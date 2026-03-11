Mahabharata Facts: धृतराष्ट्र के वो 8 भयंकर पाप, जिनकी वजह से अंत में उन्हें मिली जिंदा जलने की सजा!

Mahabharata Facts: महाभारत काल में हस्तिनापुर के महाराज धृष्टराष्ट्र को विनाश का सबसे बड़ा सूत्रधार माना जाता है. कहा जाता है कि धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से ही नहीं, बल्कि अपने विवेक और निर्णय क्षमता से भी पूरी तरह शून्य थे. उनके द्वारा किए गए पापों ने न सिर्फ एक युग का अंत किया, बल्कि उन्हें भी ऐसी सजा मिली जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता. महाभारत में जब कभी भी धृतराष्ट्र का जिक्र होता है, तो सबसे पहले उनके द्वारा किए गए पापों की चर्चा होती है. कहते हैं कि महाभारत में धृतराष्ट्र के कुछ पाप कर्म ऐसे थे, जिनकी वजह से उनकी मृत्यु जिंदा जलकर हुई. ऐसे में आइए, जानते हैं धृतराष्ट्र के वे 8 बड़े पाप और उसके परिणाम.

छल पर आधारित विवाह

धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ, लेकिन इसके पीछे एक काला सच छिपा था. ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि गांधारी के पहले पति की मृत्यु निश्चित है. इसलिए दोष निवारण के लिए उनका विवाह (प्रतीकात्मक रूप से) एक बकरे से कराया गया और फिर उस पशु की बलि दी गई. गांधारी विधवा है, यह बात छिपाकर धृतराष्ट्र से उनका विवाह कराया गया. जब धृतराष्ट्र को यह पता चला, तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा.

गांधारी के परिवार पर अत्याचार

सच्चाई का पता चलते ही धृतराष्ट्र ने प्रतिशोध की अग्नि में गांधारी के पिता राजा सुबल और उनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया. सजा के तौर पर पूरे परिवार को सिर्फ एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था ताकि वे भूख से तड़पकर मर जाएं. राजा सुबल ने अपने सबसे चालाक पुत्र शकुनि को जीवित रखने के लिए सभी का भोजन उसे खिलाया. यही कारण था कि शकुनि ने कुरुवंश के विनाश की कसम खाई थी.

मर्यादा का उल्लंघन

हालांकि, गांधारी ने 100 संतानों को जन्म दिया, लेकिन धृतराष्ट्र का चरित्र निष्कलंक नहीं था. जब गांधारी गर्भवती थीं, तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ संबंध बनाए, जिससे युयुत्सु का जन्म हुआ. यह उनके नैतिक पतन का एक बड़ा प्रमाण था.

पुत्र-मोह में राष्ट्र का विनाश

एक राजा का पहला धर्म न्याय होता है, लेकिन धृतराष्ट्र ने हमेशा राजधर्म से ऊपर पुत्र-मोह को रखा. विदुर की बुद्धिमत्ता और गांधारी की न्यायोचित सलाह को दरकिनार कर उन्होंने दुर्योधन के हर अपराध पर मौन स्वीकृति दी. अगर वे चाहते तो पांडवों को उनका हक देकर युद्ध टाल सकते थे, मगर उनके मोह ने सबकुछ बर्बाद कर दिया.

द्रौपदी चीर-हरण पर मौन

कुरुवंश की सभा में जब कुलवधू द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब धृतराष्ट्र वहां मौजूद थे. एक राजा और कुल के मुखिया होने के नाते उनका चुप रहना सबसे बड़ा पाप था. उनके इसी मौन ने भगवान कृष्ण को अधर्म के विरुद्ध खड़े होने पर विवश कर दिया.

अधर्म और अन्याय का संरक्षण

धृतराष्ट्र जानते थे कि शकुनि और दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं. संजय ने उन्हें पल-पल की खबरें दीं और परिणाम की चेतावनी भी दी, लेकिन धृतराष्ट्र ने सत्य को स्वीकार करने के बजाय हमेशा झूठ का साथ दिया. अधर्म को फलने-फूलने देना भी अधर्म ही है.

भीम की हत्या का षडयंत्र

युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे, तब धृतराष्ट्र के मन में भीम के प्रति प्रतिशोध की आग जल रही थी. वे भीम को गले लगाने के बहाने अपनी शक्ति से कुचलकर मार डालना चाहते थे. अंतर्यामी श्रीकृष्ण ने उनकी मंशा भांप ली और भीम के स्थान पर उनकी लोहे की मूर्ति आगे कर दी, जिसे धृतराष्ट्र ने अपनी प्रचंड शक्ति से चूर-चूर कर दिया.

पूर्व जन्म का भयानक श्राप

मान्यता है कि पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक क्रूर राजा थे. उन्होंने एक हंस की आंखें निकलवा दी थीं और उसके बच्चों को मार डाला था. मरते हुए हंस ने श्राप दिया था कि तुम भी अगले जन्म में अंधे पैदा होगे और अपनी आंखों के सामने अपने 100 पुत्रों को मरते देखोगे. धृतराष्ट्र का अंधापन और पुत्रों का विनाश इसी पाप कर्म का फल था.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)