महाभारत का वो 'सीक्रेट' रसोइया, जिसे युद्ध से पहले ही पता चल जाता था कल कितने सैनिक मरेंगे; श्रीकृष्ण की मूंगफली से जुड़ा है रहस्य!

महाभारत के युद्ध के बारे में तो आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के इस भयानक युद्ध में एक ऐसा सीक्रेट रसोइया भी था, जिसे पहले से ही सब पता चल जाता था. इस युद्ध में लाखों सैनिकों ने भाग लिया था. इतनी बड़ी सेना के लिए रोज भोजन का प्रबंधन करना कोई मामूली बात नहीं थी.
लेकिन उडुपी के राजा ने इस काम को इतनी कुशलता से संभाला कि युद्ध के दौरान एक दाना अन्न भी कभी बर्बाद नहीं हुआ. सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उन्हें युद्ध शुरू होने से पहले ही यह बात एकदम सटीक पता चल जाती थी कि अगले दिन युद्ध के मैदान में कितने सैनिक मरने वाले हैं.
जब महाभारत का युद्ध तय हुआ, तो देश दुनिया के तमाम राजा किसी न किसी पक्ष से जुड़ रहे थे. कोई कौरवों की तरफ था, तो कोई पांडवों की तरफ से लड़ रहा था. इसी दौरान उडुपी के राजा भी अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे.
लेकिन उन्होंने युद्ध में हथियार उठाने के बजाय एक बेहद जरूरी काम चुना. उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से कहा कि वे दोनों तरफ के लाखों सैनिकों के लिए भोजन बनाने की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं.
श्रीकृष्ण ने उनकी इस निस्वार्थ सेवा को स्वीकार कर लिया. इसके बाद उडुपी के राजा ने अपनी देखरेख में भोजन का ऐसा बेजोड़ प्रबंधन किया, जिसकी चर्चा आज भी की जाती है.
कुरुक्षेत्र के मैदान में हर दिन हजारों सैनिक मारे जाते थे. ऐसे में रसोई संभालने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि रोज शाम को कितना खाना बनाया जाए. अगर खाना कम पड़ता, तो थके हारे सैनिक भूखे रह जाते.
अगर खाना ज्यादा बनता, तो भारी मात्रा में अन्न की बर्बादी होती, जिसे उस समय महापाप माना जाता था. लेकिन उडुपी के राजा की रसोई में कभी भी एक दाना भोजन बर्बाद नहीं हुआ.
जितने सैनिक दिनभर के युद्ध के बाद जीवित बचते थे, शाम को ठीक उतने ही लोगों के लिए भोजन तैयार मिलता था. ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि उन्हें हर दिन की सटीक संख्या का अंदाजा मिल जाता था.
इस अद्भुत चमत्कार के पीछे स्वयं भगवान श्रीकृष्ण और उडुपी के राजा के बीच का एक गुप्त समीकरण था. दरअसल, हर रात को युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्रीकृष्ण अपने शिविर में मूंगफली के कुछ दाने चबाते थे.
उडुपी के राजा हर रात श्रीकृष्ण के पास जाते थे और देखते थे कि उन्होंने कुल कितने दाने खाए हैं. श्रीकृष्ण जितने दाने चबाते थे, राजा उसी के हिसाब से अगले दिन मरने वाले सैनिकों की संख्या का हिसाब लगा लेते थे. ये दोनों के बीच का एक ऐसा सीक्रेट था, जिसकी भनक पांडवों या कौरवों में से किसी को भी नहीं थी.
इस अनोखे गणित को समझने के लिए उडुपी के राजा एक खास अनुपात का इस्तेमाल करते थे. उदाहरण के लिए, अगर भगवान श्रीकृष्ण ने रात को अपने हाथ से उठाकर ठीक 10 दाने मूंगफली के खाए, तो उडुपी के राजा समझ जाते थे कि अगले दिन युद्ध के मैदान में 10 हजार सैनिक वीरगति को प्राप्त होने वाले हैं.
इसी हिसाब से वे अपनी रसोई में बनने वाले भोजन की मात्रा को तुरंत कम कर देते थे. श्रीकृष्ण के इसी दिव्य संकेत की मदद से राजा को युद्ध शुरू होने से पहले ही कल की तबाही का पूरा अंदाजा हो जाता था, जिससे पूरे 18 दिनों तक महाभारत के महायुद्ध में अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं गया.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)