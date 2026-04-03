Mahabharata Facts: वह अदृश्य गिनती जिसने तय कर दिया था शिशुपाल का वध, पढ़ें कृष्ण के मौन का रहस्य

Mahabharata Facts: कहते हैं कि पाप का घड़ा जब तक भरता नहीं, तब तक न्याय का चक्र चलता नहीं. महाभारत में वर्णित श्रीकृष्ण और शिशुपाल की कथा इसका सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है. एक ओर भगवान का दिया हुआ अनूठा क्षमादान था, तो दूसरी ओर अहंकार में डूबा एक व्यक्ति जो हर पल अपनी मौत के करीब बढ़ रहा था. क्या आपने कभी सोचा है कि श्रीकृष्ण ने शिशुपाल को सुधारने के लिए ठीक 100 मौके ही क्यों दिए? आइए जानते हैं कि आखिर श्रीकृष्ण ने शिशुपाल के साथ ऐसा क्यों किया और इसके जुड़ी पौराणिक कथा क्या है.

अनोखा था शिशुपाल का जन्म

जब शिशुपाल पैदा हुआ, तो वह आम बच्चों जैसा नहीं था. उसके तीन आंखें और चार हाथ थे. उसके माता-पिता बहुत डर गए थे, लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि "घबराओ मत, यह बालक बहुत वीर बनेगा. जिस व्यक्ति की गोद में बैठने पर इसके फालतू हाथ और आंख गायब हो जाएंगे, वही इसकी मृत्यु का कारण भी बनेगा." एक दिन जब शिशुपाल के ममेरे भाई श्रीकृष्ण उसे देखने आए और उसे अपनी गोद में लिया, तो चमत्कार हुआ. शिशुपाल के फालतू हाथ गिर गए और तीसरी आंख गायब हो गई.

श्रीकृष्ण ने शिशुपाल की मां को दिया था ये वचन

यह देखकर शिशुपाल की मां (जो कृष्ण की बुआ थीं) घबरा गईं. उन्हें समझ आ गया कि कृष्ण ही उनके बेटे की मृत्यु का कारण बनेंगे. उन्होंने रोते हुए कृष्ण से भीख मांगी कि वे शिशुपाल को न मारें. तब कृष्ण ने अपनी बुआ को धीरज बंधाते हुए कहा- "बुआ, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं शिशुपाल के 100 अपराध (गालियां) माफ कर दूंगा. लेकिन जैसे ही 100 की गिनती पूरी होगी, उसके बाद मैं उसे दंड दूँगा."

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क्या थी नफरत की वजह?

शिशुपाल बड़ा होकर श्रीकृष्ण से नफरत करने लगा. कहते हैं कि शिशुपाल रुक्मिणी से शादी करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी श्रीकृष्ण से प्यार करती थीं और कृष्ण उन्हें ले गए. वह कंस और जरासंध जैसे बुरे राजाओं का मित्र था, जिन्हें कृष्ण पसंद नहीं थे.

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क्यों और कैसे हुआ शिशुपाल का वध?

एक बार महाराज युधिष्ठिर ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया. उस यज्ञ में दुनिया भर के बड़े-बड़े राजा और विद्वान आए थे. जब बात आई कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, तो कृष्ण का नाम चुना गया. यह देखकर शिशुपाल गुस्से से पागल हो गया. वह भरी सभा में खड़ा होकर श्रीकृष्ण को गंदी-गंदी गालियां देने लगा. श्रीकृष्ण चुपचाप मुस्कुराते रहे और उसकी गालियां गिनते रहे. पांडव उसे मारने दौड़े, लेकिन कृष्ण ने उन्हें रोक दिया. लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 101वीं गाली दी, कृष्ण की सहनशीलता का बांध टूट गया. उन्होंने कहा, "शिशुपाल! तुम्हारे 100 मौके पूरे हुए." शिशुपाल फिर भी नहीं रुका और अपनी तलवार निकाल ली. तभी कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिसने पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर काट दिया. मरने के बाद शिशुपाल की आत्मा कृष्ण की देह में समा गई, क्योंकि आखिरकार वह उन्हीं का द्वारपाल था जिसे मोक्ष मिल गया.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)