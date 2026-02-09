Advertisement
Mahabharata Facts: आखिर क्यों श्री कृष्ण के रथ को कहा जाता था 'गरुड़ध्वज'? जानें इससे जुड़ी 5 दिलचस्प बातें

Facts of Garudadhvaja Rath: महाभारत के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण का रथ बेहद अलौकिक और दिव्य था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके रथ का क्या नाम था और यह रथ उन्हें कहां से मिला. अगर आप भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य रथ से अनजान हैं, तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 09, 2026, 07:47 PM IST
Mahabharata Facts: कहा जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण का व्यक्तित्व बहुआयामी था. वे न सिर्फ एक कुशल कूटनीतिज्ञ थे, बल्कि 64 कलाओं में निपुण एक महान योद्धा भी थे. जहां एक ओर वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, वहीं मल्लयुद्ध में भी उनका कोई सानी नहीं था. आज जिसे हम मार्शल आर्ट्स के नाम से जानते हैं. मान्यता है कि उस कलारिपट्टू युद्ध कला की नींव खुद श्रीकृष्ण ने ही रखी थी. उनके पास न सिर्फ अजेय नारायणी सेना थी, बल्कि उनके अस्त्र-शस्त्र भी दिव्य थे. उनके धनुष का नाम सारंग, गदा का नाम कौमौदकी, खड्ग का नाम नंदक और उनके सुप्रसिद्ध गुलाबी शंख का नाम पाञ्चजन्य था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में श्रीकृष्ण के पास एक नहीं, बल्कि दो अत्यंत शक्तिशाली रथ थे? आइए जानते हैं उनसे जुड़ी खास बातें.

श्रीकृष्ण के दो दिव्य रथ हैं- गरुड़ध्वज और जैत्र

श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार, श्रीकृष्ण के पास दो मुख्य रथ थे. पहले का नाम गरुड़ध्वज था, जो उनकी पहचान का प्रतीक था, और दूसरे का नाम जैत्र था. जैत्र नाम से उनका एक वफादार सेवक भी था, जिसके नाम पर इस रथ का नाम पड़ा.

गरुड़ध्वज के सारथी और घोड़े

कहा जाता है कि गरुड़ध्वज कोई साधारण रथ नहीं था. इसे चलाने की जिम्मेदारी उनके कुशल सारथी दारुक पर थी. इस रथ को खींचने वाले चार दिव्य घोड़े थे, जिनके नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक थे. इनकी गति और शक्ति की तुलना हवा से की जाती थी.

हवा के वेग जैसी रफ्तार

इस रथ की सबसे बड़ी खासियत इसकी तीव्र गति थी. पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब श्रीकृष्ण राजकुमारी रुक्मिणी का हरण करने पहुंचे थे, तब वे इसी गरुड़ध्वज पर सवार थे. कहा जाता है कि यह रथ आंधी के वेग से मंदिर के पास आया, पलक झपकते ही श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी को रथ पर बैठाया और देखते ही देखते यह सबकी आंखों से ओझल हो गया.

कहां से आया था यह दिव्य रथ?

पौराणिक मान्यता है कि श्रीकृष्ण का यह रथ अलौकिक था और वे इसे स्वर्ग से लेकर आए थे. यह रथ अपनी चमक और बनावट में सबसे अलग था, जिस पर खुद भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव का चिह्न अंकित रहता था.

आज भी मौजूद हैं रथ के निशान

बिहार के राजगीर में आज भी महाभारत काल से जुड़े कई अवशेष मिलते हैं. वहां पत्थरों पर गहरी दरारें और पहियों के निशान मौजूद हैं, जिन्हें लेकर स्थानीय मान्यता है कि ये श्रीकृष्ण के रथ के ही निशान हैं. कहा जाता है कि जब वे स्वर्ग से अपना रथ लेकर धरती पर उतरे थे, तो रथ के वेग और वजन से पहाड़ों पर ये स्थायी लकीरें बन गई थीं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Mahabharata Facts

