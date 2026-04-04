Advertisement
trendingNow13165334
Hindi Newsधर्मMahabharata Tips: बुरे वक्त में ढाल बनेंगे श्रीकृष्ण के ये उपदेश, संकट से बचने के लिए खास हैं महाभारत के 5 टिप्स

Mahabharata Tips: बुरे वक्त में ढाल बनेंगे श्रीकृष्ण के ये उपदेश, संकट से बचने के लिए खास हैं महाभारत के 5 टिप्स

Mahabharata Tips: महाभारत के अनुसार जीवन के कुरुक्षेत्र में वही जीतता है जो होश और जोश का संतुलन बनाकर चलता है. श्रीकृष्ण कहते हैं कि अगर हम आने वाले संकट के लिए तैयारी रखें, अपनी जुबान पर लगाम दें, वक्त की अहमियत समझें, लालच कम करें और बेवजह के डर को छोड़ दें, तो हम किसी भी बड़ी मुसीबत को आसानी से पार कर सकते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 04, 2026, 02:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mahabharata Tips: बुरे वक्त में ढाल बनेंगे श्रीकृष्ण के ये उपदेश, संकट से बचने के लिए खास हैं महाभारत के 5 टिप्स

Mahabharata Tips: महाभारत सिर्फ एक पुराने युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की हर छोटी-बड़ी मुश्किल का हल बताने वाला एक धर्मग्रंथ है. आज के दौर में जब हम तनाव, काम के बोझ और भविष्य की चिंता में घिरे रहते हैं, तो हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में दी गई सीख हमारे बड़े काम आती है. महाभारत के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण की छोटी-छोटी मगर गहरी बातें आज के डिजिटल युग में हमें सफल, शांत और निडर बना सकती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं महाभारत के वे 5 आसान मंत्र जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं और बुरे वक्त में ढाल बन सकते हैं. 

बिना तैयारी के मैदान में न उतरें

जीवन में सफलता और सुरक्षा इत्तेफाक से नहीं मिलती, बल्कि एक बेहतर रणनीति का नतीजा होती है. पांडवों के पास कौरवों जैसी विशाल सेना नहीं थी, लेकिन उनके पास भगवान श्रीकृष्ण का मास्टर प्लान था. ऐसे में चाहे निवेश हो या करियर, हमेशा एक प्लान-बी तैयार रखें. बिना योजना के जीवन एक दिशाहीन नाव की तरह है जो किसी भी लहर से डूब सकती है.

रखें वाणी का संयम

कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध टल सकता था, अगर कुछ मौकों पर शब्दों की मर्यादा न लांघी गई होती. द्रौपदी के कड़वे बोल या शकुनि की कुटिल बातों ने पूरे वंश का विनाश कर दिया. आज के सोशल मीडिया के दौर में हमारा एक गलत कमेंट या गुस्से में किया गया पोस्ट बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है. संकट के समय शांत रहकर और मीठा बोलकर ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

समय की कद्र

गीता का संदेश स्पष्ट है कि जीवन बहुत छोटा है. आलस्य और बेकार की बातों में समय गंवाना खुद के साथ अन्याय है. इसलिए, प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करें. अपनी जिम्मेदारियों के अलावा कुछ ऐसा रचनात्मक कार्य करें जिससे समाज और आपकी आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे. आज का सही निवेश ही कल की सुखद नींव है.

यह भी पढ़ें: पितृ दोष दूर करने के लिए बेहद खास है वैशाख अमावस्या, इन कार्यों को करने से पितृदेव होंगे प्रसन्न

लालच से तौबा

अत्यधिक लोभ इंसान के जीवन को नर्क बना देता है. महाभारत में श्रीकृष्ण ने बताया है कि जो आज आपका है, कल वह किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा. ऐसे में भौतिक चीजों के पीछे पागलों की तरह भागने के बजाय रिश्तों, प्रेम और अपनत्व की पूंजी कमाएं. याद रखें, अंत में बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि लोगों की दुआएं और आपके अच्छे कर्म ही साथ जाते हैं.

चिंता और डर को कहें बाय-बाय

महाभारत के अनुसार, मृत्यु और हार तो निश्चित है, फिर डरना क्यों? भविष्य की चिंता और खोने का डर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और इम्यून सिस्टम (रोग प्रतिरोधक क्षमता) को कमजोर करता है. चिंतामुक्त जीवन ही सबसे बड़ी दौलत है. जिसने ईमानदारी और संयम के साथ जीवन जिया है, उसे किसी बात का भय नहीं होता. वर्तमान में जीना सीखें और खुद पर भरोसा रखें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Mahabharata Tips

Trending news

CBSE की 3-लैंग्वेज पॉलिसी पर बवाल: स्टालिन बोले- यह पढ़ाई नहीं, हिंदी थोपने का प्लान
MK Stalin
CBSE की 3-लैंग्वेज पॉलिसी पर बवाल: स्टालिन बोले- यह पढ़ाई नहीं, हिंदी थोपने का प्लान
मिडिल ईस्ट जंग की वजह से थमी प्लास्टिक फैक्ट्रियों की चाल, अब उद्योग पर संकट के बादल
Middle East War
मिडिल ईस्ट जंग की वजह से थमी प्लास्टिक फैक्ट्रियों की चाल, अब उद्योग पर संकट के बादल
भारत के 7वें LPG टैंकर ने पार किया होर्मुज, जल्द पहुंचेगा भारत; 17 जहाज कतार में
Iran-US War
भारत के 7वें LPG टैंकर ने पार किया होर्मुज, जल्द पहुंचेगा भारत; 17 जहाज कतार में
ब्लैक मनी केस में चौंकाने वाला खुलासा! 167 केस में 46 मामले पनामा पेपर्स से जुड़े
Panama papers
ब्लैक मनी केस में चौंकाने वाला खुलासा! 167 केस में 46 मामले पनामा पेपर्स से जुड़े
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा
Shahsi Tharoor
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा
नासिक: कुएं में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों ने तोड़ा दम
Maharashtra news
नासिक: कुएं में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों ने तोड़ा दम
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
Assembly Election 2026
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
weather update
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
Raghav Chadha
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?
Allahabad High Court
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?