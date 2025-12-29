Mahabharata Story: महाभारत के 'धोखे वाले विवाह', जब अपनों के छल का शिकार हुए धृतराष्ट्र और दुर्योधन, जानें इनकी शादियों का काला सच

Mahabharata Pauranik Katha: महाभारत सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है. यह हमारे मन के लालच, प्यार, गुस्से और उलझे हुए रिश्तों की कहानी है. इसमें कई बार यह समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि राजनीति के चक्कर में लोग नैतिकता को भूल जाते थे. खासकर इस कहानी में होने वाली शादियों को देखें, तो समझ आता है कि वहां किसी की पसंद या नापसंद की कोई कीमत नहीं थी. लोगों की अपनी भावनाओं और खुशियों को खानदान की इज्जत या राजपाट की खातिर कुर्बान कर दिया जाता था. आइए जानते हैं महाभारत की उस अनसुनी कहानी के बारे में जब अपनों के छल का शिकार धृतराष्ट्र और दुर्योधन को होना पड़ा था.

भीष्म की प्रतिज्ञा और अंबा का प्रतिशोध

महाभारत की आधारशिला भीष्म की उस कठोर प्रतिज्ञा पर टिकी है, जहां उन्होंने अपने पिता शांतनु की खुशी के लिए राज्य और वैवाहिक सुख का त्याग कर दिया. इसी प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने काशीराज की तीन पुत्रियों- अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण किया. वे चाहते थे कि इन बहनों का विवाह उनके शारीरिक रूप से अक्षम भाइयों (विचित्रवीर्य और वीर्यसेन) से हो. अंबा, जो राजा शाल्व से प्रेम करती थी, न तो अपने प्रेमी की हो सकी और न ही भीष्म की. आखिरकार इस धोखे ने अंबा के भीतर प्रतिशोध की ऐसी ज्वाला जलाई जो भीष्म की मृत्यु का कारण बनी.

गांधारी

धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह भी एक तरह के छल पर आधारित था. विवाह तय होने तक गांधारी को यह जानकारी नहीं थी कि उनके होने वाले पति जन्मांध हैं. जब उन्हें इस सत्य का पता चला, तो उन्होंने विरोध करने के बजाय अपने पति के दुख को साझा करने के लिए अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली. हालांकि इसे पतिव्रता धर्म कहा गया, लेकिन एक महिला के दृष्टिकोण से यह सूचना छुपाना उसके अधिकारों का हनन था.

द्रौपदी

द्रौपदी का जीवन संघर्षों की एक लंबी श्रृंखला है. स्वयंवर में अर्जुन द्वारा जीते जाने के बाद, कुंती के अनजाने में कहे गए वचनों के कारण उन्हें पांचों भाइयों की पत्नी बनना पड़ा. हालांकि वे अर्जुन को समर्पित थीं, लेकिन पारिवारिक अखंडता बनाए रखने के लिए उन्हें एक ऐसी स्थिति को स्वीकार करना पड़ा जिसने उन्हें आजीवन एक अनूठी और कठिन अग्निपरीक्षा में डाले रखा.

भानुमति और दुर्योधन का जबरन विवाह

दुर्योधन द्वारा भानुमति का हरण उसके अहंकार और शक्ति प्रदर्शन का उदाहरण है. स्वयंवर में जब भानुमति ने दुर्योधन को अनदेखा किया, तो अपमानित महसूस कर दुर्योधन ने कर्ण की सहायता से बलपूर्वक उसे अपनी रानी बनाया. यह विवाह किसी प्रेम या सहमति का नहीं, बल्कि अधिकार और विजय का प्रतीक था.

कुंती और सत्यवती

महाभारत में सिर्फ पुरुषों ने ही नहीं, बल्कि स्त्रियों ने भी परिस्थितियों वश कुछ सच छिपाए. विवाह से पहले कर्ण के जन्म के सत्य को उन्होंने पांडु से छिपाकर रखा, जिसने भविष्य में कर्ण और पांडवों के बीच भयंकर शत्रुता का बीज बोया. महाराज शांतनु से विवाह के समय उन्होंने अपने पुत्र वेदव्यास के जन्म की बात को सार्वजनिक नहीं किया था.

गांधार नरेश का दमन

एक पौराणिक कथा के अनुसार, गांधारी के कुंडली दोष को दूर करने के लिए धृतराष्ट्र से पूर्व उनका विवाह एक बकरे (या भेड़) से किया गया था. जब धृतराष्ट्र को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने इसे अपमान मानकर गांधार नरेश और उनके पूरे परिवार को कारावास में डाल दिया. यही शत्रुता आगे चलकर शकुनि के माध्यम से कुरु वंश के विनाश का कारण बनी.

