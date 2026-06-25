Mahabharata sage bhrigu curse: पौराणिक कथाओं में महर्षि भृगु और उनके क्रोध के कई किस्से मिलते हैं. ऐसा ही एक बेहद दिलचस्प प्रसंग महाभारत ग्रंथ में आता है. यह कहानी बताती है कि कैसे महर्षि भृगु के एक गुस्से भरे श्राप के कारण पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई थी और स्वयं अग्निदेव संसार से रूठकर गायब हो गए थे.
महर्षि भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था, जो देखने में बेहद सुंदर और धार्मिक थीं. एक बार जब महर्षि भृगु आश्रम में नहीं थे और नदी पर स्नान करने गए थे, तब एक राक्षस वहां आ धमका. खास बात यह थी कि उस राक्षस का नाम भी पुलोमा ही था. ऋषि की पत्नी को देखते ही वह राक्षस उन पर मोहित हो गया और उसने उनका अपहरण करने का मन बना लिया.
ऋषि की पत्नी ने उस राक्षस को एक साधारण मेहमान समझा और उसका आदर सत्कार करके उसे भोजन कराया. भोजन करने के बाद राक्षस ने अपने दिल की बात कही. उसने दावा किया कि बचपन में उसने पुलोमा को अपनी पत्नी मान लिया था. ऋषि पत्नी ने उसकी इस बात का कड़ा विरोध किया. तब अपनी बात को सच साबित करने के लिए राक्षस ने आश्रम में जल रही पवित्र अग्निदेव से गवाही मांगी.
उसने पूछा कि क्या वह सच कह रहा है. अग्निदेव हमेशा सच का साथ देते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि राक्षस की बात एक हद तक सच है. बचपन में पुलोमा के पिता ने मजाक में उसे राक्षस को सौंपने की बात कही थी, जिसे इस राक्षस ने सच मान लिया. हालांकि अग्निदेव ने यह भी साफ किया कि धार्मिक रीति रिवाज से पुलोमा का विवाह महर्षि भृगु से हुआ है, इसलिए वही उनके असली पति हैं.
अग्निदेव की गवाही सुनते ही राक्षस ने आव देखा न ताव और पुलोमा का जबरन अपहरण करके भागने लगा. उस समय ऋषि पत्नी गर्भवती थीं. संकट की इस घड़ी में उनके गर्भ से एक बेहद तेजवान बालक अपने आप बाहर निकल आया. उस नन्हे बच्चे के शरीर से इतना भयंकर तेज निकला कि पुलोमा राक्षस वहीं जलकर राख हो गया. गर्भ से अचानक गिर जाने के कारण इस तेजस्वी बालक का नाम आगे चलकर च्यवन ऋषि पड़ा.
इसके बाद जब महर्षि भृगु वापस आश्रम लौटे और उन्होंने पूरी घटना सुनी, तो वे गुस्से से लाल हो गए. उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि उस राक्षस को तुम्हारा पता किसने बताया था. पत्नी ने जब अग्निदेव का नाम लिया, तो भृगु ऋषि ने बिना सोचे समझे अग्निदेव को श्राप दे दिया कि वे 'सर्वभक्षी' यानी हर अच्छी बुरी और गंदी चीज को खाने वाले बन जाएं.
बिना किसी गलती के ऐसा भयंकर श्राप पाकर अग्निदेव का स्वाभिमान जाग उठा. उन्होंने भृगु ऋषि से कहा कि मैंने सिर्फ सच बोला था और सच बोलने की यह सजा सरासर गलत है. अग्निदेव ने विरोध जताते हुए कहा कि इंसानों द्वारा यज्ञ में दी जाने वाली पवित्र आहुतियां मेरे जरिए ही देवताओं तक पहुंचती हैं. अब सर्वभक्षी होने के बाद मैं भला उन पवित्र चीजों को कैसे छू सकता हूँ.
यह कहकर नाराज अग्निदेव पूरी पृथ्वी से गायब हो गए. अग्निदेव के लुप्त होते ही संसार में हाहाकार मच गया. सारे धार्मिक काम, यज्ञ और हवन पूरी तरह रुक गए. इस भयानक संकट को देखकर सभी देवी देवता और ऋषि मुनि घबरा गए. वे तुरंत मदद मांगने के लिए सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे.
ब्रह्मा जी ने मामले की गंभीरता को समझा और तुरंत अग्निदेव को अपने पास बुलाया. उन्होंने अग्निदेव को बहुत प्यार से समझाया कि उनके बिना यह संसार नहीं चल सकता. ब्रह्मा जी ने भृगु ऋषि के श्राप को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया, लेकिन उसमें एक बड़ा बदलाव कर दिया.
उन्होंने वरदान दिया कि अग्नि की केवल निचली लपटें ही खराब चीजों को नष्ट करेंगी, जबकि उनकी मुख्य ज्वाला हमेशा की तरह पवित्र और शुद्ध बनी रहेगी. ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर अग्निदेव का गुस्सा शांत हुआ. वे संतुष्ट होकर दोबारा धरती पर प्रकट हुए, जिसके बाद संसार के सभी यज्ञ और शुभ काम फिर से शुरू हो सके.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)