्फ श्रीकृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूम रहा था, जो पापियों का संहार कर रहा था. यह चक्र लक्ष्य को भेदकर वापस अपने मालिक के पास लौट आता था.

ब्रह्मास्त्र

ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मा जी का अस्त्र माना जाता है, जिसकी मारक क्षमता असीमित थी. अर्जुन, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे गिने-चुने योद्धा ही इसे चलाने की क्षमता रखते. अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र ने न सिर्फ सैनिकों को मारा, बल्कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे तक को प्रभावित किया. शास्त्रों के अनुसार, एक ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को सिर्फ दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था, लेकिन इसके प्रयोग से उस क्षेत्र की भूमि सदियों के लिए बंजर हो जाती थी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Mahabharata Facts

