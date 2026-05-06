Mahabharata Facts: अर्जुन और भीम के कुल कितने पुत्र थे? संख्या जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान!

Mahabharata Facts: महाभारत सिर्फ कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें रिश्तों की गहराई को भी बखूबी दर्शाया गया है. महाभारत में जब पांडव की बात आती है, तो अक्सर हमारा ध्यान उनके शौर्य और युद्ध कौशल पर रहता है, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन और आने वाली पीढ़ियों के बारे में कई ऐसी रोचक बातें हैं जिन्हें जानने की इच्छा आज भी कई लोगों के मन में रहती है. खासतौर पर भीम और अर्जुन, जो अपनी अपार शक्ति और अचूक धनुर्विद्या के लिए जाने जाते थे, उनकी संतानों ने भी इस धर्मयुद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. कहा जाता है कि उनके पुत्रों ने न सिर्फ अपने पिता के नाम को गौरवान्वित किया, बल्कि अपने बलिदान से महाभारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया. आइए, भीम और अर्जुन के वीर पुत्रों के बारे में जानते हैं.

भीम के तीन पराक्रमी पुत्र थे

गदाधारी भीम पांडवों में दूसरे स्थान पर थे. उनकी शारीरिक शक्ति जितनी अपार थी, उतनी ही विविधता उनके वैवाहिक संबंधों और संतानों में भी देखने को मिलती है. कहा जाता है कि भीम की मुख्य रूप से तीन पत्नियां थीं. पांडवों के पहले वनवास के दौरान, जब वे लाक्षागृह की साजिश से बचकर निकले, तब भीम की मुलाकात राक्षस राज हिडिम्ब की बहन हिडिम्बा से हुई. भीम ने हिडिम्ब का वध किया और हिडिम्बा से विवाह किया. इन दोनों का पुत्र घटोत्कच था, जो अपनी अद्भुत शक्तियों और वीरता के लिए प्रसिद्ध हुआ. कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में घटोत्कच ने अपनी शहादत देकर अर्जुन की प्राण रक्षा की थी.

वहीं, भीम की दूसरी पत्नी काशी की राजकुमारी बालंधरा थीं. उनसे भीम को सर्वगा नामक पुत्र प्राप्त हुआ. हालांकि सर्वगा ने महाभारत युद्ध में सीधे तौर पर कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई, लेकिन वह एक महान योद्धा माना जाता था. पांचों पांडवों की संयुक्त पत्नी द्रौपदी से भीम को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सुतसोम था. वह भी अपने पिता की तरह अत्यंत साहसी था.

Add Zee News as a Preferred Source

अर्जुन के कितने पुत्र थे

महाभारत के नायक और तीसरे पांडव भाई अर्जुन ने अपनी यात्राओं के दौरान कई विवाह किए. उनकी चार पत्नियां थीं और हरेक पुत्र ने इतिहास में अपनी एक अलग छाप छोड़ी. अर्जुन की सबसे प्रिय पत्नी सुभद्रा थीं, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन और यादव कुल की राजकुमारी थीं. उनके पुत्र अभिमन्यु की वीरता से पूरी दुनिया परिचित है. मजह 16 वर्ष की आयु में चक्रव्यूह भेदने वाले अभिमन्यु ने वह कर दिखाया जो बड़े-बड़े योद्धा न कर सके.

यह भी पढ़ें: आखिर क्यों महादेव के वरदान के बिना अधूरी थी बृहस्पति की सत्ता? जानें देवगुरु कैसे बने नवग्रहों में पूज्य

द्रौपदी से अर्जुन को श्रुतकर्मा नामक पुत्र प्राप्त हुआ. श्रुतकर्मा ने अपने पिता अर्जुन से ही धनुर्विद्या सीखी थी और वह एक कुशल तीरंदाज बना. जबकि, नागलोक की कन्या उलूपी अर्जुन की तीसरी पत्नी थीं. उनसे अर्जुन को इरावन नाम का पुत्र मिला. इरावन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपनी स्वेच्छा से आत्म बलिदान दिया था, जिसकी कहानी आज भी दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है. इसके अलावा मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन की चौथी पत्नी थीं. उनके पुत्र का नाम वभ्रुवाहन था. वह अपने पिता की तरह ही पराक्रमी था और आगे चलकर मणिपुर का शासक बना.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)