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जब भृगु ऋषि के श्राप से रूठकर गायब हो गए थे अग्निदेव, जानिए कैसे एक राक्षस की गवाही ने पूरी दुनिया को डाल दिया था संकट में!

Mahabharata sage bhrigu curse: ये खबर महाभारत के आदि पर्व के आधार पर महर्षि भृगु द्वारा अग्निदेव को दिए गए सर्वभक्षी होने के श्राप, च्यवन ऋषि के जन्म और ब्रह्मा जी द्वारा अग्निदेव को मनाकर संसार को संकट से बचाने की प्रामाणिक कथा को बयां करता है.

Written Byharsh singh
Published: Jun 25, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:52 PM IST
जब भृगु ऋषि के श्राप से रूठकर गायब हो गए थे अग्निदेव, जानिए कैसे एक राक्षस की गवाही ने पूरी दुनिया को डाल दिया था संकट में!

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है. करीब तीन महीने तक उन्होंने जी भारत में डिफेंस बीट पर काम किया, जहां उनकी रिपोर्टिंग और फैक्ट-आधारित स्टाइल को खूब सराहना मिली. इसके पहले ये ऑटोमोबाइल की खबरें भी करते थे. अब हर्ष धर्म से जुड़ी खबरों की कवरेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में दर्शकों तक जरूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. हर्ष अपनी धारदार लेखन शैली, भरोसेमंद खबरों और रिकॉर्ड पेज-व्यूज के लिए जाने जाते हैं. बिहार चुनाव 2025 की लाइव कवरेज के दौरान उनके अपडेट्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं:Harsh.singh@India.com

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