Pauranik Katha: जब द्रौपदी के एक शाप ने तय कर दी थी घटोत्कच की मृत्यु! जानें महाभारत की वो पौराणिक कथा

Pauranik Katha: भीम और हिडिम्बा के पुत्र घटोत्कच महाभारत के एक अत्यंत शक्तिशाली और मायावी योद्धा थे. उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया था. उनकी वीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें रोकने के लिए कर्ण को विवश होकर अपना सबसे घातक अमोघ अस्त्र उन पर चलाना पड़ा, जिसे कर्ण ने अर्जुन के वध के लिए सुरक्षित रखा था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा योद्धा जिसे युद्ध के मैदान में कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती थी, उसकी मृत्यु के पीछे एक महिला का क्रोध और श्राप छिपा था? आइए जानते हैं महाभारत का वह दिलचस्प किस्सा जब अपनी ही संतान जैसे घटोत्कच को द्रौपदी ने भयानक श्राप दे दिया था.

महाभारत का अनसुना श्राप

महाभारत का युद्ध सिर्फ अस्त्र-शस्त्रों का नहीं, बल्कि श्रापों और वरदानों का भी खेल था. जहां कर्ण के पास इंद्र का दिया हुआ अमोघ अस्त्र था, वहीं घटोत्कच के पास अपार मायावी शक्तियां थीं. लेकिन इन सबसे ऊपर था द्रौपदी का वो श्राप, जिसने शक्तिशाली घटोत्कच की आयु को सीमित कर दिया था.

द्रौपदी के अपमान की घटना

पौराणिक कथा के अनुसार, जब भीम और हिडिम्बा का पुत्र घटोत्कच पहली बार पांडवों की सभा में पहुंचा, तो उसने अपनी माता हिडिम्बा के निर्देशों का पालन किया. हिडिम्बा ने उसे सिखाया था कि पिता के परिवार में सबसे पहले पिता और वरिष्ठ पांडवों का अभिवादन करना. इस क्रम में घटोत्कच ने युधिष्ठिर और भीम का सम्मान तो किया, लेकिन द्रौपदी को प्रणाम करना भूल गया. द्रौपदी ने इसे अपना घोर अपमान माना. उन्हें लगा कि एक राक्षसी का पुत्र होने के नाते घटोत्कच ने जानबूझकर एक क्षत्राणी और रानी का अनादर किया है.

क्रोध में दिया गया श्राप

द्रौपदी का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने भरी सभा में घटोत्कच को टोकते हुए कहा कि उसका यह अहंकार उसकी राक्षसी माता की शिक्षा का परिणाम है. आवेश में आकर द्रौपदी ने उसे श्राप दे दिया- "जिस तरह तूने बड़ों और राजाओं की सभा में मेरा अपमान किया है, जा दुष्ट! तेरा जीवन बहुत संक्षिप्त होगा. तू लंबी आयु नहीं जिएगा और बिना किसी व्यक्तिगत शत्रुता या सीधे द्वंद्व के मारा जाएगा."

युद्ध का वो निर्णायक मोड़

यही कारण था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब घटोत्कच ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया, तब दुर्योधन घबरा गया. उसने कर्ण को विवश किया कि वह अर्जुन के लिए बचाकर रखा गया अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चला दे. द्रौपदी के श्राप के कारण ही वह अमोघ शक्ति का शिकार बना, अन्यथा उसे हराना असंभव था.

घटोत्कच का वंश

घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की पुत्री कामकंठका से हुआ था. श्रीकृष्ण के वरदान स्वरूप उन्हें एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम बर्बरीक था. बर्बरीक को अपनी माता से तीन अचूक बाण प्राप्त थे, जिनसे वे पूरी दुनिया को जीत सकते थे. उनकी शक्ति अर्जुन और कर्ण से भी अधिक मानी जाती थी. जब बर्बरीक युद्ध में शामिल होने आए, तो श्रीकृष्ण ने उनकी शक्ति और हारने वाले का साथ देने के संकल्प को भांप लिया. धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष धरकर बर्बरीक से उनका सिर दान में मांग लिया. बर्बरीक की भक्ति और दानवीरता से प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने उन्हें अपना नाम दिया. आज उन्हीं बर्बरीक को दुनिया खाटू श्याम के नाम से पूजती है.

