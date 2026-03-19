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Mahabharata Facts: अर्जुन की वो योद्धा पत्नी, जिसने युद्ध के मैदान में दी थी अपने ही पति को चुनौती, पढ़ें पौराणिक कथा

Mahabharata Facts About Arjun Wife: महाभारत के महान धनुर्धर अर्जुन के जीवन में द्रौपदी के अलावा तीन अन्य रानियों का भी विशेष स्थान रहा है. इनमें सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा के नाम शामिल हैं.  इन चारों पत्नियों से अर्जुन को चार प्रतापी पुत्र प्राप्त हुए- अभिमन्यु, इरावत, श्रुतकर्मा और बभ्रुवाहन. महाभारत की कथा के अनुसार, चिंद्रागदा अर्जुन की एकमात्र ऐसी पत्नी थी, जिसने युद्ध के मौदान में अपने ही पति को चुनौती दी थी. ऐसे में आइए, महाभारत की कथा से जानते हैं कि अर्जुन की उस पत्नी को लेकर पौराणिक और दिलचस्प कथा क्या है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 19, 2026, 09:10 PM IST
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Mahabharata Facts: अर्जुन की वो योद्धा पत्नी, जिसने युद्ध के मैदान में दी थी अपने ही पति को चुनौती, पढ़ें पौराणिक कथा

Mahabharata Facts: महाभारत के वीर अर्जुन की वीरता के किस्से तो हम सबने सुने हैं, लेकिन उनकी पत्नी चित्रांगदा की कहानी आज भी कई रहस्यों से भरी है. कहा जाता है कि द्रौपदी के अलावा अर्जुन की तीन और पत्नियां थीं, जिनमें मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा का स्थान सबसे खास है. महाभारत में वर्णित अर्जुन और चित्रांगदा की कहानी बेहद दिलचस्प है. ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध में चित्रांगदा ने अपने ही पति अर्जुन को चुनौती दी थी. राजा की एक कठिन शर्त से शुरू हुई यह प्रेम कहानी, पिता और पुत्र के बीच हुए एक भीषण युद्ध और संजीवन मणि के चमत्कार तक पहुंचती है. ऐसे में आइए जानते हैं, आखिर क्यों चित्रांगदा और उनके पुत्र बभ्रुवाहन का प्रसंग महाभारत के सबसे दिलचस्प किस्सों में से एक है. 

महाभारत काल की अनोखी प्रेम कहानी

वनवास काल के दौरान, अर्जुन भारत घूमने के क्रम में महेंद्र पर्वत से होते हुए समुद्र तट के रास्ते मणिपुर पहुंचे. वहां उनकी भेंट मणिपुर नरेश चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा से हुई. चित्रांगदा की सुंदरता और तेज को देखकर अर्जुन उन पर मोहित हो गए. अर्जुन ने राजा चित्रवाहन के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा और अपना परिचय पांडु पुत्र के रूप में दिया.

विवाह के लिए राजा चित्रवाहन की शर्त

राजा चित्रवाहन ने अपनी पुत्री का हाथ अर्जुन को देने के लिए एक विशेष शर्त रखी. दरअसल, उनके पूर्वज राजा प्रभंजन को भगवान शिव से वरदान मिला था कि उनके वंश में हर पीढ़ी में सिर्फ एक ही संतान होगी. चित्रवाहन की एकमात्र संतान चित्रांगदा ही थीं, जिन्हें वे पुत्र के समान मानते थे. राजा ने शर्त रखी कि चित्रांगदा और अर्जुन से उत्पन्न होने वाला पुत्र मणिपुर का उत्तराधिकारी बनेगा और वहीं रहेगा. अर्जुन ने इस शर्त को हंसी-खुशी स्वीकार किया और इस प्रकार दोनों का विवाह संपन्न हुआ.

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पुत्र बभ्रुवाहन का जन्म और अर्जुन की विदाई

विवाह के कुछ समय बाद चित्रांगदा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया. शर्त के अनुसार, अर्जुन ने पुत्र और पत्नी के पालन का उत्तरदायित्व राजा चित्रवाहन पर छोड़ा और आगे की यात्रा पर निकल गए. विदा लेते समय अर्जुन ने चित्रांगदा से कहा था कि भविष्य में जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करेंगे, तब वह अपने पिता के साथ इंद्रप्रस्थ जरूर आएं.

जब पुत्र के हाथों हुआ पिता का वध

कुरुक्षेत्र युद्ध के वर्षों बाद, जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो यज्ञ का घोड़ा घूमते हुए मणिपुर पहुंचा. घोड़े की रक्षा खुद अर्जुन कर रहे थे. जब मणिपुर नरेश बभ्रुवाहन को पिता के आगमन की सूचना मिली, तो वे आदरपूर्वक नगर की सीमा पर भेंट लेकर पहुंचे. लेकिन, किंतु अर्जुन ने इसे क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध माना और अपने पुत्र को युद्ध के लिए ललकारा. अर्जुन की दूसरी पत्नी नागकन्या उलूपी ने भी बभ्रुवाहन को अपने पिता से युद्ध करने के लिए उकसाया. पिता-पुत्र के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें बभ्रुवाहन के प्रहार से अर्जुन वीरगति को प्राप्त हो गए और खुद बभ्रुवाहन भी घायल हो गए.

यह भी पढ़ें: वो योद्धा जिनसे पिता के गर्भ से लिए था जन्म, रावण को चटाई धूल, मगर इंद्र ने क्यों धोखे से मरवा डाला?

उलूपी की 'संजीवन मणि' 

अर्जुन की मृत्यु का समाचार सुनकर चित्रांगदा रणभूमि में विलाप करने लगीं. उन्होंने अपनी बहन उलूपी को इस स्थिति का दोषी ठहराया और प्राण त्यागने का निश्चय किया. तभी होश में आने पर बभ्रुवाहन भी आत्मग्लानि से भर गए और आमरण अनशन पर बैठ गए.  मां और पुत्र के विलाप से द्रवित होकर उलूपी ने 'संजीवन मणि' का आह्वान किया. इस दिव्य मणि को अर्जुन के हृदय पर रखते ही वे गहरी नींद से जागे हुए मनुष्य की तरह जीवित हो उठे. आखिरकार, अर्जुन ने अपने पुत्र की वीरता को स्वीकार किया और पूरा परिवार युधिष्ठिर के यज्ञ में शामिल होने के लिए प्रस्थान कर गया.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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