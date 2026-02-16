Advertisement
Mahabharata Facts: क्या द्रौपदी के अहंकार ने ली घटोत्कच की जान? जानें महाभारत का वो अनसुना श्राप

Mahabharata Facts: क्या द्रौपदी के अहंकार ने ली घटोत्कच की जान? जानें महाभारत का वो अनसुना श्राप

Mahabharata Facts: महाभारत की हर कड़ी एक-दूसरे से जुड़ी हुई है. कहते हैं कि द्रौपदी का एक श्राप घटोत्कच के लिए काल बन गया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर द्रौपदी ने घटोत्कच को श्राप क्यों दिया था, इसके पीछे की वजह क्या थी और शास्त्रों में इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 16, 2026, 08:02 PM IST
Mahabharata Facts: क्या द्रौपदी के अहंकार ने ली घटोत्कच की जान? जानें महाभारत का वो अनसुना श्राप

Mahabharata Facts: महाभारत का महायुद्ध सिर्फ अस्त्रों-शस्त्रों का खेल नहीं था, बल्कि यह अनेक श्रापों और वरदानों का परिणाम था. जहां भीष्म, कर्ण, अर्जुन और अश्वत्थापा जैसे योद्धा ऋषियों और देवताओं के श्राप से बंधे थे, वहीं भीमपुत्र घटोत्कच की अकाल मृत्यु के पीछे भी एक शक्तिशाली श्राप को जिम्मेदार माना गया है. कहा जाता हैं कि घटोत्कच द्रौपदी को अपनी छोटी मां मानते थे. लेकिन, यह सुनकर आश्चर्य होता है कि आखिर द्रौपदी ने घटोत्कच को श्राप क्यों दिया था. दरअसल शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक बार द्रौपदी ने क्रोध में आकर अपने ही छोटे भतीजे को श्राप दे दिया था. आइए जानते हैं कि द्रौपदी के श्राप से जुड़ी पौराणिक कथा.

क्यों दिया था द्रौपदी ने घटोत्कच को श्राप?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब भीम और हिडिम्बा के पुत्र घटोत्कच पहली बार अपने पिता के राज्य (पांडवों की सभा) में आए, तो उन्होंने अपनी माता हिडिम्बा के कहने पर युधिष्ठिर और अन्य बड़ों का सम्मान तो किया, लेकिन द्रौपदी को वह उचित सम्मान नहीं दिया. कहते हैं कि द्रौपदी खुद एक महान राजा की पुत्री और पांडवों की पटरानी थीं. इसलिए वो बेहद दुखी हुईं. भरी सभा में अपना अपमान देख द्रौपदी का क्रोध फूट पड़ा. उन्होंने घटोत्कच से कहा कि अपनी राक्षसी मां के प्रभाव में आकर तुमने सनातन संस्कृति और मर्यादा का उल्लंघन किया है. क्रोध में आकर द्रौपदी ने श्राप दिया- "जा दुष्ट! तेरी आयु अत्यंत अल्प होगी और तू बिना किसी युद्ध के असमय ही काल के गाल में समा जाएगा."

घटोत्कच का बलिदान

कहा जाता है कि द्रौपदी का यही श्राप कुरुक्षेत्र के मैदान में सच साबित हुआ. युद्ध के दौरान घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया था. दुर्योधन भयभीत हो गया और उसने कर्ण को विवश किया कि वह अपने 'अमोघास्त्र' का प्रयोग घटोत्कच पर कर दे. कर्ण ने इस अस्त्र को अर्जुन वध के लिए सुरक्षित रखा था, लेकिन घटोत्कच के विध्वंस को रोकने के लिए उसे इसका उपयोग करना पड़ा. वह अस्त्र अमोघ था (जिसका वार खाली नहीं जाता) और इसके लगते ही घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हुए. कहा जाता है कि अगर द्रौपदी का श्राप और घटोत्कच का बलिदान न होता, तो कर्ण वह अस्त्र अर्जुन पर चलाता और युद्ध का परिणाम ही कुछ और होता.

घटोत्कच का वंश

घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की पुत्री कामकंठका से हुआ था. उनके दो पुत्र थे- अंजनपर्वा और बर्बरीक. कहते हैं कि बर्बरीक को महादेव और श्रीकृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त था. वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते थे, जिनके पास सिर्फ तीन बाण थे. वे इतने शक्तिशाली थे कि अकेले ही पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते थे. कहा जाता है कि श्रीकृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को देखते हुए उनसे दान में उनका शीश मांग लिया था. बाद में उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने उन्हें अपना नाम दिया. यही वजह है कि आज भी उन्हें कलयुग के अवतारी 'खाटू श्याम' के रूप में पूजा जाता है. 

