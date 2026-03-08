Mahabharata: चीर-हरण के समय क्यों नहीं खत्म हुई द्रौपदी की साड़ी? ये 3 कारण जानकर दंग रह जाएंगे आप!

Mahabharata Cheer Haran Facts: सनातन धर्म के ग्रंथों में धर्म के चार स्तंभ बताए गए हैं- सत्य, दया, तप और दान. शास्त्रों के मुताबिक, कलियुग में दान करना बेहद फलदायी होता है. श्रीरामचरितमानस के उत्तरकांड में भी कहा गया है कि कलियुग में दान किसी भी विधि से किया जाए, वह दान करने वाले का मंगल ही करता है. दान की महत्ता का अंदाजा द्रौपदी के चिर-हरण से लगाया जा सकता है. कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस साड़ी के अनंत होने के पीछे द्रौपदी के अपने दो महान पुण्य कर्म भी थे. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर चीर-हरण के वक्त द्रौपदी की साड़ी क्यों नहीं खत्म हुई और इसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी.

महात्मा ने दिया था द्रौपदी को खास वरदान

पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार द्रौपदी गंगा स्नान कर रही थीं. वहीं पास में एक महात्मा भी स्नान कर रहे थे, जिनकी लंगोट नदी में बह गई. अपनी लाज बचाने के लिए वह महात्मा जल से बाहर नहीं आ पा रहे थे और झाड़ियों में छिप गए. द्रौपदी ने जब उनकी विवशता देखी, तो उन्होंने बिना संकोच अपनी कीमती साड़ी का एक कोना फाड़कर जल की ओर बहा दिया. महात्मा ने उस वस्त्र से अपनी लाज बचाई और प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि, "पुत्री! समय आने पर विधाता तेरे इस वस्त्र के दान का मान अवश्य रखेगा."

द्रौपदी के लिए कवच बना श्रीकृष्ण का आशीर्वाद

दूसरा कथा भगवान श्रीकृष्ण और शिशुपाल वध से जुड़ी है. जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, तो चक्र के प्रहार से उनकी उंगली में चोट लग गई और खून बहने लगा. राजसी ठाट-बाट और अन्य लोगों के संकोच को किनारे रखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांध दी. भगवान कृष्ण ने तब द्रौपदी से कहा था कि वह इस रेशम के एक-एक धागे का कर्ज समय आने पर चुकाएंगे.

संकट के समय काम आया पुराना पुण्य

जब हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी असहाय होकर कृष्ण को पुकार रही थीं, तब वही 'साड़ी का टुकड़ा' भगवान की कृपा से एक विशाल पर्वत के समान साड़ी में बदल गया. महात्मा का आशीर्वाद और कृष्ण को दिया गया वह वस्त्र का टुकड़ा, द्रौपदी के लिए अक्षय कवच बन गया.

