Mahabharata: भगवान दत्तात्रेय का वह शिष्य, जिसने दशानन रावण को बना लिया था बंदी! पढ़ें दिलचस्प कथा

Mahabharata Pauranik Katha: महाभारत में अर्जुन को लेकर एक दिलचस्प कथा का जिक्र किया गया है. जिसके मुताबिक, अर्जुन को भगवान दत्तात्रेय का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था. कहत हैं कि अर्जुन ने उन्हीं के आशीर्वाद से एक बार दशानन रावण को बंदी बना लिया था. पढ़िए वह दिलचस्प पौराणिक कथा.

Jan 20, 2026, 10:00 PM IST
Pauranik Katha: पुराणों में अर्जुन नाम के दो महान योद्धाओं का वर्णन मिलता है. एक वे जो महाभारत के गांडीवधारी थे और दूसरे वे जो उनसे सदियों पहले हुए हैहय वंश के प्रतापी राजा कार्तवीर्य अर्जुन थे. अपनी अटूट भक्ति और शौर्य के कारण वे सहस्रबाहु के नाम से विख्यात हुए. उनकी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद रावण भी उनके सामने असहाय बन गया. महाभारत में एक कथा आती है, जिसके मुताबिक, अर्जुन को भगवान दत्तात्रेय का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था. जिसके प्रभाव से उन्होंने एक बार दशानन रावण को भी बंदी बना लिया था. आइए जानते हैं महाभारत में वर्णित उस दिलचस्प कथा के बारे में.

सहस्रबाहु अर्जुन का उद्भव और परिचय

भागवत पुराण के अनुसार, सहस्रबाहु का जन्म चंद्रवंशी राजा कृतवीर्य के घर हुआ था, जिसके कारण उन्हें 'कार्तवीर्य अर्जुन' भी कहा जाता है. उनके पूर्वज राजा महिष्मंत ने ही नर्मदा तट पर सुप्रसिद्ध महिष्मती नगरी (वर्तमान महेश्वर, मध्य प्रदेश) की स्थापना की थी. जन्म के समय उनका नाम एकवीर था. राजा कार्तवीर्य ने अपनी कठोर तपस्या से त्रिदेवों के अंशावतार भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया. दत्तात्रेय जी ने उन्हें वरदान स्वरूप एक हजार भुजाओं का बल और अजेय होने की शक्ति प्रदान की. इसी वरदान के बाद वे संसार में सहस्रार्जुन या सहस्रबाहु के नाम से पहचाने जाने लगे.

जब सहस्रबाहु ने दशानन रावण को बनाया बंदी

सहस्रबाहु की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण वह युद्ध है जो उनके और लंकापति रावण के बीच हुआ. पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक बार रावण अपनी विजय यात्रा के दौरान नर्मदा तट पर पहुंचा. वहां उसने देखा कि सहस्रबाहु ने अपनी हजार भुजाओं से नर्मदा के प्रवाह को रोक रखा है.

जब रावण ने सहस्रबाहु को चुनौती दी, तो दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ. सहस्रबाहु ने अपनी अपार शक्ति से रावण को बुरी तरह पराजित किया और उसे बंदी बना लिया. बाद में, रावण के पितामह महर्षि पुलत्स्य के हस्तक्षेप और आग्रह पर ही सहस्रबाहु ने रावण को मुक्त किया. इस हार के बाद रावण ने सहस्रबाहु की शक्ति को स्वीकार किया और उन्हें अपना मित्र बना लिया.

परशुराम से महासंग्राम 

शक्ति के अहंकार और ऋषि वशिष्ठ के एक प्राचीन शाप के प्रभाववश सहस्रबाहु का विवेक नष्ट होने लगा था. एक बार वे अपनी सेना सहित महर्षि जमदग्नि (भगवान परशुराम के पिता) के आश्रम पहुंचे. वहां उन्होंने दिव्य कामधेनु गाय का चमत्कार देखा, जो क्षण भर में पूरी सेना की भूख-प्यास शांत कर सकती थी.

लालच में आकर सहस्रबाहु ने बलपूर्वक उस कामधेनु का अपहरण कर लिया. जब भगवान परशुराम को इस अन्याय का पता चला, तो उन्होंने अपने पिता के सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए सहस्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा. इस महायुद्ध में परशुराम ने अपनी दिव्य कुल्हाड़ी (परशु) से सहस्रबाहु की हजार भुजाओं को काट दिया और आखिरकार उनका वध कर उन्हें पापों से मुक्ति दिलाई. मान्यता है कि परशुराम के हाथों मृत्यु प्राप्त कर सहस्रबाहु को मोक्ष की प्राप्ति हुई.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

