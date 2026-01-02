ब्रह्मतेज के सामने क्यों फीके पड़ गए राजसी शस्त्र? विश्वामित्र और वशिष्ठ के उस महायुद्ध की अनकही कथा

Pauranik Katha: भारतीय पौराणिक इतिहास में ऋषि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है. जहां वशिष्ठ शांति और ब्रह्मत्व के प्रतीक हैं, वहीं विश्वामित्र संकल्प और पुरुषार्थ की प्रतिमूर्ति.लेकिन, इन दो महान विभूतियों के बीच हुआ एक भीषण युद्ध आज भी लोगों को जानने के लिए उत्सुक करता है. दरअसल, वाल्मीकि रामायण, महाभारत और विभिन्न पुराणों में वर्णित यह युद्ध सिर्फ एक गाय के लिए नहीं, बल्कि राजसत्ता और अध्यात्म शक्ति के बीच श्रेष्ठता की जंग थी. ऐसे में पुराणों में वर्णित इस कथा से जानते हैं कि आखिर ब्रह्मतेज के सामने राजसी शस्त्र क्यों फीके पड़ गए और उससे जुड़ा रहस्य क्या है.

दिव्य गौ नंदिनी क्यों बनी विवाद की जड़

इस ऐतिहासिक संघर्ष का केंद्र बनी कामधेनु (नंदिनी), जो महर्षि वशिष्ठ के पास निवास करती थी. पौराणिक कथा के अनुसार, जब विश्वामित्र एक पराक्रमी राजा थे, तब वे अपनी विशाल सेना के साथ वशिष्ठ के आश्रम पधारे. वशिष्ठ ने नंदिनी के सहयोग से क्षण भर में पूरी सेना के लिए राजसी भोज का प्रबंध कर दिया.

नंदिनी की इस चमत्कारिक शक्ति को देख राजा विश्वामित्र के मन में लोभ जाग उठा. उनका मानना था कि ऐसी दिव्य शक्ति किसी आश्रम में नहीं, बल्कि राजा के पास होनी चाहिए. जब वशिष्ठ ने गौ माता को देने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया- यह कहते हुए कि नंदिनी उनके यज्ञ और आध्यात्मिक कार्यों का आधार है, तब विश्वामित्र ने बल प्रयोग करने का निर्णय लिया.

भीषण युद्ध

विश्वामित्र ने अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दिया, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने शस्त्र नहीं उठाए. उन्होंने सिर्फ अपनी योगशक्ति और नंदिनी के सामर्थ्य से एक विशाल दिव्य सेना प्रकट कर दी. देखते ही देखते राजा विश्वामित्र की चतुरंगिणी सेना और उनके सौ पुत्र उस ब्रह्मतेज के सामने धराशायी हो गए. इस हार ने विश्वामित्र के गौरव को मिट्टी में मिला दिया. उन्होंने अनुभव किया कि एक ऋषि का ब्रह्मदंड उनके हजारों बाणों और अस्त्रों से कहीं अधिक शक्तिशाली है.

प्रतिशोध से तपस्या तक का सफर

हार से तिलमिलाए विश्वामित्र ने राज-पाट त्याग दिया और भगवान शिव की कठोर तपस्या की. महादेव से दिव्य अस्त्र-शस्त्र प्राप्त करने के बाद उन्होंने फिर से वशिष्ठ पर आक्रमण किया, किंतु वशिष्ठ के ब्रह्म बल ने उनके सभी दैवीय अस्त्रों को निगल लिया. इस दूसरी पराजय ने विश्वामित्र की दृष्टि बदल दी.

इस घटना के बाद उन्होंने स्वीकार किया- "धिग्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजोबलं बलम्।" (अर्थात् क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्मतेज का बल ही वास्तविक बल है.) कहते हैं कि यही वह क्षण था जब विश्वामित्र ने निश्चय किया कि वे सिर्फ अस्त्रों से नहीं, बल्कि तपस्या से ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त करेंगे. वर्षों के कठोर त्याग और साधना के बाद, आखिरकार उन्होंने वह स्थान प्राप्त किया जहां स्वयं वशिष्ठ ने उन्हें 'ब्रह्मर्षि' कहकर स्वीकार किया.

