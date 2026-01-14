Advertisement
trendingNow13074531
Hindi Newsधर्मPauranik Katha: कान्हा के वैकुंठ जाने के बाद क्या हुआ उनकी बांसुरी का? जानिए उस अंतिम क्षण की रहस्यमयी कथा

Pauranik Katha: कान्हा के वैकुंठ जाने के बाद क्या हुआ उनकी बांसुरी का? जानिए उस अंतिम क्षण की रहस्यमयी कथा

Krishna flute Pauranik Katha: शास्त्र-पुराणों में भगवान श्रीकृष्ण की बांसुरी के अंतर्धान होने के पीछे कई आध्यात्मिक और पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कान्हा के वैकुंठ धाम जाने के बाद उनकी बांसुरी का क्या हुआ. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 14, 2026, 09:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pauranik Katha: कान्हा के वैकुंठ जाने के बाद क्या हुआ उनकी बांसुरी का? जानिए उस अंतिम क्षण की रहस्यमयी कथा

Pauranik Katha: भगवान श्रीकृष्ण और उनकी बांसुरी का संबंध देह और आत्मा के समान माना जाता है. कान्हा की मुरली सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और दिव्यता का वह स्वर था जिसने पूरी सृष्टि को मंत्रमुग्ध कर दिया. लेकिन भक्तों के मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि द्वापर युग के अंत में जब श्रीकृष्ण अपनी लीला समाप्त कर वैकुंठ लौटे, तो उनकी उस प्रिय बांसुरी का क्या हुआ? शास्त्र-पुराणों में भगवान श्रीकृष्ण की बांसुरी के अंतर्धान होने के पीछे कई आध्यात्मिक और पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर जब भगवान श्रीकृष्ण वैकुंठ चले गए तो उनकी बांसुरी कहां गई और उसका क्या हुआ.

शिव का उपहार 

पौराणिक कथाओं के अनुसार, श्रीकृष्ण को यह बांसुरी स्वयं भगवान शिव ने उपहार स्वरूप भेंट की थी. कहा जाता है कि जब महादेव बाल कृष्ण के दर्शन करने गोकुल आए थे, तब उन्होंने ऋषि दधीचि की हड्डी से निर्मित इस अलौकिक बांसुरी को कान्हा को दिया था. यह बांसुरी आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक थी, जिसकी तान सुनकर न केवल गोपियां, बल्कि प्रकृति का कण-कण झूम उठता था.

Add Zee News as a Preferred Source

जब राधा के लिए तोड़ दी अपनी सबसे प्रिय मुरली

एक अत्यंत भावुक लोककथा के अनुसार, श्रीकृष्ण की बांसुरी उनके और राधा के निस्वार्थ प्रेम की साक्षी थी. जब द्वारका में माता राधा ने अपने जीवन की अंतिम सांसें लीं, तब श्रीकृष्ण ने उनके अंतिम समय में उनकी इच्छा पूरी करने के लिए सबसे मधुर तान छेड़ी. राधा जी के देह त्यागने के बाद, श्रीकृष्ण अत्यंत दुखी हुए. उन्होंने माना कि उनके प्रेम की आधार स्तंभ राधा ही नहीं रहीं, तो इस प्रेम के संगीत का अब कोई औचित्य नहीं. शोक और वैराग्य के उस क्षण में श्रीकृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़कर झाड़ियों में फेंक दिया और उसके बाद अपने पूरे जीवन में कभी कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया.

द्वारका के साथ समुद्र में विलीन

भागवत परंपरा की एक अन्य मान्यता यह है कि बांसुरी श्रीकृष्ण की लीला-शक्ति का हिस्सा थी. जब महाभारत के युद्ध के बाद यदुवंश का नाश हुआ और श्रीकृष्ण ने अपनी देह त्यागने का निर्णय लिया, तब पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई. मान्यका है कि कृष्ण की वह अलौकिक बांसुरी भी द्वारका के वैभव के साथ गहरे सागर में हमेशा के लिए विलीन हो गई. क्योंकि वह एक दिव्य वस्तु थी, उसे इस नश्वर संसार में नहीं रहना था.

वंशी वृक्ष में परिवर्तन का रहस्य

ब्रज क्षेत्र की लोक मान्यताओं के अनुसार, श्रीकृष्ण ने अपनी बांसुरी को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे यमुना के तट पर छोड़ दिया था. कहा जाता है कि वह दिव्य बांसुरी समय के साथ एक पवित्र वृक्ष या लता के रूप में परिवर्तित हो गई. आज भी ब्रज में कुछ पुराने वृक्षों को 'वंशी वट' या 'वंशी वृक्ष' के रूप में पूजा जाता है. संतों का मानना है कि बांसुरी कभी नष्ट नहीं हो सकती, वह सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण कर अलौकिक हो गई है.

यह भी पढ़ें: सूरदास ने कान्हा से क्यों मांग लिया था अंधेपन का वरदान? जानें भक्त और भगवान की यह भावुक कथा

बांसुरी का त्याग

आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, बांसुरी का गायब होना एक बड़े जीवन दर्शन को दर्शाता है. जब तक कृष्ण वृंदावन में रहे, वे  प्रेम अवतार थे. लेकिन जब उन्होंने द्वारका का राजकाज संभाला, तो वे  योगेश्वर और  धर्म रक्षक बने. राजधर्म और कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए उन्होंने अपनी बांसुरी का त्याग कर दिया. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

pauranik katha

Trending news

ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची
Air defence system
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची
पीरियड्स के दर्द से 19 साल की लड़की की मौत! जानें वो दर्दनाक दास्तां जो ना कही गई
shocking story
पीरियड्स के दर्द से 19 साल की लड़की की मौत! जानें वो दर्दनाक दास्तां जो ना कही गई
भगवंत मान सरकार ने पंजाब में रेबीज़ के खतरे से निपटने के लिए किए व्यापक सुधार
Punjab news
भगवंत मान सरकार ने पंजाब में रेबीज़ के खतरे से निपटने के लिए किए व्यापक सुधार
'कुछ जब्त ही नहीं हुआ तो याचिका क्यों', I-PAC रेड मामले में TMC की याचिका खारिज
west bengal news in hindi
'कुछ जब्त ही नहीं हुआ तो याचिका क्यों', I-PAC रेड मामले में TMC की याचिका खारिज
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में मनाया भारत की साहित्यिक विविधता का उत्सव
World Book Fair
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में मनाया भारत की साहित्यिक विविधता का उत्सव
'घर पर कोई कैश बरामद नहीं हुआ...,' जांच समिति के सामने जस्टिस वर्मा का बड़ा दावा
Justice Varma
'घर पर कोई कैश बरामद नहीं हुआ...,' जांच समिति के सामने जस्टिस वर्मा का बड़ा दावा
जिस बर्फ पर चलते थे लोग, अब वहां बह रही है मौत की धारा; अचानक बंद हुआ खतरनाक ट्रेक
india
जिस बर्फ पर चलते थे लोग, अब वहां बह रही है मौत की धारा; अचानक बंद हुआ खतरनाक ट्रेक
'जिन्होंने कभी फाइटर प्लेन उड़ाए ही नहीं, वो', राफेल डील पर क्या बोले रिटायर्ड मेजर
Rafale deal
'जिन्होंने कभी फाइटर प्लेन उड़ाए ही नहीं, वो', राफेल डील पर क्या बोले रिटायर्ड मेजर
'भविष्य में MVA या उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
maharashtra news in hindi
'भविष्य में MVA या उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
'उत्तर भारत की लड़कियों को...', DMK सांसद के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा
Tamil Nadu
'उत्तर भारत की लड़कियों को...', DMK सांसद के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा